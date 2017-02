Egyre több hűségprogram bukik el, de létezik megoldás

forrás: Prím Online, 2017. február 16. 09:37

A Bond felmérése alapján a vásárlók által regisztrált hűségprogramok számának átlaga 2014-ről 2015-re 10,9-ről 13,3-ra nőtt, ennek ellenére a hűségprogramokban való aktív részvétel átlagszáma 7,8-ról 6,7-re csökkent. Sőt, a Cap Gemini szerint a vásárlás alapú hűségprogramok 77%-a elbukik az első két évében.

Az Egyesült Államokban egyre nagyobb teret hódítanak a látogatás alapú hűségrendszerek, melyek lényege, hogy nem a levásárolt összeget, hanem az üzletekben tett látogatásokat jutalmazzák. Az egyik legelterjedtebb ilyen program, mint 270 ezer üzletben kínál jutalmakat a vásárlóknak az USA-ban.

Már Magyarországon is elérhető ilyen, látogatás alapú rendszer, ami ráadásul a régi vásárlók megtartása mellett az új vásárlók elérésére is új megoldást kínál. Ez egy mobil applikáción alapuló, független marketing platform, vagyis bármilyen brand, üzletlánc vagy akár együzletes vállalkozás csatlakozhat a programba, kizárólagosság nélkül. Az app lényege, hogy a felhasználók számára érdekes kedvezményes ajánlatokat gyűjti össze, melyeket a felhasználók az üzletekben egyszerűen és gyorsan érvényesíthetnek – kupon, füzet és kártya nélkül, az okostelefonjukkal.

A rendszer ezen kívül a felhasználóknak automatikusan push értesítést küld a közelükben elérhető ajánlatokról, így egy-egy jó ajánlattal a lehetséges vásárlók letéríthetők a tervezett vásárlási útvonalukról és becsábíthatók az üzletekbe. Amint a vásárló belép egy partner üzletbe, a Shoployal automatikusan jutalmazza egy hűségponttal, amit nem a vásárlásáért, hanem a látogatásáért kap. Vagyis már az előtt jutalmazzuk a vásárlót, hogy ő a kasszához lépne.

Ami még egy nagy különbség az eddigiekhez képest, hogy ezek a hűségpontok nem költhetők el, nem válthatók be, nem nullázhatók, így nem egyenleget alkotnak, hanem hűségszintet határoznak meg. Ez által a vásárlók hosszú távú differenciálhatóságát biztosítják, mivel minden egyes vásárló besorolható a hűségszintje alapján, és annak megfelelően jutalmazható – hiszen a hűségszint visszacsatolható az ajánlati rendszerre, és más kedvezmény, promó küldhető ki annak megfelelően, hogy valaki 3-szor vagy 30-szor járt az adott üzletben.

Mindez azonban csak a jéghegy csúcsa, hiszen a platform ezzel párhuzamosan az üzletek számára innovatív, precedens nélküli adatszolgáltatást kínál: méri a körzetben elhaladó vásárlókat, a látogatók/elhaladók arányát, kor, nem, érdeklődési kör szerinti eloszlását, és mindez akár valós időben nyomon követhető a webes admin felületén.

„A Shoployal számára az igazi értéket a nem-ek képviselik: mi ugyanis meg tudjuk mondani, hogy mi az érdeklődési köre azoknak, akik elutasítják az üzletet, így egy ügyes kampánnyal közülük is új érdeklődők, látogatók, vásárlók konvertálhatók” – mondta el Nagy István, a Shoployal magyarországi képviselője. „Ha egy üzlet körzetében egy nap 100 felhasználónk halad el, akik közül 10-en térnek be az üzletbe, a Shoployal meg tudja mondani azt, hogy mi érdekli azt a 90 embert, aki csak elhaladt az üzlet mellett. Mindehhez nem kell tíz- vagy százmilliós marketing keret, drága hardver telepítés vagy külön rendszergazda foglalkoztatása. Akár egyetlen kis üzlet is egyszerűen, gyorsan és megtérülő ráfordítással csatlakozhat a Shoployal rendszerébe, és valósíthat meg lokáció alapú marketinget ezzel a valóban 21. századi technológiával.”

A háttér:

A kiskereskedelmi üzletek részéről egyre nagyobb igény van arra, hogy megismerjék vásárlóikat: mikor és mit vásárolnak, mennyit költenek, mik a kedvenc termékeik...mindent tudni akarnak, amit csak meg lehet tudni, és napjaink kereskedelmi rendszereiből rengeteg adat összegyűjthető – de csak azokról, akik az üzletbe látogatnak és vásárolnak.

Mit tesz, mit tehet a kereskedő az üzleten kívül? Hogyan csábíthatja be az üzletbe a vásárlókat? Erre a válasz általában egy megnyerő kirakat, szórólapok, plakátok, esetleg tévés, rádiós, internetes reklámkampány – a marketing kerettől függően.

Ezek a megoldások azonban szinte mind rendkívül költségesek, és nagyon kevés visszajelzést adnak a sikerességről. Hiszen a vásárlók általában nem úgy térnek be az üzletekbe, hogy „én a tévéreklám miatt jöttem”, illetve a nagy reklámzajban egyre nehezebb olyan üzenettel megjelenni, ami kitűnik a többi közül, és a vásárlók ingerküszöbe is egyre magasabb.

A másik, újra és újra felmerülő kérdéskör a vásárlók megtartásának problémája. A rengeteg kupon, pontgyűjtő füzet, matricás rendszer között nehéz egyedit alkotni, illetve az sem feltétlenül jelent megoldást, ha bevezetünk egy kártyás rendszert. Hiszen minden jutalomprogram alapja a vásárló által elköltött pénz, és az ezért kapott pontokat beváltva újra kezdődik a történet a nulláról: mintha a vásárló először járna az üzletben.

További információk: http://shoployal.hu/home/partners