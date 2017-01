Az LG bemutatja a webOS platformjával működő Smart Insta-View okoshűtőt

forrás: Prím Online, 2017. január 5. 15:29

A 2017-es CES-en az LG Electronicsbemutatja Smart InstaView Door-in-Door okos hűtőszekrényét is. A készüléket az LG saját webOS platformján működő, az Amazon Alexa virtuális asszisztense által nyújtott kényelmi szolgáltatások egész sora teszi igazán egyedülállóvá.

A hűtő egyik különlegessége az a 29 colos LCD érintőképernyő, amely két koppintásra teljesen átlátszóvá válik. Az LG saját operációs rendszere, a webOS segítségével a készülék használói számos hasznos funkciót és alkalmazást érhetnek el, így például a Food Channel ételreceptjei között is böngészhetnek, hogy azok alapján készítsék el a napi menüt.

Az Amazon webáruház Alexa hangalapú keresőszolgáltatása lényegében egy olyan intelligens, digitális személyi asszisztens, amelynek segítségével a felhasználók egyebek közt ételreceptekre kereshetnek rá, zenét hallgathatnak, hozzáférhetnek az Amazon.com online videotékája, a Prime kínálatához, valamint további tételeket vehetnek fel a bevásárlólistájukra. Több mint hatezer funkciójának köszönhetően az Alexa képes az okos otthonok irányítására, taxirendelésre, a sütő órájának beállítására, de szolgálhat akár a legfrissebb időjárásjelentési információkkal is, ráadásul e szolgáltatások eléréséhez a felhasználók egyik kezére sincs szükség, hiszen a digitális asszisztens egyszerű hangvezérléssel utasítható. Mindez azt jelenti, hogy az Alexával a hétköznapi, rutinszerű konyhai tevékenységek — mint amilyen a főzés vagy a napi feladatok megtervezése — dinamikus, szórakoztató élménnyé válnak.

Az Amazon szolgáltatásain túl az LG Smart InstaView Door-in-Door hűtőszekrénye további, a vevők kényelmét szolgáló megoldásokat kínál. A Smart Tag funkció révén a hűtőbe helyezett élelmiszerek virtuális matricákkal és címkékkel láthatók el, így naprakészen nyomon követhető, hogy mi van készleten, a lejárati dátumokat feljegyezve pedig jövőbeli figyelmeztetések is beállíthatók. Az érintőképernyőn a családtagok üzeneteket hagyhatnak egymásnak, de készíthetnek saját tennivaló-listát is. A hűtő belsejében elhelyezett, 2.0 megapixeles extra nagylátószögű kamera révén több szögből is lefotózható a készülék tartalma, az így elkészített képek pedig bármely okostelefonra továbbíthatók, ami különösen jól jön akkor, ha épp bevásárlólista nélkül indultunk vásárolni.

„Azzal, hogy együttműködünk az Amazonnal, még inkább kiterjeszthetjük okos hűtőnk képességeit, vásárlóink számára pedig élvezetes főzési és étkezési élményt kínálhatunk” — mondta Song Dae-Hyun, az LG Home Appliance & Air Solutions Company elnöke. „A Smart InstaView Door-in-Door hűtőnk használói számára így korábban nem tapasztalt konyhai élményt kínálunk.”

„Izgalmas feladat volt egy olyan innovatív háztartásigép-gyártóval együtt dolgozni, mint amilyen az LG annak érdekében, hogy az Amazon ügyfelei számára megalkothassuk az Alexával kiegészített Smart InstaView Refrigera-tor hűtőszekrényt” — mondta Mike George, az Amazon Alexa alelnöke. „Számos családban a konyha az otthon legforgalmasabb helyisége, ahol ráadásul gyakran mindkét kezünk foglalt. A vevők ezentúl még nagyobb kényelmet tapasztalhatnak meg otthonukban azzal, hogy az Alexát és saját hangjukat használják.”

A CES látogatói maguk is megismerkedhetnek az LG teljes 2017-es termék-palettájával a Las Vegas Convention Center központi csarnokának (Central Hall) 11100-as standján, január 5-8. között.