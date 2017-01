Csatornanyitás a Telekomnál

forrás: Prím Online, 2017. január 15. 11:08

Az Eurosport a Grand Slam-tenisztornák otthona, hiszen idén először mind a négy versenyt ez a sportcsatorna közvetíti kizárólagosan Európában. Így a csatornanyitás időszakában az érintett Telekom TV-sek élőben nézhetik - mind az Eurosport 1-en, mind az Eurosport 2-őn – a Grand Slam idei első tenisztornájának, az Ausztrál Opennek a meccseit Melbourne-ből. Az Eurosport az Ausztrál Open közvetítéseit elemző műsorokkal is színesítik majd, sőt a melbourne-i tornán visszatér a csatorna képernyőjére a karizmatikus teniszcsillag, John McEnroe is, mint az Eurosport önjelölt megmondóembere.

Az Eurosport 1 a teniszkedvelők mellett a téli sport szerelmesei számára is tartalmas szórakozást kínál a csatornanyitás időszakában is, hiszen közvetíti az Alpesi Sí Világkupa futamait, élőben adja a Síugró Világkupa Zakopane és Willingen sáncain megrendezett fordulóit, valamint tudósít a műkorcsolya és jégtánc Európa-bajnokságról is, amely idén január 25-29 között zajlik Ostravában. A snooker rajongók pedig megnézhetik az Eurosport 1-en Ronnie O'Sullivan címvédési kísérletét a londoni Mastersen, a biatlon rajongói a Biatlon Világkupa antholzi versenyéről szóló tudósítást élvezhetik.

Az Eurosport 2-őn szintén követhető lesz a Műkorcsolya Európa-bajnokság és a Snooker Masters. E emellett január 20-án a focirajongók örömére a Bundesliga 18. fordulójával elkezdődik a szezon második fele: a címvédő Bayern Freiburgban tehet egy lépést a bajnoki cím felé, míg Dárdai Pál Herthájára a Bayer Leverkusen csapata vár.

Az Eurosport 1 a 47-es programhelyen, míg az Eurosport 2 a 49-es programhelyen érhető el a Magyar Telekom digitális csatorna kínálatában.

*A csatornanyitás a közszolgálati csomaggal rendelkező ügyfeleket nem érinti.