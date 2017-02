Kódolatlan hetek a VIASAT6 csatornán!

forrás: Prím Online, 2017. február 16. 15:11

Az SPT Networks CE és az Antenna Hungária Zrt. megállapodása alapján kódolatlanul fogható a MinDig TV nézők számára 2017. február 17. és március 3. között a VIASAT6 csatorna. Ebben az időszakban számos országos premierrel találkozhatnak a nézők. A legnagyobb újdonság kétségtelenül a 24: Újratöltve (24: Legacy) országos premierje, amely az amerikai premier után nem sokkal, február 21-én debütál a VIASAT6-on. A világ egyik legsikeresebb akciósorozatának spinoffja a klasszikus, valós idejű formátummal folytatódik, főhőse pedig ezúttal egy elitosztagos amerikai katona (Corey Hawkins).

A horrorrajongók is örülhetnek, hiszen február 22-én érkezik a csatornára a Damien: A sátán kegyeltje. Az 1976-os horrorklasszikus, az Ómen folytatása az azóta felnőtt Damien Thorn (Bradley James) életét követi nyomon. A cinikus, szókimondó komédiák kedvelőihez szól a Gázos páros (You’re the Worst), amelynek országos premierje február 20-án lesz a VIASAT6-on. A premierek mellett február 24-től a harmadik évaddal folytatódik a VIASAT6 műsorán a Z, mint zombi (Z nation). A posztapokaliptikus világban játszódó zombisorozat első két évadához hasonlóan most sem lesz hiány izgalmakban.

A VIASAT6 a D jelű, országos lefedettségű multiplexen fogható a 37. programhelyen, a vétellel kapcsolatos információ a www.mindigtv.hu oldalon található. Abban az esetben, ha a felhasználó nem látja a VIASAT6 csatornát a programlistában, egy automatikus újrahangolást kell elvégezni a dekóderen vagy a beépített DVB-T tunerrel rendelkező tévékészüléken.

A VIASAT6 élő műsora a DVB-T rendszeren kívül a MinDig TV Applikációban is elérhető lesz február 17. és március 3. között. A több mint 1,3 millió letöltéssel rendelkező alkalmazás okostelefonra és tabletre is letölthető a Google Play, App Store és Windows Store áruházakból.