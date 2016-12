Érkeznek a YouTube HDR tartalmai a Samsung 2016-os Quantum Dot televízióira

Henger Attila, 2016. december 23. 11:44

A YouTube alkalmazás a Samsung minden 2016-os Quantum Dot TV-jén és UHD TV-jén jelenleg is rendelkezésre áll, és decembertől világszerte fokozatosan frissül az új, továbbfejlesztett verzióra.

A YouTube HDR videoszolgáltatásának támogatásával a felhasználók a HDR tartalmak széles köréhez férhetnek hozzá. Az átállás a Samsung minden 2016-os Quantum Dot TV-jén és UHD TV-jén szoftverfrissítés formájában történik meg. A felhasználók a YouTube alkalmazásban a YouTube 4K csatorna felkeresésével egyszerűen és azonnal hozzáférhetnek a prémium HDR tartalmakhoz.

„Izgatottan várjuk, hogy a YouTube-bal világszerte tökéletes minőségű és igazán változatos HDR tartalmakat juttathassuk el felhasználóinkhoz” – mondta Seline Han, a Samsung Electronics Vizuális Kijelzők üzletágának alelnöke. – „Meggyőződésünk, hogy televízióink valóban magával ragadó HDR vizuális élményt varázsolnak majd a nézőink otthonába.”

A rendszer indulásával egyidejűleg a YouTube alkalmazásban a YouTube legnépszerűbb tartalomkészítői, például MysteryGuitarMan vagy Jacob + Katie Schwarz új HDR videókat is közzétesznek majd. A HDR tartalmak terjedésének ezzel koránt sincs vége – a HDR videók előállítását lehetővé tevő Los Angeles-i és a New York-i YouTube Spaces kapui továbbra is nyitva állnak a youtuberek előtt.

Jelenleg is számos alkotó készít HDR tartalmakat, a HDR tartalomszolgáltatók és -készítők köre rendkívül gyors ütemben bővül, így a YouTube HDR-támogatása várhatóan egyre több műfajban nyújt majd a felhasználók igényeit maximálisan kielégítő, tökéletesen valósághű képi élményt.

„Nagy lelkesedéssel várjuk a HDR-támogatás megjelenését a Samsung Quantum Dot tévéin” – mondja Heather Thompson Rivera, a YouTube termékpartnerségi igazgatója. – „A Samsung képminőség iránti elkötelezettsége egyesül a mi verhetetlen tartalomszolgáltatói törekvésünkkel, így együtt a HDR tartalomkínálat robbanásszerű növekedését tudjuk elérni, egyre változatosabb tartalmakat kínálva az elérhető legjobb vizuális minőségben.”

A HDR az elmúlt évek legjobban várt képi utómegjelenítési technológiája, amely a videotartalmak kontrasztarányát elemezve gazdagítja a színtónusokat és árnyalatokat. Így a Samsung Quantum Dot technológiájával együtt a televíziós kép minden részletében még valóságszerűbb és élethűbb. A Samsung Quantum Dot televíziói emellett akár 1000 nites fényerőcsúcs megjelenítésére is képesek, ami pontosan a kimagasló HDR-megjelenítés optimuma.