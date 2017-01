Egy tipp, amivel 7 nap ingyenes és korlátlan Hipernet elérést aktiválhatnak a Telenor kártyás ügyfelei

forrás: Prím Online, 2017. január 14. 11:17

Az év végi ünnepi időszakban rekordmennyiséget mobilinterneteztek a Telenor ügyfelei. Karácsony három napján korlátlan adatforgalommal volt elérhető a Hipernet, és a közel kétmillió felhasználó mintegy 700 terabájtos adatforgalmat generált. Ez 30%-os növekedést jelent a megelőző év ingyenes karácsonyi forgalmához viszonyítva.

A mobilinternet növekvő jelentőségét figyelembe véve a Telenor január 25-ig meghosszabbította a feltöltőkártyás ügyfeleinek szóló 7 napos, korlátlan belföldi mobilinternetezésre szóló Hipernet elérés lehetőségét, amely bármilyen összegű egyenlegfeltöltés esetén aktiválható, ha az ügyfél elküldi a Hipernet szót a feltöltést igazoló SMS-re (az ajánlatot egyszer lehet igénybe venni).

A számlás előfizetők sem maradnak akció nélkül



Azok, akik számlás előfizetéssel szeretnének új készüléket vásárolni az év elején, a korlátlan hálózaton belüli hívást biztosító Telenor Blue tarifacsomagokkal most több akciós készüléket is elvihetnek 9.900 forintért (két év hűség vállalása esetén):

Samsung J3: korlátlan hálózaton belüli beszélgetést tartalmazó Telenor Blue S díjcsomaggal

Huawei P8 Lite: Telenor Blue M díjcsomaggal, amely a korlátlan hálózaton belüli beszélgetés mellett 2 GB adatforgalmat biztosít

Samsung Galaxy S6 edge: Telenor Blue L díjcsomaggal, amely belföldön és az EU országaiban egyaránt igénybe vehető korlátlan beszélgetést, valamint 2 GB adatforgalmat tartalmaz

A Samsung Galaxy S7 edge csúcsmodelljét Telenor Blue XXL csomaggal részletre megvásárlók most kedvezményesen – 22x1250 forintos havi törlesztőrészletért – juthatnak hozzá a Samsung Gear VR sisakjának legújabb generációjához is (az ajánlat 2017. január 31-ig ill. a készlet erejéig, kizárólag a kijelölt üzletekben és online megrendelés esetén érvényes, két éves tarifahűség vállalása esetén). A Telenor budapesti, Westend bevásárlóközpontban lévő üzletében 2017. január 31-ig bárki élőben is kipróbálhatja a Samsung VR-készülékét, illetve részt vehet egy nyereményjátékon is, és megnyerheti a Samsung Galaxy S7 edge mobilt és a virtuális sisakot. További információ a játék részleteiről: https://www.telenor.hu/vr