Zenehallgatás határok nélkül

forrás: Prím Online, 2017. február 16. 10:36

A Panasonic otthoni Connected Audio rendszere valóban felszabadítja a zenehallgatás élményét, hogy a felhasználók egész otthonukban kiváló hangminőségben élvezhessék az online zenei szolgáltatásokat, digitális gyűjteményeket, CD-ket, rádióműsorokat és még sokminden mást.

Kivételes dizájn a modern életstílusért

A HC1020 minimalista külseje kiváló minőséget és teljesítményt rejt, bármilyen térbe kiválóan illik, meleg, modern érzést kölcsönöz a szobának. A hangszórókon új szitaszövet díszítés található, az előlap tükröző felületű. A tervezésnél ügyeltek, hogy minden részletében illeszkedjen a szobák enteriőrjébe. A vékony, elegáns kivitelű, 71 milliméteres mélységű modell több színvariációban is elérhető.

Kiváló hang, kompromisszumok nélkül

Élvezze a vékony készülék nyújtotta, minden képzeletet felülmúlóan gazdag, robusztus basszust, ami a minőség terén nem ismer kompromisszumot, és a 3. generációs LincsD-Amp-nak köszönhetően élje át a zenét pontosan a készítői szándéknak megfelelően. A technológia legújabb, innovatív verziója megoldást kínál az olyan problémákra, mint a vibrálás és a tápellátás keltette zaj, ami általában torzításhoz vezet a digitális lejátszás folyamán.

Ha falra szereli a hangszórót, kevesebb az akadály, ami visszaverődést okozhatna, mivel a hangszóró magasan helyezkedik el. Ez tisztább, szélesebb hangteret eredményez, és a hang a fal felől érkezve optimálisan betölti a szobát. A fali elhelyezéshez tartozó hangzásmód digitális jelfeldolgozással és megfelelő EQ beállításokkal a fal zavaró hatásához mérve optimalizálja a hangot.

Az új HC1020 modellben a kimeneti teljesítmény 40 Watt, ezzel kiváló hangzással töltheti meg otthonát, anélkül, hogy a minőség és tisztaság terén kompromisszumra kényszerülne. A Panasonic a két hangszóróban is a csavart hangkilépőnyílást alkalmazta, az egyedi forma a rezonancia fokozását szolgálja.

Töltse be otthonát a zene - páratlan összekapcsolhatóság

A Panasonic HC1020 több forráshoz is képes kapcsolódni, a felhasználónak mindössze annyit kell tennie, hogy az előre beállított öt gomb egyikének megérintésével kiválasztja kedvenc zenéjét.

A Panasonic zenei streaming alkalmazás intuitív módon használható, bárki gyorsan és könnyen irányíthatja az ALL Connected Audio rendszert a különböző helyiségekben, a meglevő WiFi hálózatot használva. Emellett az alkalmazás arra is használható, hogy könnyedén irányítsa a Bluetooth-on keresztül történő streaminget (gyakorlatilag bármilyen forrásból, pl. YouTube-ról), a CD lejátszást, a rádiót vagy az USB-n keresztüli továbbítást, és linket biztosít a Spotify, Napster és TuneIn szolgáltatásokhoz és más AllPlay-kompatibilis alkalmazásokhoz. Például CD hallgatásakor is lehetőség van továbbításra ezzel az összekapcsolt eszközzel, így a felhasználó az ilyen formátumú zenét is élvezheti a lakás bármely pontján.