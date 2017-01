A Magyar Telekom bekerült az FTSE4Good Emerging Indexbe

forrás: Prím Online, 2017. január 27. 12:44

Így a Magyar Telekom bekerült az FTSE Russell által a tőzsdei befektetői számára készített FTSE4Good Emerging Indexbe. Az FTSE Russell Indexe a hatékony környezetvédelmi, társadalmi és vállalatirányítási (ESG: Environmental, Social, Governance) rendszerrel működő vállalatok teljesítményét méri. Az FTSE4Good mutatószámokat a piaci szereplők széles köre használja a felelősségteljes befektetési alapok és termékek létrehozása és értékelése során.

A Magyar Telekom befektetőinek nyolc százaléka tartozik jelenleg a felelős befektetők közé. „Ők a portfóliójuk kialakításánál elsődleges szempontként határozzák meg, hogy olyan vállalatokba fektetnek be, akik fenntarthatóságban élen járnak.” – mondta el Christopher Mattheisen a vállalat vezérigazgatója. „Ez a visszajelzés is azt bizonyítja számunkra, hogy stratégiánk helyes, jó úton járunk: a vállalat fenntarthatósági tevékenysége nemcsak hazai, de nemzetközi szinten is értéket képvisel.”

A Magyar Telekom 4,4 (5-ből) pontos abszolút és 93 (maximum: 100) pontos SuperSector relatív eredménnyel került be a FTSE4Good Emerging Index-be. Ezen Index mellett a Magyar Telekom 2010 óta szerepel a CEERIUS (Central and Eastern European Responsible Investment Universe) indexben, valamint az Oekom Research felelős befektetői értékelő is befektetésre ajánlott Prime kategóriába sorolta a vállalatot.

Az FTSE4Good Index Series-ről

Az FTSE Russell (kereskedelmi nevén: FTSE International Limited and Frank Russell Company) megerősíti, hogy a Magyar Telekom független minősítésen esett át az FTSE4Good kritériumok szerint, kielégítette azokat és megfelelt a FTSE4Good Index Series követelményeknek. Az FTSE Russell globális index szolgáltató által kidolgozott FTSE4Good Index Series célja a hatékony környezetvédelmi, társadalmi és vállalatvezetési (ESG) tevékenységgel bíró vállalatok teljesítményének mérése. Az FTSE4Good mutatószámokat a piaci szereplők széles köre használja a felelősségteljes befektetési alapok és termékek létrehozása és értékelése során.

Az FTSE Russell 2016-ban indította el FTSE4Good Emerging Index néven az FTSE4Good Index Series részét képező indexét. Az index azon vállalatok teljesítményét értékeli, amelyek megfelelnek a FTSE4Good Indexnél használt, világszerte elismert ESG felvételi szabályoknak. FTSE4Good Emerging Index 20 országra terjed ki.

Az FTSE4Good Index Series használatával meghatározható azon vállalatok köre, melyek hatékonyan kezelik az ESG kockázati tényezőket és hatékonyan alkalmazhatóak a befektetési lehetőségeket feltáró alapok, strukturált termékek és a teljesítményi szintek alapját képező benchmarkok esetében is. Az ESG Ratings besorolást olyan befektetők alkalmazzák, akik az ESG tényezőket is figyelembe kívánják venni befektetési döntéseik során, illetve keretrendszerként kívánják azokat alkalmazni vállalataik társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó tevékenységük során.