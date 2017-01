Elavult vállalatokat vezetnek a magyarok

forrás: Prím Online, 2017. január 26. 11:05

A magyar cégek nem tartanak lépést a technológiai fejlődéssel, az elavult informatikai rendszerek pedig a gazdasági növekedésnek is gátat jelenthetnek.

Az ACE Telecom szakértőinek véleménye szerint a vállalatok hosszú távon éves büdzséjük 30%-át megtakaríthatnák, ha a régi, korszerűtlen informatikai rendszerükről adatközponti szolgáltatásokra váltanának. Az ACE Telecom felismerte, mi tartja vissza a vállalatvezetőket a felhőalapú megoldásoktól, ezért úgy alakította ki kapacitásait, hogy a legkomolyabb biztonsági kérdésekre és a jövő kihívásaira is választ adhasson. A vállalat tisztában van azzal, mekkora felelőssége van, amikor ügyfelei rábízzák legféltettebb adataikat, ezért nagy hangsúlyt fektet a személyes kapcsolatokra, és az adatközpont bejárására is lehetőséget ad.

„A gyorsan változó piaci környezet rugalmas és stabil informatikai infrastruktúrát követel, ám a legtöbb cég sokszor még mindig saját, házon belüli szervereket üzemeltet. Évek óta olvashatunk arról, hogy emelkedik a felhőalapú szolgáltatásokat használó kkv-k és nagyvállalatok száma, de ez legtöbbször mindössze annyit jelent, hogy nem vállalati felhasználásra tervezett, publikus felhőszolgáltatásokat használnak a részfeladatok megoldására. Pedig a privát felhő használata vagy egy komplex adatközponti infrastruktúra kialakítása nagyobb biztonságot és költséghatékonyabb megoldást jelentene számukra” – osztotta meg tapasztalatait Farmosi Attila, az ACE Telecom ügyvezető igazgatója.

A döntéshozók számára a legerősebb gát a felhőszolgáltatások bevezetésénél továbbra is a biztonság kérdése, pedig valójában a saját telephelyen tárolt szerverek jelentenek kockázatot: a legkisebb áramkimaradás is végleges lehet, semmilyen tartalékolás vagy rendszeres mentés nem véd az adatvesztéstől, az üzemeltetés és a karbantartás pedig operatív szempontból és anyagilag is komoly terhet jelent a vállalatok számára. Egy virtuális szervert ezzel szemben nem kell megvenni, üzemeltetni vagy karbantartani, és az adatok elvesztésétől sem kell tartani.

„Korábbi lassú internetkapcsolatunk komoly problémákat jelentett ügymenetünkben, ráadásul drága is volt. 2013-ban azért fordultunk az ACE Telecomhoz, hogy szélessávú internetet biztosítsanak számunkra, és pont-pont mikrohullámú kapcsolattal kössék össze telephelyeinket. Egy több mint 200 fős kutatóintézet számára fontos, hogy lépést tartson a technológiai fejlődéssel, ezért később virtualizációs megoldásaikat is bevezettük. A szerver hoszting szolgáltatás és a két telephelyünk közötti pont-pont kapcsolat nagyban megkönnyíti mindennapjainkat: ma már sokkal gyorsabb és stabilabb a munkavégzés irodáinkban, és munkatársaink mindenhonnan azonos feltételekkel érik el hálózati erőforrásainkat” – mondta Dr. Turczi Gábor, a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet igazgatóhelyettese.

„Értjük, hogy mi tartja vissza a vállalatokat a váltástól, szervertermünkben éppen ezért komplex biztonsági rendszert alakítottunk ki. A nálunk tárolt adatok biztonságát pedig akár két egymástól független mentési rendszerrel is tudjuk biztosítani. Emellett nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy megőrizzük a személyességet, ügyfeleink közül szinte mindenki járt már az adatközpontunkban, ahol részletesen megértettük velük a rendszer működését, és hogy milyen előnyöket jelenthet számukra” – tette hozzá Farmosi Attila.