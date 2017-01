Zsarolóprogramok: trend előrejelzés 2017-re az Acronistól

forrás: Prím Online, 2017. január 18. 11:44

Sokak által kedvelt művészeket, zenészeket, színészeket és sportolókat veszítettünk el 2016-ban. Elmondhatjuk az elmúlt évről azt is, hogy akkor még csupán az IT-biztonság és az üzemeltetés területén dolgozó szakemberek tudták pontosan megválaszolni a kérdést: mi is a zsarolóprogram? Idén azonban a zsarolóprogramok olyan széles körű pusztítást fognak végezni, hogy még ha valaki nem is válik áldozattá, bizonyára van olyan ismerőse, akivel ez megtörténik majd.