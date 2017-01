A Samsung elhozza a jövő hangtechnikáját

forrás: Prím Online, 2017. január 5. 11:58

Megérkezett a Samsung otthoni audiovizuális termékeinek legújabb családja, amelynek tagja a H7 vezeték nélküli hangszóró, egy új hangprojektor és egy új UHD Blu-ray lejátszó is.

Az otthoni audio- és videotechnikában több mint tíz éve piacvezető és a kutatás-fejlesztésbe is aktívan befektető Samsung otthoni audio- és videotermékeinek 2017-es új családja olyan innovatív eszközökből áll, amelyek jól tükrözik a vállalatnál és az iparágban végbement paradigmaváltást. Az új termékcsalád fejlesztésekor különös figyelmet kapott a karcsú, minimalista kialakítás és az eszközök fokozott integrálása.

„A torzításmentes, kristálytiszta, térhatású hang rendkívül fontos a Samsung számára, ezért folyamatosan olyan új termékek létrehozására törekszünk, melyek maximálisan kielégítik a felhasználói igényeket" – jelentette ki Jurak Choi, a Samsung Electronics vezető alelnöke. – „2016 a hangrajongók éve volt: olyan egyszerű megoldásokat kínáltunk nekik, amelyek illeszkednek életstílusokhoz és páratlan otthoni hangzásélményt is biztosítanak.”

A Samsung saját fejlesztésű UHQ 32 bites hangtechnikája osztályon felüli minőségű hangzást szolgáltat



A Samsung új termékcsaládjának kiemelkedő eleme az UHQ (osztályon felüli minőségű) hangzás. Ez a Samsung saját fejlesztésű technológiája, amely részletekben gazdag, 32 bites hangzást képes előállítani bármely 8–24 bites hangot szolgáltató forrásból.

Az UHQ hangtechnika a vezetékes és a vezeték nélküli hálózati kapcsolatoknál egyaránt képes a hangforrásokat 32 bites kimenetre felskálázni. Amellett, hogy a 32 bites technikával előállított hang minőségben sokkal közelebb áll az eredeti felvételhez, mint a meglévő HD hang, minden hangjegyet hihetetlen tisztasággal életre keltő, gazdag hangzást is nyújt.

A Samsung az osztályon felüli minőségű hang tökéletesítéséhez saját hangalgoritmusokat is kifejlesztett. Ehhez az egyik legkorszerűbb amerikai hanglaboratóriumban szerzett tapasztalatok mellett a Samsung saját technológia vívmányai is segítséget nyújtottak.

A Samsung hangtechnika torzítást semlegesítő megoldása (Distortion Cancelling) előre kiszámítja a belső hangszóróegységek mozgását és ennek megfelelően vezéreli azokat. Ez az effektus jól működik a mélysugárzókon, amelyek jellemzően erőteljes mély hangot adnak ki, a többi hangszóróegységénél nagyobb és kevésbé megjósolható mozgással. A torzítást semlegesítő algoritmus intelligens módon képes megjósolni a mélysugárzó mozgását és az eredmények alapján vezérelni azt, így a hangok stabilabbak és egyenletesebbek lesznek a mély tartományban.

A Samsung új hangprofilja tartalmazza a „széles sávú magassugárzó” megoldást is, amely bármely helyiségben kiterjeszti és szélesíti azt a területet, ahol a hang a legjobb minőségben hallható. Az új profil része még a „kristályerősítő” (Crystal Amplifier), amely megszünteti a legkisebb zajt is, így a felhasználók a lehető legpontosabb és leginkább valósághű hangot élvezhetik a legszélesebb tartományban.

H7 vezeték nélküli hangszóró UHQ 32 bites hangtechnikával és stílusos kialakítással



A Samsung olyan egyedülálló hangtechnikát is bejelentett, amely a hifi minőség mellett elkötelezett felhasználók igényeit is kielégíti. A nagy elismerésnek örvendő fejlesztés már iparági kitüntetéseket is nyert.

Az elképesztő hangminőségnek, a prémium kialakításnak, valamint az intuitív felhasználói élménynek köszönhetően a Samsung új, 32 bites, osztályon felüli minőségű hangteljesítményt nyújtó H7 vezeték nélküli hangszórója elnyerte a CES 2017 Innovation Award díját. Amellett, hogy ez az eredmény tovább erősíti a Samsung vezető pozícióját a kategóriában, nagy jelentőséggel bír a vállalat jövőbeli termékeit illetően is.

