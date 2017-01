VÁGYIVÁSZAT – Carrie Fisher stand-up showja

forrás: Prím Online, 2017. január 5. 11:00

Legtöbben mindig is Leia hercegnőként fognak rá emlékezni, de ki volt valójában az ember a milliók által rajongott karakter mögött? Milyen élete volt, hogyan tudta feldolgozni a hirtelen jött sikert? Rá emlékezve az HBO GO-n most regisztráció nélkül elérhető a Vágyivászat (Wishful Drinking) című stand-up comedybe ágyazott dokumentumfilmje, amely a függöny mögé lesve mutatja be a tehetséges színésznőt életét, amiben őszintén beszél függőségeiről.

Carrie Fisher hollywoodi sztárok gyermeke. A Csillagok háborúja-trilógia bálványa. Ám a színésznő képtelen volt feldolgozni a korán jött sikert. Zaklatott magánéletet élt, cserélte a partnereit, kábítószer- és alkoholfüggőséggel kezelték, elektrosokk-terápiát kapott. Azt, hogy mindezt túlélte, és kikászálódott a gödörből, a rugalmasságának, az intelligenciájának és mindenekelőtt a humorérzékének köszönheti. Életét, hányattatását előbb könyvben írta meg, majd egyszereplős színpadi előadás született belőle. A film ez utóbbi feldolgozása, családi és archív interjúkkal kiegészítve.

A film az alábbi linken érhető el: https://goo.gl/EqfH5s