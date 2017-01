2016 végére a teljes mobil adatforgalom 70%-a már a 4G hálózaton fut a Telekomnál

forrás: Prím Online, 2017. január 3. 12:44

A Telekom hálózatfejlesztésének eredményeképpen a kültéri lakossági lefedettség az év eleji 97,3%-ról 98%-ra emelkedik év végére. Novemberben elkezdődött a kistelepülések 4G technológiával való lefedése is, így egy éven belül több mint 2600 db hatezer főnél kisebb lélekszámú településre is eljut a szupergyors mobilinternet.

Jelenleg több mint 2800 települést, köztük 1100 db ezer fő alatti lakosú kistelepülést lát el a Telekom 4G-vel. A szolgáltató új állomások bekapcsolásával idén nagy hangsúlyt fektetett a 4G hálózat beltéri lefedettségének javítására, növelésére is. Ennek következtében a beltéri lefedettség (83,5%-ról) az év során 87,2%-ra emelkedett. A beltéri lefedettség javítása már jól érzékelhető Budapesten a belső és nagy budai kerületekben, a külső kerületekben pedig várhatóan 2017 első negyedévében várható jelentős javulás.

2015 júliusa volt az a hónap, mikor a 4G hálózat összesített havi adatforgalma először meghaladta a 3G-s adatforgalmat a vállalat ügyfeleinek körében. Az azóta eltelt röpke másfél év alatt az arányok drasztikusan megváltoztak és a 2016-os év egyértelműen a 4G technológiáról szólt a mobilkommunikációban: az ügyfelek nagy számban tértek át a 4G készülékek és szolgáltatás használatára. Ezt támasztja alá, hogy a Telekom 4G-t használó ügyfeleinek száma egy év alatt 44%-kal közel 1,4 millióra nőtt, és mára a mobil adatforgalom 70% már a 4G hálózaton keresztül bonyolódik.

A Telekom nemcsak a kültéri és beltéri lefedettségen dolgozik, de a szolgáltatás sebességét is növeli. 2015 decemberében az országban elsőként Nyíregyházán vált elérhetővé az akár 300 Mbps elméleti letöltési sebességű 4G+ mobilinternet szolgáltatás a Telekom hálózatán. Az 4G+ (LTE-Advanced) technológia által lefedett területeken az ügyfelek az eddigiekhez képest akár kétszeres adatsebességet is tapasztalhatnak az erre alkalmas eszközök és díjcsomagok használatával. A 300 megabites 4G+ szolgáltatás mára több mint 40 településen elérhető, ez 25%-os kültéri lakossági lefedettséget jelent. Novemberben Gödöllőn kapcsolt 450 Mbps sebességre a Telekom. Jelenleg Magyarországon ez a leggyorsabb 4G/4G+ hálózaton megvalósuló mobil adatszolgáltatás, amelyet egyelőre a gödöllői lakosok élvezhetnek, és próbálhatnak ki megfelelő készülék birtokában, de a vállalat tervei szerint a későbbiekben például kiemelt rendezvényeken és eseményeken teszi majd elérhetővé ezt a megoldást. A Telekom kínálatában megtalálható készülékek közel egynegyede már támogatja a 4G+ technológiát.

2016-ban már a jövőbe mutató tesztek is zajlottak a Telekom hálózatán: 2016 májusában a Telekom teljes egészében 4G alapon bonyolított le teszthívást budapesti székházában. A VoLTE (Voice-over-LTE) technológia gyorsabb hívásfelépülést, HD hangminőséget és hívás közben is 4G sebességű adatkapcsolatot tesz majd lehetővé. További, érezhető előnye a teljesen IP-alapúvá váló telefonhívásoknak, hogy a telefonok akkumulátorát is jóval kisebb mértékben terhelik meg, mint a hagyományos technológia.

Novemberben a szolgáltató az Ericsson Magyarországgal közösen tesztelte az 1200 Mbps letöltési sebességet lehetővé tevő mobiltechnológiát a Budapesten megrendezett Regionális Digitális Csúcstalálkozón. A ma még csak laboratóriumi körülmények között bemutatható, továbbfejlesztett 4G+ technológia radikális – körülbelül háromszoros - teljesítménynövekedést jelent a jelenleg publikusan elérhető leggyorsabb mobilinternetes lehetőségekhez képest. A technológia több frekvenciatartomány aggregálásával, továbbfejlesztett antenna rendszerrel és magasabb rendű modulációval tudja elérni a jelenleg publikusan elérhető sebesség többszörösét.