Indul a VOLT2017 kemping faházak foglalása!

forrás: Prím Online, 2017. január 18. 12:34

A voltszallas.hu oldalon, mint minden évben ezúttal is óriási az érdeklődés a hangulatos épületek iránt, amelyek a szervezők tapasztalatai szerint szinte pillanatok alatt gazdára lelnek. A barátságos, erdőszéli milliőjű, romantikus házacskák, korlátozott számban idén a fesztivál teljes időtartamára, kétszemélyes esetében 40.000 Ft- ért, háromszemélyes foglalása esetén 50.000 Ft-ért vehetők igénybe - a gyors foglalás és annak biztonsága érdekében - kizárólag bankkártyás fizetéssel.

Ezúttal is fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a házak komfort nélküliek, tehát bennük csak az ágyak, illetve szekrény található. Az ágyneműt a fenti csomagárak nem tartalmazzák, ezért saját ágynemű, vagy hálózsák használatát javasoljuk!

A VOLT idejére, annak hivatalos szállásfoglaló oldalán, a voltszallas.hu-n találtok többféle kategóriájú és színvonalú szálláslehetőséget. Kínálatukban egyaránt fellelhetők népszerű diákszállások, családias panziók, vagy akár magasabb besorolású szállodai szobák. A weboldaluk segít benneteket a számotokra legmegfelelőbb szállás megtalálásában, amelyet idén is érdemes időben, kedvező feltételek mellett lefoglalni, hiszen az eddig bejelentett fellépők névsora és a nemzetközi elismerések ezúttal is az egyik leginkább várt eseménnyé tették a 2017-es Telekom VOLT Fesztivált. Idén 25. alkalommal várnak benneteket Sopronban a VOLT-ra, amelynek nyitó koncertjét az idén 20 éve alakult Linkin Park adja. A zenekar világszerte stadionokat tölt meg és a legnagyobb fesztiválok headlinere. Több tízezres hazai közönsége évek óta várja ezt a pillanatot, hiszen eddig még soha nem léptek fel Magyarországon, miközben a VOLT kívánságlistáján szinte minden alkalommal ők az elsők. A 0. napon koncertező Linkin Park mellé a közelmúltban csatlakozott Ellie Goulding, az Imagine Dragons, Martin Garrix, Jess Glynne, Lost Frequencies, Fritz Kalkbrenner és Sigala is.