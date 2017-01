Látvány, izgalom, siker: világpremier a Millenárison

forrás: Prím Online, 2017. január 17. 15:33

A legmodernebb technológiákat alkalmazó, lenyűgöző látványvilágot felvonultató, játékos képességtesztekkel és egy színházi produkcióval is tarkított interaktív családi sportélmény-park nyílt a Millenáris D épületében. A The Champion – A Bajnok című élmény-expo április közepéig várja a nagyérdeműt.

Budapesten mutatkozik be először, s majd innen indul világkörüli útjára, a hazai fejlesztésű elemekből álló, és nemzetközi szinten is egyedinek számító interaktív családi sportélmény-expo, The Champion - A Bajnok. Illés Gabriella főszervező szerint a The Champion nem egy egyszerű kiállítás, hanem egyrészt egy kiváló alkalom arra, hogy teszteljük képességeinket, másrészt, a kevésbé aktívak olyan művészi sportfelvételeket, gyönyörű, szuperlassított videókat láthatnak több, egymással szinkronizált felületen, melyek új perspektívákból mutatják be az egyes sportágak szabad szemmel nem érzékelhető momentumait. Benedek Tibor, a The Champion védnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy az élmény-expo egy hatalmas tudástárat is felvonultat, számos érdekességgel a különböző sportágak változatos világából.

Képességtesztek az aktívabbaknak



Ki ugrik magasabbra, Te vagy C. Ronaldo? Gyorsabban ütsz-e, mint Erdei Zsolt? Jobbak a reflexeid, mint Szilágyi Áronnak? A The Champion egyedisége abban rejlik, hogy az aktív közönség teljesítményét monitorozni képes rendszer – ha játékos formában is, de – felméri a látogatók képességeit, segítheti a szülőket a gyermekeik sportágválasztásában, és akár megmutathatja a bajnokká válásuk esélyeit is. Az interaktív élmény-expo követi minden látogató útját, hogy egyedi élményt és egyedi értékelést tudjon adni: minden látogató egy speciális karkötőt kap, amely rögzíti a látogató teljesítményét, amelyből a végén a champion számítógépes rendszere egyedi bizonyítványokat készít.

Az 1500 m2-es alapterületen tucatnyi játék és képességteszt várja az érdeklődőket, több mint 50 játékállomáson. A látogatók játékos sportlaboratóriumokban, úgynevezett ChampLAB-ben, egyedi fejlesztésű játékok segítségével mérhetik fel képességeiket. Ezek a ChampLAB-ek – egy kivételével – hazai fejlesztésű játékok, melyek az élsportban használatos teszteket veszik alapul. A képességfelmérések során lesz ideg-izom kapcsolatokat vizsgáló teszt, amely a motoros, idegi kontroll tesztje is – ez a küzdősportokban elengedhetetlen. A “túra” során mérhetjük a reakcióidőnket, de kiderülhet az is, tudunk-e magasabbra ugrani, mint C. Ronaldo. Szem-kéz koordináció képessége nélkül nincsen ügyes teniszező, kézi vagy kosárlabdázó, de a Forma1-es versenyzők is kiválóak ebben. A ChampLAB-ekben mérhetjük majd az ügyességünket, gyorsaságunkat, de a fizikai képességeken tú l az agyi képességek, a figyelem, megfigyelőképesség, észlelés képessége is tesztelhető. És aki az idei foci EB-n csak megfigyelője volt a magyar csapat sikereinek, az most a virtuális valóság segítségével két percre az EB-hős magyar válogatott tagja is lehet.

Lenyűgöző, művészi sportfelvételek a kevésbé aktívabbaknak



A The Champion egyedülálló látványvilágával, szuperlassított felvételeivel, izgalmas perspektívából készült vizuális megoldásaival a sport eddig felfedezetlen világába repíti a nagyérdeműt. A sosem látott, lenyűgöző felvételek több mint 15 szinkronizált felületen, majd’ 500 m2-en nyújtanak gigantikus vizuális élményt.

A nagyformátumú, művészi sportfelvételek 1000 képkocka/másodperc formátumban készültek, melyeken a hazai sport-élvonal legnagyobb képviselőivel, olimpikonokkal, olimpiai-, világ- és Európa-bajnokokkal rögzített, végletekig lassított felvételeken keresztül eddig soha nem látott pillanattöredékekben csodálhatjuk a különböző sportágak leglátványosabb momentumait. A felvételeket – a szervezők felkérésére – a méltán világhírű, díjnyertes operatőr, az ausztrál Chris Bryan készítette, akinek elképesztően fantasztikus, a szörfösökről és vizes sportokról 1000 FPS technológiával készült klipjeit a hazai közönség is ismerheti. Látványos érdekesség az olimpiáknak emelt “szentély” is, ahol hologúlákban, hologramot imitáló vizuális attrakciókon keresztül mutatnak izgalmas pillanatokat az olimpiák történetéből.

Tudástár az érdeklődőknek



A tesztek és a művészi videók mellett megismerhetünk több ezernyi adatot, érdekességet a sportágak történetéből, a bajnokká válás legapróbb rejtelmeitől, a legnagyobb eredményekig. Megtudhatjuk például, hogy vajon mit eszik Michael Phelps, kinek a legjobb a reflexe vagy, hogy melyik a legösszetettebb sportág, és miért született meg a kosárlabda.