A díjnyertes UHQ 32 bites hangtechnika és a 35 Hz-ig terjedő mélyhang-visszaadás a nagyfrekvenciáktól a kisfrekvenciákig biztosít széles hangtartományt a hallható mezőben.

A Samsung H7 vezeték nélküli hangszóró innovatív kialakítása is egyedülálló. A leginkább kifinomult ízlést is kielégítő korszerű fémkidolgozásnak, kis méretnek és a múltat idéző megjelenésnek köszönhetően a zene minden szoba központi eleme lesz.

Az intuitív felhasználói élményt fokozó tárcsás irányító is a hangszóró egyedi kialakításának fontos eleme. A tárcsa elforgatásával a felhasználó nem csak a hangerőt szabályozhatja, hanem online lejátszási listát is választhat kedvenc szolgáltatójától.

Az új hangprojektor hihetetlen hangot szolgáltat kisebb helyigénnyel



Az új MS750 hangprojektor a Samsung első olyan audio eszköze, amely a mélysugárzó teljesítményét közvetlenül az elsődleges egységbe ágyazza be, így biztosítva a basszus kiegyenlített és kristálytiszta hangzását. Az UHQ 32 bites hangtechnikával az MS750 erőteljes otthoni mozihangzást szolgáltat a prémium televíziókon, mélysugárzók nélkül is.

Az MS750 hangprojektor a hang fokozott térhatás élményét teszi lehetővé. Ez a kiváló előhívási funkciók és a fej fölötti hang eredménye, amely függőleges magassugárzókat használ vegyes technikával. A hangprojektor a Samsung intelligens távirányítójával is használható, így mind a televíziót, mind a hangrendszert azonos eszköz működteti, mely rendkívül egyszerű és kényelmes megoldást kínál.

A MS750 hangprojektor kicsi, de erőteljes, egy egységből álló kialakítása egyetlen csatlakoztatással felszerelhető a televízióra, így nincs szükség bonyolult beállításokra vagy külön helyre. Ez azt jelenti, hogy a hangprojektor és a televízió egyszerre kapcsolható be a két egység egyetlen tápkábellel történő csatlakoztatásával, amelynek köszönhetően csökken a zsúfoltság a készülék körül. A Samsung a legújabb otthoni audiorendszereinél a falra szerelhető megoldást is tovább fejlesztette egy választható, felhasználóbarát I-alakú konzollal, amely a televíziót közvetlenül a hangprojektorhoz csatlakoztatja. Ez az opció egyszerűsíti a beüzemelést, mert csak egy furat szükséges a falon, valamint elegendő egy csatlakozót felszerelni a televízióra.

UHD Blu-ray lejátszó, amely teljessé teszi a tökéletes otthoni szórakozás élményét



A tökéletes tartalomlejátszót a Samsung új M9500 UHD Blu-ray lejátszója testesíti meg. A Bluetooth vezeték nélküli folyamatos átviteli támogatással és a Samsung intelligens távirányítójával ez a HDR tartalomra optimalizált eszköz tökéletes vizuális élményt nyújt a teljes UHD ökoszisztémán. Az M9500 új házimozi üzemmódjával a televízió hangja átvihető Bluetooth fejhallgatókra, így kínálva rugalmasságot a HDR tartalom megtekintéséhez, akár zajos környezetben is.

Emellett a Samsung új UHD Blu-ray lejátszója automatikusan optimális szintre állítja be a televízió képernyőjét és hangját az adott időpontban lejátszott tartalomforrás (HDR, Atmos vagy DTS-X) elemzésével. Ez azt jelenti, hogy a felhasználók a televízió vagy a hangbeállítások módosítása nélkül folyamatosan élvezhetik a tartalmat.

Az UHD Blu-ray lejátszó 2017-es újdonságai közé tartozik a javított mobilintegráció, így a felhasználók zökkenőmentesen élvezhetik kedvenc Blu-ray műsoraikat mobileszközükön. A mobileszköz 360 fokos funkciójával a felhasználók közvetlenül az UHD Blu-ray lejátszón keresztül tekinthetik meg a televízión készített 360 fokos fényképeket és videókat.