A Panasonic ismételten kitolja a fényképezés és mozgókép-felvétel határait a LUMIX GH5-tel

A LUMIX G sorozat eddig is megcáfolta a tükör nélküli fényképezőgépek teljesítményének határaira vonatkozó elképzeléseket, és több mérföldkövet is letett bemutatkozása óta. A LUMIX GH5 kisméretű gépvázába most a képminőség, a reszponzivitás és a teljesítmény területén is olyan innovatív fejlődést csomagoltak, amely a fényképezés és mozgókép-készítés kultúrájának teljesen új dimenzióit nyitja meg.

A LUMIX fényképezőgépek történetében is példátlan képminőség



A LUMIX GH5 kiváló felbontás, képalkotás és színreprodukció segítségével képes élethű részletekkel rendelkező, csúcsminőségű képeket létrehozni. Új Digital LIVE MOS szenzorában – a GH4-gyel összehasonlítva – 25 százalékkal, 16,05-ről 20,3 megapixelre nőtt a pixelek száma, s egyúttal eltávolították az aluláteresztő szűrőt.

A kamera tartozéka ezen felül még az új Venus Engine képfeldolgozó, amely különösen a természetes textúrák megjelenítése terén mutat előrelépést. A képfeldolgozó multi-pixeles fénysűrűség-generátora tiszta, éles képeket alkot annak köszönhetően, hogy kilencszeres mennyiségű pixel-információt dolgoz fel a precíz részletek reprodukálása érdekében az ún. de-mozaik folyamat során. Az intelligens részletfeldolgozás minden egyes pixel sajátosságát elemzi, és megvizsgálja, hogy a pixel a kép egy homogén vagy részletgazdag részén, netán egy tárgy szélén található-e. Ezt követően a pixelek tulajdonságait figyelembe vevő, optimális feldolgozásra kerül sor. Ennek eredményeképp rendkívül pontos, mégis természetes képek születnek, lélegzetelállító részletességgel, az éleknél elnyomva a hamis színeket.

A háromdimenziós színkontroll ezen felül nem csak a színárnyalatokat és ‑telítettséget azonosítja be, de a fényerőt is, és optimális kontrollt alkalmaz minden egyes faktor értékének megfelelően. Ennek eredménye a gazdag színreprodukció, a kép legsötétebb részeitől a legvilágosabbakig. A hagyományos Multi Process NR (zajcsökkentő) technológiát nagypontosságú Multi Process NR-ré fejlesztették, amely négyszeresére emeli a zaj beazonosításának pontosságát az előző motorral összehasonlítva, és még a zajcsökkentő folyamat után is megőrzi a részleteket. Ennek eredményeképp tiszta fényképek készíthetők még a 25.600-as ISO-tartományban is.

A LUMIX GH5 tartozéka ezen felül az 5-tengelyes Dual I.S. (Képstabilizáló) 2, amely mind a fényképek, mind a videók – ideértve a 4K videókat is – készítése során erőteljesebb, fejlettebb módokon csökkenti az elmosódást. Az O.I.S. (Optikai képstabilizáló, 2-tengelyes) és B.I.S. (5-tengelyes váz-képstabilizátor) kombinációja kiegyenlíti a hagyományos módokon ellenőrizhetetlen, nagyobb mozgásokat is. A LUMIX GH5 nagy pontosságú giroszenzora mind az O.I.S., mind a B.I.S. kiegyenlítést ellenőrzi a gyújtótávolság és a képkészítés körülményeinek tanulmányozása segítségével, lehetővé téve legfeljebb öt egységgel lassabb záridő használatát. Ennek előnyeit nem csak a széles látószögű és teleobjektíves fényképezés során lehet kiaknázni, de a szokványostól eltérő helyzetben is kapóra jön, így például éjszaka vagy egy kézzel történő fényképezéskor.

A világ első olyan DSLM fényképezőgépe, amely megfelel a profi minőségi elvárásoknak



A LUMIX GH család korszakalkotó ipari szenzációnak tekinthető, mivel kimagasló videórögzítési teljesítményt mutatott be olyan fejlett tulajdonságokkal, amelyek eleget tesznek a professzionális minőség szabványainak és elvárásainak is.

