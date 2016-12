Kibővült csatornakínálattal készül a karácsonyra a MyTV

forrás: Prím Online, 2016. december 23. 12:54

Még több vígjáték, sikersorozat és filmklasszikus nézhető mostantól a Telenor MyTV-ben, amelyben már a Comedy Central, az RTL Spike, a LifeNetwork, az OzoneNetwork és a Paramount élő műsora is elérhető.

Emellett a karácsonyi időszakra a Telenor ideiglenesen több szórakoztató csatornával bővíti kínálatát, köztük a díjmentesen nézhető közszolgálati csomagjának tartalmát is. A MyTV már Apple TV-eszközön keresztül is nézhető, amelynek negyedik generációs változata a Telenor Magyarország kínálatában is elérhető.

A Telenor online tévészolgáltatásának csatornakínálatában újonnan érhető el a Comedy Central humorcsatorna, a Paramount mozifilmes csatorna, a LifeNetwork életmód-adó, az OzoneNetwork „zöld” televíziós csatorna, valamint a nemrég elstartolt, hazánkban még nem látott nemzetközi sorozatokat és a hazai fejlesztésű tartalmakat egyaránt sugárzó RTL Spike műsora. Az új csatornák közül a Paramount a Családi csomagban, a Comedy Central pedig a Családi és az Alapcsomagban is elérhető, míg az RTL Spike az év végéig mindhárom csomagban megtalálható. A LifeNetwork 2017. januártól az Alapcsomagban, az OzoneNetwork pedig a Családi csomagban lesz elérhető.

Még több szórakozás az ünnepekre



A MyTV-t használó gyerekek és felnőttek ünnepi időtöltését egyaránt igyekszik szórakoztatóbbá tenni a Telenor karácsonyi akciójával. A 2017. év végéig regisztráció nélkül, díjmentesen nézhető közszolgálati csomagban a közszolgálati adók, a MyTV info csatorna és a sorozatok kedvelőinek szóló Izaura TV mellett 2016. december 31-ig az elsősorban nőknek szóló FEM3, a LifeNetwork, az OzoneNetwork, az RTL Spike és a széles zenei kínálatot nyújtó Zenebutik élő adása is elérhető.

A kisebb gyerekeknek nyújt még több műsort a szünidőre a MyTV azzal, hogy év végéig minden csomagban megtalálható a JimJam mesecsatorna, illetve szintén mindegyik csomag előfizetői nézhetik az ünnepek alatt az egész családnak szóló karácsonyi és családi filmet is kínáló Mozi+ adását.

Nem csak Telenor-előfizetőknek, már Apple TV-n is



A Telenor online tévészolgáltatását idén nyár óta már nem csak a vállalat ügyfelei, hanem bárki használhatja belföldön, aki rendelkezik internetes fizetésre alkalmas bankkártyával. A MyTV legnagyobb, Családi csomagjában jelenleg 52 tévécsatorna műsora érhető el; a film- és sorozatrajongók pedig a MyTV segítségével az HBO GO online szolgáltatást is igénybe vehetik hagyományos TV-előfizetés nélkül.

A Telenor Magyarország kínálatában is elérhető az Apple TV negyedik generációs változata, amely az eszközre telepíthető alkalmazások révén forradalmi élményt hoz a nappali szobákba. Mostantól az Apple TV-n a Telenor MyTV online tévészolgáltatása is élvezhető. További információk ezen a linken találhatók: www.telenor.hu/appletv. Az Apple TV-vel kapcsolatos további információkért, kérjük, keresse fel a www.apple.com/AppleTV oldalt.

A MyTV televíziós applikációjának Apple TV-n elérhető változata Telenor MyTV Otthon néven található meg az App Store-ban. A magyarországi iStyle Apple Premium Reseller üzletekben 2017. január 31-ig minden megvásárolt Apple TV-készülék és minden iPad mellé egy hónapos MyTV Családi csomag-előfizetésre beváltható kupon jár. További információ az akcióról: http://mytv.telenor.hu/appletv/

További információ: www.telenor.hu/mytv