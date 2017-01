Tökéletes minőségű audiovizuális élmények

forrás: Prím Online, 2017. január 5. 14:17

A tökéletes felhasználói élmény érdekében, az elérhető legújabb technológiákat hozza el otthonába a cég, a kristálytiszta képet biztosító 4K HDR-rel és az objektumalapú hangzásról gondoskodó Dolby Atmos-szal és DTS:X-szel, mindezt a Sonytól megszokott prémium designelemekkel, és a márkára jellemző elegáns külsővel, kiemelkedő minőségben.

Nézzen filmeket úgy, ahogy kedve tartja!

A legújabb Ultra HD technológiát felvonultató UBP-X800 4K Ultra HD Blu-ray lejátszó a filmélmények új dimenzióját nyitja meg. A modellt a Sony Pictures Entertainment-tel együtt fejlesztették annak érdekében, hogy a lehető legjobb 4K Ultra HD Blu-ray lemezlejátszást tegye lehetővé és a képek 4K minőségben úgy jelenjenek meg, ahogy azt az alkotók megálmodták.

De mit ér a kép hang nélkül? A nagy felbontású hanglejátszási lehetőség segítségével az X800 bármilyen hangforrás audiofil minőségű visszaadására képes. A DSEE HX felskálázza az eredeti jel mintavételezési frekvenciáját és bit intenzitását. Megbízhatóbb és szélesebb hangtartományú élményben lesz része, nagy felbontású hangminőségben, bármit is szeretne hallgatni.

A legtöbb Blu-ray lejátszó ugyanazon a HDMI csatlakozón keresztül küldi a hangokat és képeket tévéjének. A kompromisszummentes hangzás biztosítása érdekében az X800 szétválasztja a hang- és videojeleket, amelyeket külön HDMI kimenetekre irányít, ezáltal csökkenti az elektromos interferenciát.

Az elképesztő hangzás érdekében az UBP-X800-t egy kivételesen szilárd Frame and Beam vázzal látták el, amely minimalizálja a mechanikai rezgéseket. Az eszköz több audio kodekkel és kiterjesztéssel is kompatibilis, mindemellett támogatja a kristálytiszta, akár 192kHz/24-bites nagy felbontású fájlok és az akár 11.2MHz-s DSD hangformátumok lejátszását.

A Sony saját fejlesztésű Precision HD meghajtójával ellátott X800 4K Ultra HD Blu-ray lejátszó képes a legmagasabb minőségben lejátszani minden lemezformátumot, beleértve a videó és audio DVD-t, a CD-t, a Super Audio CD-t, a 3D-s Blu-rayt és szinte bármilyen USB-n keresztül csatlakoztatható BD-ROM formátumot. A lejátszó ezen kívül számos videó kodeket tartalmaz, így gond nélkül nézhetünk 4K minőségben tartalmakat a videomegosztó oldalakról, például a Netflixről. Ráadásul a Sony magas szintű képfeldolgozási technológiája képes az SD és HD tartalmakat is közel 4K minőségűre felskálázni. Az már csak hab a tortán, hogy ha 4K HDR tartalmat nézünk 4K SDR tévén, akkor a Sony egyedülálló algoritmusa a megfelelő fényességet és színeket úgy állítja be, hogy ez esetben is a lehető legjobb képminőséget élvezhessük.

Az integrált Bluetooth csatlakozás segítségével bármikor vezeték nélküli fejhallgatóra válthatunk, ha nem szeretnénk, hogy bárki megzavarjon a filmnézésben, míg a család többi tagja tovább élvezheti a tévé hangját a szobában. De akár vezeték nélküli hangsugárzót is csatlakoztathatunk a Blu-ray lejátszóhoz, így kedvünk szerint a tv elől vagy távolabbról is élvezhetjük a gyönyörű hangzást, attól függően, hogy hová helyeztük a hangszórót.

Magával ragadó hangzás vezetékek nélkül

Legyen részese a Dolby Atmos forradalomnak a HT-ST5000 sound barral, amelyet a Sony Pictures-szel közösen fejlesztett ki a Sony, hogy mostantól otthon is átélhessük a tökéletes, 3D mozi hangzás élményét. Kiterjedt csatlakozási lehetőségei kompatibilisek az aktuális 4K HDR és HDCP2.2 sztenderdekkel, valamint az X800-zal kiegészítve egyenesen mozitermet varázsol a nappaliból.

Az stílusos sound bar lenyűgöző sokcsatornás hangzást biztosít a kép mellé, így szinte elfelejthetjük, hogy a nappalinkban ülünk. A sound bar két végén található, felfelé irányuló Dolby Atmos képes hangszórók elképesztően részletes 7.1.2-es hangélményt biztosítanak. A nagy felbontású koaxiális hangszórók egy mélynyomóval és magassugárzókkal egészülnek ki, így a zene, a beszédhangok és hangeffektek szinte körülölelnek minket. A nagy teljesítményű, vezeték nélküli mélynyomó biztosítja a mély, dübörgő basszusokat.

Soha nem volt egyszerűbb kedvenc zenéink lejátszása a beépített Chromecast és a Spotify Connect segítségével, így több mint 100 zenemegosztó applikációhoz juthatunk hozzá egy gombnyomással. Mindemellett a vezeték nélküli Multi-Room, Bluetooth és NFC technológiák a gyors és gondtalan zenelejátszást teszik lehetővé.

Új élmények a szórakoztatásban

Könnyedén megteremthetjük a moziélményt az STR-DN1080 AV erősítővel. A készülék támogatja a Dolby Atmos és a DTS:X hangformátumokat, képes a 4K HDR kezelésére és felskálázásra, valamint nagyfelbontású, natív DSD lejátszására is. Mindezeknek köszönhetően a STR-DN1080 rendkívüli hangélményt biztosít, további csatornák segítségével még a legapróbb háttérzajok is életre kelnek – így létrehozva a teljes 7.1.2 surround élményt.

A 3D hatású vagy az objektumalapú természetes hangzás biztosítása érdekében a DN1080 rugalmas hangszóró megoldást kínál: képes legyőzni a térbeli adottságokat és „áthelyezni” a hangokat, hogy azok az optimális helyen és szögben a tökéletes hangélményt kínálják. A Phantom Surround Back beállítás 5.2.1 rendszerünket további két, virtuális hátsó hangszóróval egészíti ki, így a teljes egészében élhetjük át a 7.1.2 hangzás élményét.

A számos csatlakozási lehetőség révén még könnyebben kapcsolódhatunk más készülékeinkhez, összesen 6 HDMI bemenet és 2 kimenet áll rendelkezésre, így biztosítva a teljes HDCP 2.2 támogatást és a legújabb 4K 60P (4:4:4) jelátvitelt. Az STR-DN1080 ezen kívül támogatja az új BT.2020 szabvány színteret. Ez az USB-vel, Bluetooth-szal, beépített Chromecasttal, Spotify Connecttel és Wireless Multi-Roommal rendelkező, sokoldalú AV vevő tökéletes megoldást kínál az otthoni szórakoztatáshoz.

Az UBP-X800 4K Ultra HD Blu-ray lejátszó, a HT-ST5000 sound bar, valamint az STR-DN1080 AV vevő 2017 tavaszán lesz elérhető.