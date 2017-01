Az Epson bővíti piacvezető POS-nyomtatóinak választékát

forrás: Prím Online, 2017. január 20. 11:23

Ez a korszerű számlanyomtató új funkciók ugyanolyan választékát kínálja, mint a közelmúltban bemutatott TM-T88VI, de a hozzáadott csatlakoztatási lehetőségek a perifériák telepítését és töltését is lehetővé teszik. A TM-T88VI iHub készülék egyaránt könnyedén használható a hagyományos, PC-alapú POS-rendszerekkel és az egyre népszerűbb webes és mobil megoldásokkal. A készülék így ideális választás azoknak az üzlet-, bár- és étteremtulajdonosoknak, akik új kapcsolatteremtési lehetőségeket keresnek ügyfeleikkel, illetve azok számára is, akik kombinált vagy hagyományos megoldásokat alkalmaznának.

Flórián Medárd, az Epson Magyarország kiemelt ügyfélmenedzsere elmondta: „A TM-T88VI iHub a TM-T88VI készülék összes kiemelkedő tulajdonságával rendelkezik és számos módon képes csatlakozni a különböző eszközökhöz és tölti is azokat. Kevés az olyan eszköz, amely a webes megoldásokkal, táblagépekkel és a számítógépekkel egyaránt együttműködik, és ami a viszonteladók, éttermek és bárok számára ennyi lehetőséget biztosítana a POS rendszerek futtatására.”

A sokoldalúság mellett a TM-T88VI iHub kiemelkedő teljesítményt nyújt, akár 350 mm/mp-es nyomtatási sebességgel, és az Epsontól megszokott megbízható működéssel. A fordított papíradagolási funkcióval a felhasználó papírt takaríthat meg anélkül, hogy ez hatással lenne a teljesítményre, így csökkentheti a költségeket és a papírveszteséget is.

A közvetlen nyomtatás a kiszolgálóról (Server Direct Print) funkció lehetővé teszi a TM-T88VI iHub számára, hogy közvetlenül a webes kiszolgálóról nyomtasson.

A készülék támogatja a web jelzőket (beacons) is, amelyek segítik a mobileszközöket a legközelebbi nyomtató megtalálásában, így ideális választás lehet a több nyomtatót is tartalmazó POS-környezetben, míg az NFC-támogatásnak köszönhetően könnyedén párosítható táblagépekkel, okostelefonokkal és más mobileszközökkel is.

A TM-T88VI iHub mérete megegyezik a TM-T88V iHub számlanyomtatóéval, így a felhasználó a pult átrendezése nélkül válthat egy új rendszerre, ráadásul a készülék feketében és fehérben is elérhető, hogy bármilyen stílusú üzlet, bár vagy étterem berendezéséhez illeszkedhessen.

A TM-T88VI iHub nyomtató 2017. február 1-től lesz kapható 442 eurós áron.

Főbb jellemzők: