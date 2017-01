Újra trendi az online társkeresés

forrás: Prím Online, 2017. január 24. 15:06

A hőskorban – a kilencvenes évek végén, kétezres évek elején – az online társkeresés még az újdonság erejével hatott és leginkább a fiatalabb korosztályt érte el, emiatt akkoriban ez egy teljesen új és menő elfoglaltságnak számított. Néhány év múlva – mikor már nagyobb tömegek jelentek meg a társkereső oldalon –, sokat veszített varázsából és a kétezres évek második felére cikivé, szégyellni való tevékenységgé degradálódott a társkeresés ezen formája.

Napjainkra azonban ez az attitűd megváltozott, leginkább az amerikai – de a világon szinte bárhol elérhető – Tinder mobilalkalmazásnak köszönhetően. A Tinder megcsinálta azt, amit a hagyományos társkereső oldalaknak csak részben sikerült az elmúlt 10 év során: egy ötletes applikáció segítségével újra bevonzották a fiatalokat az online társkeresés világába. A mobilalkalmazás által tökélyre fejlesztett és rendkívül gyors interakciót elősegítő „tetszik-nem tetszik” véleménynyilvánítás viszont a szakértők – és a Tindert már kipróbáltak többsége szerint is – nagyon felületes ahhoz, hogy a komoly kapcsolatok kialakulását segítse, hiszen a felhasználók csupán egy-egy fotó alapján döntik el, ki nekik a szimpatikus és ki az, aki nem.





„A Tinder nem véletlenül vált az alkalmi kapcsolatok platformjává” – véli dr. Almási Kitti pszichológus, aki több előadást is tartott a témában. „Hiszen ha egymás mellé állítjuk az exeinket, rá fogunk jönni, hogy az esetek többségében egyáltalán nem a kinézetük a közös bennük, hanem inkább a belső értékeik, sőt, a legtöbbjüket talán nem is választanánk fényképek alapján. Ezért is okoz disszonanciát a tinderes társkeresés azoknak, akik tulajdonképpen komoly kapcsolatot szeretnének, hiszen ilyen felületes információk alapján, 1-2 másodperc alatt képtelenség dönteni.”

Gotthardt Zsóka klinikai szakpszichológus szerint az alapvető probléma, hogy az alkalmazást teljesen más célból használják a férfiak és a nők. A férfiak többsége valójában alkalmi partnert keres, míg a nők a Tinderen is az igaz szerelemre vágynak. Ezt pedig az esetek többségében nem kapják meg, ezért az első néhány randi után inkább ki is regisztrálnak a platformról.

A Tinder fiatal korosztályban történő térhódítása világszerte hatással van a „hagyományos” társkereső oldalak működésére. Azt gondolhatnánk, hogy a fiatalok kisajátították maguknak a Tindert és társkeresésre csak ezt használják a digitális térben, míg a hagyományos társkereső oldalakat kevésbé. Azonban ez úgy tűnik, hogy nem így történt, sőt. Weiler Péter, a Randivonal.hu-t is üzemeltető Dating Central Europe Zrt. vezérigazgatója úgy véli, hogy inkább segíti a hagyományos társkereső oldalak használatát a Tinder, mint gátolná azt.

„A Tindernek köszönhetően a fiatalok nagy része – igaz, játékosabb formában és felületesen bár, de – belép az online társkeresés világába. A hagyományos társkereső oldalakat korábban kevésbé használták, hiszen nem tartották elég menőnek, trendinek őket. Eddig legalábbis, ugyanis a közelmúltban egy érdekes átrendeződés kezdett el körvonalazódni a társkereső oldalakon.”

A statisztikák szerint az elmúlt néhány hónap az első olyan időszak évek óta – az idén egyébként már 18 éve működő Randivonalon –, amikor nem csökkent, hanem inkább nőtt a fiatal, húszas, harmincas éveik elején járó társkeresők aránya.

„Miután a Tinderrel találkoznak és megfogalmazódik bennük az, hogy tulajdonképpen komoly kapcsolatra vágynak, nem csak egy-egy alkalmi együttlétre, tudatosan keresik már azokat az oldalakat, amik ezt biztosítják számukra” – tette hozzá Weiler. „Emiatt a hagyományos társkereső oldalak számára is inkább pozitív, mint negatív a Tinder megjelenésének és sikerének hatása. Természetesen a mobilt használók aránya ezeken az oldalakon is eléri már a 35-40%-ot, azonban a Tinderrel ellentétben nem egy fotó alapján születik meg a döntés és ez úgy látszik, hogy ez a fiatalok szemében is egyre erősebb érvként merül fel napjainkban.”