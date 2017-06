A fiatalok a jövő munkahelyén szeretnének dolgozni

forrás: Prím Online, 2017. június 3. 10:15

Ki az, aki manapság DVD-n veszi meg a filmeket, sorozatokat? Ki készít még egyáltalán CD-t? Melyik eszközben van még egyáltalán CD-lejátszó? Ugyanezek a kérdések a munkahelyen is felvetődnek a legmodernebb eszközökhöz és megoldásokhoz hozzászokott fiatalokban. Miért menteném a dokumentumaimat „vasra”, ha egyébként is szeretném bárhol elérni őket, akár telefonon is? Miért hoznék létre számtalan példányt belőlük, ha közösen is szerkeszthetem a kollégáimmal ugyanazt a dokumentumot?

A fentiek jó példák arra, milyen elvárásoknak kell megfelelnie a munkaadónak, ha az Y generációt szeretné megszólítani a munkaerőpiacon – miközben már a Z generáció is a startvonalon toporog. Az idei Meet Microsoft rendezvényen, amelyen 60 végzős hallgató és pályakezdő vett részt, sorra vették a korszerű munkahellyel szemben támasztott igényeket és megállapították, hogy a technológia a fiatalok számára ma fontosabb, mint valaha. Ez különösen sürgető probléma – noha egyben fejlődési lehetőség is – a munkaadók számára, hiszen a baby boom nemzedék lassan nyugdíjba vonul.

A felhő és a közösségi média alap – már a virutális valóság „kopogtat” a munkahelyek ajtaján



További kihívást jelent, hogy a fiatalok – a Randstad „Jövő munkahelye” kutatás szerint, – a magánéletükben lépést tartananak a technológiai fejlődéssel, a felhőtechológia és a közösségi média használata lassan alapelvárás számukra. Tekintetüket a hordható eszközökre, a virtuális valóság nyújtotta lehetőségekre és a robotikára függesztik – mindezen elvárásokat pedig magukkal viszik a munkahelyükre is. A Cirque du Soleil például ma már a Windows Mixed Reality nevű alkalmazást használja az előadásai megtervezéséhez. Így építenek virtuális színpadképet, amelyet a kiterjesztett valóságba belépve akár a saját kézmozdulataikkal is alakíthatnak.

A résztvevők nagy érdeklődéssel forgatták a rendezvényen a HoloLens eszközöket, amely a kiterjesztett valóság élményével nyűgözte le őket. A Microsoft szakértői emellett bepillantást engedtek a vállalat hosszú távú innovációs stratégiájába is, bemutatva a jövő munkahelyét.

“Nagyon izgalmas és innovatív vállalatnak tartom a Microsoftot, így nem volt kérdés, hogy részt vegyek-e a mai Meet Microsoft eseményen. Eddig is úgy gondoltam, hogy szívesen dolgoznék itt a jövőben, a mai nap pedig csak megerősített ebben.” – mondta Tóth Károly, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatója a nap végén.

Kisdiáktól a startup alapítóig – Microsoft edukációs programok fiataloknak



Jövőorientált vállalatként a Microsoft különösen nagy figyelmet fordít a fiatalok képzésére, akiket célzott edukációs programjaival kisdiák koruktól a munkába állásukig végigkísér. Az oktatás terén a YouthSpark programok állnak a vállalat társadalmi szerepvállalási stratégiájának középpontjában. Ezen keresztül több mint 50 ingyenes programot kínál a vállalat a fiataloknak, akik ezek segítségével sajátíthatják el a digitális írástudás alapjait egészen a haladó informatikai ismeretekig. Ezt egészíti ki a Microsoft Imagine, amely szintén ingyenes szoftvereket biztosít diákoknak és oktatási intézményeknek. A BizSpark ugyanezt felhő technológiával és szakértői támogatással együtt kínálja startupoknak, amely így az önálló vállalkozás elindításában segíti a fiatalokat. A diploma megszerzését követően a MACH (Microsoft Academy for College Hires) – egy kétéves, főállásban végezhető tehetségmenedzsment program – a kiemelkedően eredményes fiataloknak nyújt továbbképzést és eszközöket, jelentős szakmai támogatást nyújtva a tehetséges pályakezdő fiataloknak. A Virtual Academy, a DigiGirlz vagy az egyéves, önkéntes szakmai program, a Microsoft Student Partner Program további oktatási programok, amelyek a legújabb technológiákkal ismertetik meg a fiatalokat, külön figyelmet fordítva a legkisebbekre és a lányokra, akik méltatlanul alulreprezentáltak az IT-szektorban.