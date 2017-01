Az LG 2017-ben új irányt szab az LCD televíziózásnak nanocellás SUPER UHD tévéivel

forrás: Prím Online, 2017. január 5. 12:15

A harmadik generációs nanocellás LG SUPER UHD tévék elképesztően élethű képet és részletgazdag színeket nyújtanak, minden korábbinál szélesebb betekintési szög mellett. Hogy a készülékeken többféle HDR tartalom is megjeleníthető legyen, a termékcsalád minden tagja Dolby Visionnel ellátott Active HDR technológiával rendelkezik, így a nézők a csúcsminőségű HDR tartalmak és formátumok legszélesebb kínálatából válogathatnak. Mindez a legújabb intuitív webOS okostévé-platformmal, erőteljes hangzással, vékony képernyővel és szemet gyönyörködtető dizájnnal egészül ki, így a készülékek minden felhasználói igényt kielégítenek.

A hozzávetőlegesen egy nanométer átmérőjű részecskékből álló nanocellás LCD képernyők finom színárnyalatokkal és gazdag tónusokkal adják vissza a valóság minden részletét, más tévékhez képest nagyobb betekintési szög mellett. Az LG SUPER UHD készülékeken a nanocellás technológiának köszönhetően tökéletesen jelennek meg a nagyfelbontású tévés tartalmak — akár szemből, akár 60 fokos szögből nézzük a tévét, mindig élethű, konzisztens színeket kapunk.

A nanocellák a felesleges fényhullámok elnyelésével tökéletes színtisztaságot nyújtanak. Az LG új LCD tévéi e fényelnyelő képesség révén sokkal pontosabban tudják megszűrni a színeket, így minden színárnyalat a tartalom előállítójának szándéka szerint jelenik meg a képernyőn. A zöld szín például a hagyományos készülékeken gyakran keveredik a sárgával vagy a kékkel, így nemcsak halványabbnak mutatkozik, de a másik két szín árnyalatai is feltűnnek benne. Az LG nanocellás technológiája amellett, hogy megszünteti ezt a jelenséget, a képek instabilitását és minden más színromlást is tökéletesen kiküszöböl. Mindemellett csökkenti a képernyőn visszatükröződő fények derengését, csúcsminőségű látványt nyújtva még az erősen megvilágított helyiségekben is.

A nanocellás SUPER UHD tévéinek úttörő technológiájára építve az LG partnerségre lépett Hollywood első számú vizuális szakértőjével, a Technicolorral, hogy a filmes alkotók és producerek művészi szándékai a képernyőn is maradéktalanul érvényesülhessenek. Mostantól tehát a Technicolor száz éves tapasztalata és a Technicolor Expert Mode fémjelezte színtechnológiai innováció a garancia arra, hogy a házimozi rajongók az LG SUPER UHD tévéin a lehető legélethűbb színeket láthatják. E partnerség pilléreit az LG 4K tévékben alkalmazott látványos színvisszaadási megoldások képezik, melyek a Technicolor sztenderdjeinek megfelelő élénk színeket produkálnak, és a hollywoodi stúdiók többségében is elterjedtek.

Az LG új nanocellás tévéi az élénkebb, ragyogóbb képek érdekében továbbfejlesztett ULTRA Luminance technológiát használnak. A SUPER UHD tévék ugyanakkor támogatják a BT.2020 specifikációt, és több mint egymilliárd szín feldolgozására képesek. Aktív HDR és Dolby Vision képességeiknek köszönhetően ragyogóbb képekkel és még több árnyalattal tudják megjeleníteni a következő generációs HDR tartalmakat. Az Aktív HDR funkció a HDR tartalmakat képkockáról képkockára dolgozza fel, és ahol szükséges, dinamikus adatokkal egészíti ki őket. Így a tévé a lehető legszebb képet nyújtja, függetlenül attól, hogy az eredeti HDR tartalomban van-e dinamikus, statikus vagy metaadat.

Az új termékcsalád számos HDR formátumot támogat, köztük a HDR 10-et, a Dolby Visiont, a Hybrid Log Gammat és a HLG-t. A készülékek mindemellett megkapták a HDR Effect funkciót is, amellyel a hagyományos SDR tartalmak képminősége is feljavítható. A HDR Effect az SDR tartalmakat képkockánként dolgozza fel, hogy javítsa a fényerőt, megnövelje a kontrasztarányokat és valósághűbb képeket adjon.

Minden, a webOS okostelevíziós platformot érintő fejlesztés célja, hogy a nézőt még több felhasználóbarát funkcióval segítse tévézés közben, így az új prémium termékcsalád kezelőfelülete is fontos újdonságokkal bővült. Az LG webOS 3.5-be a továbbfejlesztett Magic Remote mellett egy új funkció, a Magic Link is bekerült, hogy a navigálás még egyszerűbb és gyorsabb legyen. A nézők a távirányító egyetlen gombjának megnyomásával elérhetik ked-venc szolgáltatásaikat — például a Netflix vagy az Amazon alkalmazását —, hogy 4K tartalmak széles kínálatából válogathassanak. Az új Magic Link funkcióval pillanatok alatt rálelhetnek kedvenc műsorukra, sőt annak részle-teiről — például a szereplőkről vagy a színészekről — is mindent azonnal megtudhatnak. A kibővített Magic Zoom funkcióval a képernyőn megjelenő kép bármely részét kinagyíthatjuk és rögzíthetjük, ha pedig a tévét USB ká-belen mobiltelefonhoz vagy PC-hez csatlakoztatjuk, 360 fokos VR filmeket is nézhetünk rajta. A Magic Remote-tal a nézők bármilyen irányba elcsúsztat-hatják a képet, de az egér görgetőjével bele is zoomolhatnak, ha jobban szeretnék látni az apróbb részleteket.

Az LG SUPER UHD tévéket a vékony paneleket jellemző UltraThin dizájn jegyében alkották, ívelt, félkör alakú állvánnyal; így az 55 colos SJ9500 modell — mely a legvékonyabb pontján csupán 6,9 mm vastag — olyan látványt nyújt, mintha lebegne. Nemcsak talapzatára állítva, de a falra szerelve vagy a házi médiarendszer részeként is tökéletesen illeszkedik bármilyen enteriőrbe.

„A saját nanocellás technológiánkkal készült 2017-es SUPER UHD tévéink va-lódi áttörést jelentenek a képernyőgyártásban, és új szintre emelik az LCD tévézés élményét” — mondta Brian Kwon, az LG Home Entertainment Com-pany elnök-vezérigazgatója. „A nanocella kitűnően példázza az LG innováci-óba vetett hitét és erőfeszítéseit, hogy a növekvő fogyasztói igényekre rea-gálva még tovább tágítsa a képernyő technológia határait.”