A LUMIX GH5-tel a jelolvasás sebességét maximum 1,7-re növelték az új Digital Live MOS szenzorban, az új Venus Engine pedig maximum 1,3-szor nagyobb sebességgel dolgozza fel a jeleket. Ez a szinergia 4K, 60p/50p ultra magas felbontású, egyenletes videófelvételt eredményez, a DSLM fényképezőgépek esetén első ízben. Képes ezen kívül belső 4:2:2 / 10-bites videórögzítésre is – ezt többnyire a filmgyártásban alkalmazzák – a sokkal élethűbb színreprodukció érdekében.

A rendkívül érzékeny MOS szenzor és a Venus Engine hatékonyan nyomja el a forgó zár okozta képtorzítást, és az összes digitális jel nagysebességű kiolvasását eredményezi. Ennek eredménye minden egyes filmkocka kimagasló képminősége. A videórögzítésnél használt fókusztávolság azonos marad a fényképezésben használttal (nincs képlevágás).

A felhasználók szabadon választhatnak MOV, MP4, AVCHD Progressive és AVCHD formátumok között, különböző képkockasebességek mellett. Az FHD és 4K videók számára nincs rögzítési időkorlát. A globálisan dolgozó profi felhasználók választhatnak az 59,94Hz (23,98Hz), az 50,00Hz vagy a 24,00Hz rendszerfrekvenciák használata közül.

A „Cineline D” és a „Cineline V” üzemmódok, amelyek gammabeállításai hasonlítanak a filmgyártásban alkalmazottakhoz, elérhetők a fotózáshoz is. Ezen kívül rendelkezésre áll a HDTV-vel kompatibilis „Like 709” opció is. Díjfizetés ellenében letölthető továbbá egy olyan szoftverfrissítés, amely támogatja a V-LogL videorögzítést.

Profi felhasználók igényeinek megfelelve a LUMIX GH5 hullámforma-monitorral és vektorszkóppal is fel van szerelve. Ezen túlmenően SMPTE-kompatibilis időpecsétet is beágyaz a Rec Run vagy Free Run számolási módszerekbe, ami leegyszerűsíti az utómunka munkafolyamatai során a használt több videó- és hangforrás szinkronizálását. A fénysűrűség szintjei szabadon kiválaszthatók a 64-1023 / 64-940 / 0-1023 (10-bit) értékek közül. A Synchro Scan mód csökkenti a villódzást, és hozzáférhetőek a színoszlopok is (SMPTE / EBU / ARIB szabvány).

A fejlett DFD technológiával ellátott AF rendszerrel sosem mulaszt el egy soha vissza nem térő pillanatot



A LUMIX GH5 egy frissen fejlesztett defocus-mélység és kontraszt-AF technológiával kerül piacra, amely két, egymástól eltérő élességszinttel rendelkező képet kiértékelve számolja ki az objektumtól való távolságot, és emellett részletesen elemzi az alany alakját, méretét és mozgását is. Az új Venus Engine-nek hála az objektum távolságának mérési ideje hatszor gyorsabb lett, míg a távolság minősítése síkban vagy mélységben feleannyi idő alatt történik meg.

A szenzormotor sebessége autofókusz üzemmódban 480 fps-re növekedett, ami kétszer olyan gyors, mint a GH4 sebessége. Ennek következtében a LUMIX GH5 hozzávetőleg 0,05 másodperces, nagy sebességű élességállításra és 12 (AFS) / 9 (AFC) fps nagy sebességű sorozatlövésre képes teljes felbontásban, mechanikus rekesz használata mellett. Minden egyes képkocka precíz elemzésével maximum 200 százalékkal magasabb precíziós képkocka-azonosítást ér el, minimális mozgásészlelési hiba mellett, a mozgó tárgyak nagyobb követési toleranciája érdekében.

