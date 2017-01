Magyar innováció segíthet a színtévesztőknek

forrás: Prím Online, 2017. január 27. 11:07

Aki színtévesztő, nehézségekkel szembesülhet a hétköznapi tevékenységek során is. A színtévesztés sajnos több mint 100 szakma esetében kizáró ok lehet az adott munkakörre egyébként teljesen alkalmas jelöltek esetében is. A rendellenességet az X kromoszóma hibája okozza, ezért sokkal több a színtévesztő a férfiak, mint a nők között: míg a férfiak 8 százalékát, addig a nőknek csupán 0,5 százalékát érinti. Genetikai eredete miatt a színtévesztést a tudomány jelenlegi állása szerint nem lehet gyógyítani, de egy magyar kutatókból álló csapat munkájának köszönhetően lehetőség nyílt a rendellenesség tüneteinek korrigálására.

Korábban úgy tartották, hogy a színtévesztésért az érzékelő pigmentek elégtelen működése a felelős. A Budapesti Műszaki Egyetemen Dr. Ábrahám György és Dr. Wenzel Klára – a speciális Colorlite szemüveg megalkotói – több mint két évtizede kutatják a színlátást. Eredményeik szerint a színtévesztés oka a teljes színkép más-más hullámhosszaira érzékeny pigmentek működésében rejlik. A színtévesztőknél az érzékenységi tartományok a normálishoz képest eltolódnak: másként a leggyakoribb vörös-zöld, és másként az egyéb színtévesztők esetében. A rendellenességgel élők emiatt nem tudják megkülönböztetni az egyes színeket.

A felfedezésre épülő matematikai modell segítségével a kutatók egy speciális színszűrős szemüveget terveztek, amely korrigálja az eltérést. A szemüveg terveinek kivitelezésében egy magyar optikus, Szappanos János segített, neki köszönhetően már ötven eltérő típusú kísérleti szemüveget szabadalmaztattak a világ legkülönbözőbb országaiban.

A speciális szemüvegeket immár több mint 2000 személy próbálhatta ki a kísérletek során, az optikai üzletek számára pedig új színlátásvizsgáló rendszert fejlesztett ki a kutatócsoport.

A színtévesztést korrigáló rendszer tíz különböző, speciálisan színezett színszűrőből áll, amelyek nulla, vagy annál több dioptriás lencsékre is használhatók. Az elkészült színszűrős lencsék tetszőleges szemüvegkeretbe illeszthetők. A lencsékre az UV-sugárzás és a karcolások kivédésére szolgáló védőréteg is kerülhet.

A színtévesztés súlyosságától függően már a szemüveg felvételekor is látványos javulást tapasztalhat a viselő. Minden eset egyedi, így egyénenként eltérő lehet az idő, amely alatt igazán jelentős eredményt lehet elérni. A gyors javulás érdekében minél többet érdemes viselni a szemüveget és tudatosan memorizálni a színeket. Az eszköz tévézéshez és számítógépes munkavégzéshez is hordható.

A Samsung a Colorlite közreműködésével fejlesztette ki a SeeColors mobiltelefonos és Tizen-alapú Smart TV alkalmazáspárt annak érdekében, hogy innovatív módon javítsa a színtévesztők életminőségét. A SeeColors használata egyszerű. Először a Galaxy App Store és Google Play áruházakból ingyenesen letölthető mobilalkalmazás meghatározza a színtévesztés típusát (vörös, zöld vagy kék érzékelők működésének hibája) és mértékét (enyhe, mérsékelt vagy súlyos).





Ezt követően a felhasználó összekapcsolja az okostelefonját a Samsung Smart TV-jével, illetve magán a TV-n is elvégezheti a tesztet. A SeeColors alkalmazás a Samsung 2016-os SUHD Smart TV-in előre telepítve található meg. Végül az applikáció az okostelefonos vagy a TV-n elvégzett teszt alapján újrakalibrálja a képernyő színeit, amelynek köszönhetően a színtévesztő felhasználó korábban sohasem tapasztalt, élénk és valósághű színekben élvezheti a televízió képernyőjén megjelenő tartalmakat.