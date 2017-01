Új verzióban érhető el az ABBYY FineReader szövegfelismerő szoftvere

PDF állományok és szkennelt képek nagy pontosságú átalakítása kezelhető formátumokba:

Az ABBYY OCR technológiájának folyamatos fejlesztése biztosítja, hogy továbbra is kivételes pontosságú eredményeket nyújtson a szkennelt képek és PDF állományok szerkeszthető és kereshető digitális formátumba, pl. Word, Excel, PowerPoint®, PDF, alakításakor. A 14-es verzió továbbra is biztosítja a FineReadert már eddig is híressé tévő eredeti tulajdonságokat, mint pl. a kiterjesztett OCR képességek, és az automatikus konverzió.