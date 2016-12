Hogyan válasszunk fülhallgatót karácsonyra?

forrás: Prím Online, 2016. december 22. 12:39

Fülbe vagy fülre?

Gondoljuk át, mire szeretnénk használni a fülhallgatót, ez rögtön el is dönti, milyen legyen a kialakítása. A hallójáratba dugható gumis fülhallgatóval teljesen kizárhatjuk a külvilágot, ami igen jól jön, ha például nyitott irodában dolgozunk és háttérzenével szeretnénk elszigetelni a hangos kollégákat. Ha a buszon, metrón akarjuk hallgatni kedvenc rádióműsorunkat, használjunk fülre illeszthető, könnyű fülest, ami nem szűri ki teljesen a forgalom zaját, így biztosan hallani fogjuk, melyik a következő megálló. Futáshoz a legkényelmesebb és legbiztonságosabb megoldás a fülbe csak lazán illeszkedő earbuds fülhallgató.

Mi újság a fejhallgatóval?

Aki napközben folyamatosan úton van, annak fejhallgatót ajánlunk. Válasszunk vezeték nélküli, nyakba rakható headsetet, ez az egyik legkényelmesebb megoldás telefonáláshoz, de rádió- és zenehallgatáshoz is. Az ilyen készülékeken már számos okos funkciót találunk: hívás esetén rezegnek, és a beérkező sms-eket is könnyen meghallgathatjuk rajtuk, így akár jogging közben is fogadhatunk telefonokat.

Megéri az árát?

A belépő szintű készülékekhez szinte már pár ezer forintért hozzájuthatunk, de ne engedjünk a csábításnak. A középkategóriás fülhallgatók 15 ezer forint körül kezdődnek, ha ilyet választunk, megbízható, tartós készüléket kapunk. A vájt fülűek 40 ezer forint fölött keresgéljenek – itt már olyan fülhallgatókat találnak, melyek a legnagyobb igényeket is kielégítik. Ebben a kategóriában olyan gyártók készülékeiről beszélünk, mint a Bang & Olufsen, a Denon vagy a harman/kadmon, melynek hangrendszerei az LG fülhallgatóiban is megtalálhatók.

Jöjjön a fülpróba!

Fülhallgatót csak olyan helyen vásároljunk, ahol ki is tudjuk próbálni. Ha vezeték nélküli készüléket veszünk – a többségük már ilyen –, ellenőrizzük le, valóban párosítható-e a mobilunkkal. Utána „próbáljuk fel” a fülhallgatót, nézzük meg, mennyire kényelmes, hogyan passzol a fülünkhöz. A hangzást teszteljük többféle zenével: egy húzósabb electro szám jól megmutatja milyen mélyek a basszusok és tiszták a magas hangok, a rocknál a középső hangtartományok jönnek jobban elő. Próbáljunk ki legalább 4-5 féle fülhallgatót.

Mi van a dobozon?

A csomagoláson rengeteg műszaki adat van, de közülük háromra érdemes odafigyelni. A frekvencia átvitel a fülhallgató hangtartományát jelöli, ez legyen 16 – 24 000 Hz közötti. A mindenhol feltüntetett 85 decibel azt a hangerőt jelzi, ami mellett már halláskárosodást kaphatunk. Fontos: soha ne tekerjük maximumra a hangerőt! A vezeték nélküli, azaz akkumulátoros fülhallgatóknál az üzemidőre figyeljünk oda. Az LG Tone Pro 2 fejhallgatóval 10 órán át lehet zenét hallgatni egy töltéssel – válasszunk olyan eszközt, ami legalább ennyit bír.

+1 tuti tipp

És még egy jó tanács azoknak, akik többször is próbára tették már ügyességüket egy-egy összegabalyodott fülhallgatópár kiszabadításakor: érdemes olyan nyakba akasztható készüléket venni, amely mágnessel rögzíti magához a kis hangszórókat, vagy használat után visszahúzza a tokba a zsinórt.