A még precízebb fókuszálás érdekében 49-ről 225-re nőtt a fókuszterületek száma. A felhasználók csoportosíthatják a fókuszterületeket a kompozíció függvényében, és azt könnyedén kezelhetik a hüvelykujjnál elérhető joystick segítségével anélkül, hogy levennék szemüket a képalanyról. Ez a funkicó a Live View Finder használata esetén vagy a kioldó gombot felengedve is elérhető.

Ha az élességállítás az exponálás pillanatában nem felel meg teljesen a felhasználó elképzelésének, a LUMIX GH5 posztfókusz funkciója lehetővé teszi a a képrögzítés után egy specifikus fókuszpont kiválasztását. Ez kifejezetten hasznos olyan helyzetekben, mint a makrofotózás, ahol az élességállítás kulcskérdés. A fényképezőgép rendelkezik ezen felül fókuszhalmozás funkcióval is. Néha gondot okoz, hogy egy makrofotón több terület is éles legyen egyszerre. Az új fókuszhalmozási funkció segítségével a felhasználók több fényképet is készíthetnek ugyanarról a képkockáról más-más fókuszpontokkal. Ezeket később igény szerint kombinálhatják a defocus segítségével egy fényképpé.

A LUMIX GH5 új 6K PHOTO funkciója segítségével 30 fps sebességgel kaphatja lencsevégre az elmulaszthatatlan pillanatokat – a 6K sorozatfelvétel fájljából (3:2 vagy 4:3 képarány mellett) kiemelhető a legjobb képkocka, amely később hozzávetőleg 18 megapixeles fotónak megfelelő, nagy felbontású képként kerül mentésre. A 4K PHOTO is fejlesztve lett, lehetővé téve a 60 fps-es, nagysebességű képrögzítést, hozzávetőleg 8 megapixelnek megfelelő felbontásban. A 6K/4K PHOTO-ban három exkluzív mód áll rendelkezésre a helyzettől függően: 6K/4K sorozat, 6K/4K sorozat (Start/Stop) és 6K/4K elősorozat.

A képkockák közti jelinformáció kompenzációjával a Venus Engine lehetővé teszi a rögzítés utáni finomítás alkalmazását a képeken, a torzítások korrekciója és a zaj csökkentése érdekében a visszajátszás során, vagy képek kivágása során a 6K/4K sorozatfájlból. Ennek eredményeként a 6K/4K PHOTO képminősége rövid záridőkkel és magas ISO-értékkel készült fotóknál vagy panorámafelvételek esetében is jelentősen megnőtt.

Nagy mobilitás masszív kialakítással, terepen való bevetéshez

Annak érdekében, hogy bírja a jelentős, terepen történő használatot, a LUMIX GH5 váza magnéziumötvözetből készült, teljesen öntött elő- és hátfallal. A biztonságos szerkezet és az összes illesztés, tárcsa és gomb szigetelése a fényképezőt nem csupán por- és fröccsállóvá teszi, de –10 fokig még fagyállóvá is.

A LUMIX GH5 a LUMIX digitális fényképezőgépek között az első, amely nagy sebességű, nagy teljesítményű UHS-II szabványnak megfelelő dupla SD memóriakártya-hellyel rendelkezik. A felhasználók szabadon választhatnak a Relay Rec, Backup Rec vagy Allocation Rec rögzítési módok közül.

A LUMIX GH5 nagy LVF-fel (Live View Finder) rendelkezik, amelynek lélegzetelállítóan magas nagyítási aránya hozzávetőleg 1,52-szeres (35 mm-es ekvivalens: 0,76). A rendkívül pontos, nagy sebességű OLED kijelző 3.680K pontos felbontást és száz százalékos látóteret biztosít. Statikus érintőképernyős rendszert alkalmazva, a 3,2 hüvelykes, szabadon mozgatható, 3:2 képarányú, 1.620K pontos hátsó képernyő hozzávetőleg száz százalékos látóteret biztosít.

Egy utolsó adat: a zárszerkezet hozzávetőleg 200.000 expozíciót tesz lehetővé.

Bővíthetőség, opcionális kiegészítők, egyéb jellemzők