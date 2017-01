„A tárgyak helyett az ügyek lettek fontosak” – új irányt vesz a Highlights of Hungary

forrás: Prím Online, 2017. január 20. 09:32

Az immár 4. éve megrendezett kreatív szakmai esemény fontos kérdést feszeget: milyennek látjuk és láttatjuk magunkat az adott évben, itt, Magyarországon és a világ számára? Remete Tibor, a szervező Super Channel alapító-vezetője szerint még soha nem jártunk olyan közel a Highlights of Hungary eredeti küldetéséhez, mint idén, hiszen a lista azt mutatja: a kreatív projektek mellett egyre inkább alkotó szellemű ügyekben, tárgyiasult végtermék helyett emberközeli üzenetekben gondolkozunk. Kor-kör-kórkép 2016-ból egy olyan tükörben nézve, ahol az egyediség ötvenöt arca villan.

A Highlights of Hungary célja, hogy az elmúlt év legkreatívabb projektjeit és legszerethetőbb ügyeit tárja a nagyközönség elé. A szakmai zsűri ajánlása alapján beválogatott ötvenöt ügy a magyarországi kreatív szektor, közélet, kultúra, a tech- és sportvilág fontos pillanatait hozza közös színtérre. A szervezők és a kurátorok olyan felületet teremtettek, ahol egymás mellé állítva, de rangsorolás vagy kategóriák nélkül élvezhetjük és értékelhetjük az elmúlt év sikereit. Az üzenet nem egy szűk szakmai stábnak, hanem a nagyközönségnek szól, hiszen a tudás és az eredmény önmagában nem, csak másokkal megosztva képvisel értéket és nyer értelmet. A közönségszavazás január 29-ig tart a Highlights of Hungary weboldalán.

Az idei jelölések komolyan megcáfolják azokat, akik 2016-ot a kudarcok és veszteségek éveként definiálták. A sikert leginkább az jelzi, hogy a jelöltek évről évre sokszínűbbek, és egyre nehezebb közöttük trendeket vagy kategóriákat megfigyelni vagy megalkotni. Ennek oka, hogy az elmúlt évek kreatív pezsgése bátorságra és az egyediség felvállalására bíztatja a különböző szakmák képviselőit. A legek helyett a kurátorok idén is az alulról jövő kezdeményezéseket, a klasszikus témák újszerű szemlélettel való megközelítését, az oktatásra és tudásmegosztásra való érzékenységet, az egészségügy innovátorait, a vidék-város tudásegyensúlyáért dolgozókat, a hiányosságokat probléma helyett lehetőségként értelmező progresszív szakembereket és a fair projekteket tartották ajánlásra érdemesnek.

Szűcs Péter kurátor, a PetersPlanet.travel főszerkesztője így vall az esemény küldetéséről: ”Újságíróként hiszek abban, hogy a tolerancia tanulható, mint ahogyan abban is, hogy ha az ember szabadon, kompromisszumok nélkül alkothat. A Highlights of Hungary kurátoraként olyan projekteket válogattam össze, amelyek mindegyikének az az egyik célja, hogy jobbá tegye a körülötte lévő világot, várost vagy akár csak jobbá tegye az embert magát. Önzetlenül, tudással, művészettel vagy éppen üzleti céllal, vagy elhivatottságból. A legfontosabb, hogy ezekkel a másokra is óriási hatással lévő projektekkel egy jobb, toleránsabb, még szerethetőbb és leginkább élhetőbb Magyarországot, vidéket és Budapestet látunk magunk körül. Segítsük őket, legyünk büszkék rájuk, tanuljunk tőlük.”

De mit is tanulhatunk az idei év jelöltjeitől? Például azt, hogy az egészségügyben a kommunikáció gyakran már fél siker, legyen szó egy olyan appról, ami leegyszerűsíti a betegirányítást vagy egy blogról, amely összegzi ötven egészségügyben töltött hét nem is olyan keserű tanulságait. Megtanultuk használni köztereinket, spontán piknik keretében néztük a dunai panorámát, gördeszkáztunk saját készítésű pályákon és szórakoztunk egy víztoronyban. 2016-ban elsajátíthattuk azt a gesztust, mely szerint a világmegváltás helyett elég a gyermekotthon sarkában egy hangulatos kuckót létrehozni, a koraszülötteket érzékenyen fejleszteni, vagy azoknak segíteni, akik túl nagynak érzik a szakadékot kis, falusi iskolájuk és a Harvard között. A jelöléseket olvasva világossá válik, hogy mi is tehetünk az élelmiszerpazarlás ellen, egy szelet sütemény pedig lehet pop-up kiállítás minden érzékszervre ható csúcspontja, de a #szerencsesvagyok életérzését megfogalmazó, gyermekéhezésre figyelmet irányító kreatív kampány eleme is. Végül azt is megtanulhatjuk a jelöltektől, hogy a sport világában nem mindig az a győztes, akit a döntőben mutat a kamera – mert tollasban az ellenfeled a te cipődben jutott ki az olimpiára, vagy éppen, mert egy ország porolt le egy húsz éves diszkóslágert, hogy a villanypóznákon énekeljen önfeledten, ahogy még talán sosem.

A Highlights of Hungary kitalálója és megvalósítója a kreatív szektor értékmenedzsmentjével foglalkozó Super Channel. A design ügynökség folyamatosan kutatja az újszerű ötleteket, összefogja a kreatív ipar különböző területein alkotó művészeket, és innovatív, design-fókuszú márkaépítési szolgáltatást nyújt megbízóinak. A szervező csapat idén is azt ígéri, hogy ezt a sokféle sikert újracsomagolja, bemutatja a nagyközönségnek, felhívja a figyelmet a sokszor háttérbe szoruló projektekre vagy fejlesztésekre, reflektorfénybe helyezi az ügyek mögött állókat – legyen az profi szakember vagy lelkes civil – és nem utolsó sorban megteremti számukra a találkozás lehetőségét az üzleti élet szereplőivel és intézményei partnereivel.

A Super Channel három évig rendezte meg a versenyt szakmai partnerek segítségével, saját erőből, ám idén új támogató csatlakozott a kezdeményezéshez: "A Highlights of Hungary platform és kezdeményezés egy friss és izgalmas leképezése Magyarországnak. A Magyar Turisztikai Ügynökség kiemelt célja, hogy belföldön és külföldön egyaránt, minél több ember számára mutassa meg országunk vonzó és kreatív arcát. Ennek érdekében szívesen állunk olyan kezdeményezések mellé, amelyek organikusan és innovatívan építik turisztikai céljainkat és az országmárkát.” - mondta el Liptay Gabriella, a Magyar Turisztikai Ügynökség Kommunikációs Igazgatója.

A kihirdetésre kerülő győztesekről közönségszavazás dönt, a Forbes Magyarország pedig különdíjat ad át. A díjátadó február 2-án 20:00 órakor lesz a Toldi Moziban, amelyen bárki részt vehet, aki időben regisztrál. A sikerben bárki osztozhat, aki akár csak egyet is magáénak érez a Highlights of Hungary ötvenöt kreatív, bátor és fontos ügye közül.

A jelöltekre itt szavazni itt lehet: http://www.highlightsofhungary.hu/

Kurátorok: