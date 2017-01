Egyszerűbb felügyelet az adatközpontokban a Schneider Electric legújabb megoldásával

forrás: Prím Online, 2017. január 16. 08:26

Az új berendezés kedvező áron elérhető, jól méretezhető, és lehetővé teszi a rackekhez való hozzáférések, illetve a teljes környezet ellenőrzését. Proaktív módon, valós időben felügyeli a kritikus informatikai eszközöket, a fizikai veszélyeket, a környezeti kockázatokat, valamint az emberi hibákat, amelyek megzavarhatják az üzletmenet folytonosságát és a megbízható működést. A NetBotz 250 többféle módon is telepíthető az IT környezetekben: alkalmazható kizárólag környezetfelügyeleti vagy kártyás rack nyitásellenőrzési céllal, de a két funkció kombinálható is.

A leállások és az üzleti kockázatok csökkentése



A NetBotz 250 továbbfejlesztett funkciói révén közvetlen támogatást biztosít a NetBotz vezeték nélküli hőmérséklet- és páratartalom-érzékelőkhöz. Ezáltal gyorsan és rugalmasan telepíthető, és egyúttal támogatja a további, kábellel csatlakoztatható szenzorok használatát is, beleértve a víz-, a füst- és a rezgésérzékelőket. Az új funkciók révén azonnal észlelhetők a környezeti problémák, így elkerülhetők a leállások, és a gyors reagálásnak köszönhetően minimalizálhatók a kockázatok. A NetBotz 250 kompatibilis az APC rackszekrényekkel és a StruxureWare Data Center Expert menedzsment platformmal, ezáltal zökkenőmentesen integrálható a meglévő környezetbe. Az egyszerű és hatékony telepítés, konfigurálás és felügyelet lehetővé teszi, hogy a felhasználók percek alatt alakítsanak ki védett környezetet az informatikai berendezéseik számára.

A rackszekrények hozzáféréseinek felügyeletére kétféle kilincskészlet érhető el 125kHz és 13,56MHz frekvenciás olvasókkal, csak a jogosult felhasználóknak biztosítva hozzáférést. Az IT üzemeltetőket előzetesen beállítható riasztások és egyéb jelzések (például egy riasztó fény bekapcsolása) figyelmeztetik a kritikus eseményekre.

A StruxureWare Data Center Expert és a NetBotz integrációja az adatközpont minden szintjén növeli a hatékonyságot és bővíti a felügyeleti lehetőségeket. Központosított monitorozást és felügyeletet tesznek lehetővé a teljes fizikai infrastruktúra és a kapcsolódó hálózati eszközök felett, elősegítve a tervezést, az energiafelhasználás csökkentését, valamint a működési hatékonyság és a rendszer rendelkezésre állásának javítását.

„A biztonság, a megbízhatóság és a rendelkezésre állás a kritikus infrastruktúrák legfontosabb jellemzői. Az adatközpontok stratégiai jelentőségűek a szervezetek számára, és a zavartalan működés kiemelt szerepet játszik az üzletmenet folytonosságában. Ezért is érzékelhető, hogy a vállalatok a reaktív felügyelettől a proaktív megközelítés felé lépnek, amellyel a bekövetkezés előtt jelezhetők és elkerülhetők a veszélyek. A NetBotz 250 megfelel ügyfeleink legújabb igényeinek, hiszen nagyobb skálázhatóságot és alacsonyabb költségeket kínál, továbbá egyszerűen és hatékonyan, proaktív módon csökkenthetők általa a fenyegetések, még szélesebb körű védelmet nyújtva az adatközponti rendszerek számára. Ezzel pedig nemcsak a leállásokkal járó költségeket, de az idegeskedést is elkerülhetik az üzemeltetők” – mondta Radev Mihály, a Schneider Electric IT üzletágának igazgatója

A NetBotz 250 már világszerte elérhető. További információkért a Schneider Electric APC NetBotz termékcsaládjáról kérjük, keresse fel a NetBotz honlapját.