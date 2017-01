Strongvision S2– kültéri kamera EVOLVEO-tól

forrás: Prím Online, 2017. január 27. 08:52

Új kültéri kamerát mutatott be az EVOLVEO, amely kialakításának köszönhetően olyan helyeken is megállja a helyét, ahol az átlagosnál jobban ki van téve a környezeti hatásoknak és ezért a hagyományos kamerák nem használhatók.

A strapatelefonjairól ismert cseh gyártó most olyan kamerát fejlesztett ki, amely kiváló szolgálatot tesz a nyaralóban, garázsban vagy éppen egy építkezésen, de akár erdei vadakról készült felvételek készítésére is alkalmas. A kültéri használatot megkönnyíti a vízálló kivitelezés valamint a hosszú üzemidejű és külön csatlakoztatható akkumulátor, a biztonságról pedig az opcionálisan megadható PIN gondoskodik.

A kamera nagyfelbontású videók, fotók valamint timelapse sorozatok készítésére alkalmas. Az éjszakai videók felvételét megkönnyíti a harminchat infravörös dióda. A Strongvision S2 rendkívül gyors, húsz méteres hatósugarú mozgásérzékelőt kapott, a zársebessége 0,7 másodperc, a látószöge pedig 120°.

A timelapse mód lehetővé teszi, hogy egy áttekintő videót készítsünk egy hosszabb folyamatról, például egy építkezésről, így a kamera 30, 60 vagy 240 percenként elkészíti és eltárolja a fotót. A Strongvision segítségével akár sorozatfelvételt vagy előre meghatározott időtartamú videókat is készíthetünk. A fotók felbontása 16, 12 vagy 8 megapixel, videóké pedig Full HD, HD vagy VGA minőségű lehet.

Az elkészült felvételek egy SD kártyán tárolhatók el, de a kamerába SIM kártyát is helyezhetünk, így nemcsak távolról módosíthatjuk a beállításokat, hanem a MMS üzenetben vagy e-mailben megkaphatjuk az elkészült felvételeket is. Az elkészült fotókon a Strongvision feltünteti a készítés dátumát és időpontját, a hőmérsékletet és információt ad az akkumulátor töltöttségéről is. Ezek az adatok egyrészt megkönnyítik a fotók időrendben történő tárolását, másrészt naprakész adatokat kapunk a kamera állapotáról is.

Specifikáció:

Vízálló kialakítás

Fotók küldése MMS-en vagy email-en keresztül

Mozgásérzékelős késleltetés

Távirányítás SMS-sel

Ideális ház körüli, vidéki nyaraló, garázs, autó belső tér, vállalati telephely, raktár, építkezések illetve távoli területek vadvilágának megfigyelésére

Time-lapse kamera

Infravörös éjszakai képkészítési mód

Felvételi keresési (megtekintési) lehetőség a kamera kijelzőjén

SD kártya tároló

Fotó felbontás: 16 Mpix, 12 Mpix vagy 8 Mpix

Video felbontás: Full HD, HD vagy VGA

Színes kép készítés a nappali, fekete-fehér az éjszakai üzemmódban

36 LED dióda az éjszakai képek készítéséhez

Clear 2.0 "kijelző

Külső antenna a jobb GSM jel vételéért

Sorozatkép készítési lehetőség: 1, 3, 6 vagy 9 fotó

1, 5, 10, 30 másodperces illetve 1 perces időközönkénti képkészítés

10, 30, 60 vagy 90 másodperces videók készítése

Minden egyes fotó tartalmaz dátumot, időt, hőmérsékletet és akkumulátor töltöttségi információt

Négyféle felvételi mód: kamera, video, kamera + video, time lapse

Zársebesség 0.7 másodperc

Látószög 120°

A PIR érzékelő hatótávolsága maximum 20 méter

PIN biztonsági kód opció

Beállítható időközönkénti képkészítési lehetőség

Állítható időközök 1 másodperctől 30 percig

A kamerát háromlábú állványra szerelhetjük vagy heveder segítségével környezetéhez rögzíthetjük

Az akkumulátor külön blokkban található az elektronikai védelem növelése érdekében

Anyacsavar a háromlábú állványhoz

Kimenetek: AV kimenet TV-k számára, microUSB, microSD kártya

Áramforrás: 8x AA elem vagy 6 V-os külső akkumulátor

MMS/GPRS beállító szoftver

ftp.evolveo.com/digital_camera/strongvision/strongvision-s2/software

A készülékről további információt a www.evolveo.hu oldalon találhat.