Színház: OlimpIKONOK



Az izgalmas tesztek, látványos felvételek és a sportérdekességek mellé egy rövid színházi produkciót is kínál a The Champion élménytára. A korábban nagy sikerrel bemutatott, A Játékkészítő című show-musical alkotógárdájából páran arra vállalkoztak, hogy az 1956-os melbourne-i olimpiát megidézik. Az OlimpIKONOK című előadás, melynek műfaja “történelmi tréning”, Deres Péter író alkotása. Előadja Sütő András és Vincze Márton. A darabot – melyet naponta négyszer, 12-14-16-18 órakor lehet látni – Böhm György, Jászai-díjas rendező rendezte.

“Egyrészt nagyon látványos, a XXI. század követelményeinek megfelelő élményt tud adni a látogatóinak, és oktató jellege is van, amivel tanulhatnak, kaphatnak olyan pluszokat a látogatók, amit a kiállítás nélkül esetleg nem kaptak volna meg” – foglalja össze röviden The Champion – A Bajnok lényegét Kiss Gergely, háromszoros olimpiai bajnok, Európa- és világbajnok vízilabdázó. Igali Diana olimpiai bajnok sportlövő szerint ez a családi élménypark arról is szólhat, “hogy a gyerekeket, illetve a szüleiket megérintsük és ezeket a gyönyörű sportokat megmutathassuk mélyében is, mélyebben is, művészi módon is, hogy még szebbé, még láthatóbbá tehessük.” Kásás Tamás, aki minden nagyobb tornán állt már a dobogó legfelső fokán, azért tartja nagyon fontosnak, „hogy az embereket közelebb, még közelebb hozzuk a vízilabdához, és most egy kicsit más szemszögből is látni fogják és látni tudják majd, ahogy ezek a játékosok mozogni tudtak a vízben.”

Vass Dorka ritmikus sportgimnasztikázószerint pedig az nagyon fontos, “hogy az emberek belelássanak a sportolók mindennapjába, illetve abba, hogy a sportolók hogyan élnek, hogyan mozognak, hogy ez mennyire összetett, mennyire komplikált és ne csak azt lássák belőle, amikor már valaki az olimpia dobogó legfelső fokán áll, mert az odáig vezető út sokkal-sokkal hosszabb.”

A The Championon a Samsung számos mobil terméke is megtekinthető és kipróbálható lesz. „A technológiai innováció és a sport között több a párhuzam, mint azt gondolnánk: egy sportolónak - akárcsak egy vállalatnak - folyamatosan fejlődnie kell, hogy mindig a legjobbat nyújthassa. Ezt valljuk, és a Samsungnál arra törekszünk, hogy megkönnyítsük a mindennapokat és élménytelivé tegyük az életet, legyen szó munkáról, szórakozásról vagy játékról. Örömünkre szolgál, hogy ezt most is bizonyíthatjuk, és mobileszközeink valamint Gear VR készülékünk segítségével távoli, minden képzeletet felülmúló világokba kalauzolhatjuk el a látogatókat” - mondta el Nyilas Orsolya, a Samsung Electronics Magyar Zrt. vállalati kommunikációs vezetője.

Az élmény-expot támogatja a MasterCard is. "A MasterCard évek óta azon dolgozik, hogy innovatív megoldásokkal minél egyszerűbbé, gyorsabbá és biztonságosabbá tegye a fizetést a kártyabirtokosok számára. Örömmel csatlakoztunk a The Championhoz, hiszen a tárlat is azt mutatja be, hogy a sportban ugyanolyan elengedhetetlen a folyamatos megújulás, mint az üzleti életben" - mondta Eölyüs Endre, a MasterCard Magyarországért és Szlovéniáért felelős igazgatója. A MasteCard és Maestro kártyával rendelkező kártyabirtokosok több kedvezményt is igénybe vehetnek az eseményen, illetve az előzetes jegyvásárláskor. A MasterCard Priceless Specials programjában regisztrálók A Bajnok belépőjegyekre szóló 20%-os kupont tölthetnek le, amelyet a jegy.hu felületén, online jegyvásárláskor válthatnak be. A helyszínen pedig a MasterCard vagy Maestro egyérintéses kártyával vásárlók 10% kedvezményt kapnak a belépőjegyek árából.

Támogatóként szerepel a piacvezető táplálék-kiegészítőket gyártó és forgalmazó BioTechUSA is. „Küldetésünk a sport népszerűsítése és támogatása. Törekszünk arra, hogy termékeinkkel mindenféle sportágat űzők számára kínáljunk alternatívát, legyen szó profi vagy hobbisportról. Cégünk olyan sportolókkal, partnerekkel dolgozik együtt, akik képesek másokat inspirálni, számukra valami újat, akár egyedülállót nyújtani, pontosan ilyen rendezvény a The Champion” – mondta Lévai Bálint, a BioTechUSA ügyvezető igazgatója.

A The Champion főszervezői már több nagy kiállítást mutattak be Magyarországon: nevükhöz fűződik többek között a nemrég bemutatott Gateway to Space és a Living Dinosaurs nemzetközi kiállítás, valamint az első, tisztán hazai “alapanyagból” készült pop-show-musical, A Játékkészítő.

További információ: thechampion.hu