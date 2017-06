Idén is sikerrel zárult az ABB hazai ösztöndíj- és női mentorprogramja

forrás: Prím Online, 2017. június 22. 08:25

Az ABB női mentorprogram célja, hogy erősítse a nők részvételét, és növelje a munkavállalási kedvét műszaki területen, illetve lehetőséget adjon arra, hogy a női hallgatók már tanulmányaik során megismerkedhessenek egy nemzetközi cég működésével, termékeivel, szolgáltatásaival.

A program során négy női végzős műszaki felsőoktatási hallgatót választottak ki pályázat útján az energetika és automatizálás területéről. A pályázat nyertesei dedikált mentorokat kaptak a cég vezetői és szakemberei személyében, akikkel konzultáción vettek részt havonta egy alkalommal. A nyertesek a program során betekintést nyerhettek a cég mindennapjaiba, gyárlátogatáson vehettek részt Kecskeméten a Thomas & Betts kisfeszültségű termékeket előállító gyárban, találkozhattak és kötetlen formában elbeszélgethettek az ABB női vezetőivel. A program további részében a HR szakemberektől személyes konzultáció keretében tanácsot kaphattak a későbbi elhelyezkedéshez, majd az ABB-n belül elérhető különböző műszaki életpályákkal ismerhettek meg, pl. üzletkötő, ajánlatkészítő, projektmérnök termékmenedzser, tervező kollégák munkaköreivel.

A női mentorprogramban részt vevő mérnökhallgató lányok közül ketten a BMGE Gépészmérnöki karának hallgatói, egy hallgató a Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Karára jár, egy pedig az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnök Karán automatika szakra.

Az ABB ösztöndíjra 2. és 3. éves BSc, illetve 4. vagy 5. éves MSc műszaki felsőoktatási hallgatók pályázhattak különböző gyakorlati témakörökben. A program nyertese a mentorált hallgatókéval megegyező programokban vett részt, és emellett ösztöndíjban is részesült. Az ösztöndíj nyertese ebben az évben a BMGE egy harmadik évfolyamos Villamos Mérnöki Karának hallgatója volt. Az ABB szakemberei a beadott pályázatok értékelésénél figyelembe vették a jelentkezők motiváltságát, szakmai rátermettségét, valamint angol nyelvtudását is.

A két program lezárásakor adott visszajelzéseik alapján a résztvevők egyöntetűen pozitívan értékelték az öt hónapot.

A női mentorprogram résztvevői nagyon érdekesnek találták a személyes mentori megbeszéléseket és az ABB női vezetőivel való kötetlen beszélgetést, melynek során kiderült számukra, hogy tanulással, szorgalommal és munkával nőként is lehet érvényesülni a műszaki vonalon. A HR szakemberekkel való találkozás hasznos gyakorlati ismereteket hozott számukra, amelyek segíthetik őket a későbbiekben egy esetleges állásinterjún való megfelelő szereplés és az önéletrajzírás terén. „Úgy érzem, ezután már magabiztosabban fogok tudni részt venni egy állásinterjún” – emelte ki az egyik hallgató, Hornyák Barbara.

Arra a kérésre, hogy látnak-e karrierlehetőséget a női mérnökök számára az ipar területén, mindegyikük egyértelműen igennel válaszolt. Nem érzik, hogy hátrányban lennének nőként a mérnöki pályán; úgy gondolják, ez szakmai hozzáértés kérdése. Külföldön már elterjedtebb, de mostanra a hazai munkaerőpiacon is egyre nyitottabbak a női mérnökök foglalkoztatása iránt, és ehhez a nyitottsághoz valószínűleg hozzájárul az ágazati munkaerőhiány is. Az ABB-nél töltött időszak is hozzásegítette a hallgatókat, hogy jobban rálássanak, a számos mérnöki pálya közül pontosan melyik áll közelebb hozzájuk, és ha a kedvező alkalom előttük áll, élni tudjanak vele.

Az ABB igyekszik ehhez minden lehetőséget megadni a gyakorlatban is, jól jelzi ezt, hogy a programban résztvevő 4 hallgató közül kettő már az ABB-nél dolgozik gyakornokként: egyikük folyamatirányítási területen kezdett néhány hónapja, másikuk pedig júniustól gyarapítja a robotika terület csapatát. Egy másik hallgató már egy kecskeméti cég gyakornoka minőségbiztosítási területen, ahol a későbbiekben vezető pozíciót szeretne betölteni, a negyedik mentorált pedig még nem döntött a rendelkezésére álló szakmai választékból.

Az ösztöndíj programban részt vevő egyetemista, Korponai Dániel szándéka az volt, hogy kipróbálja magát a program elnyeréséhez szükséges készségekben, nagyobb rálátást nyerjen a kutatott témájára, illetve felmérje a lehetőségeit az ABB-nél. Mivel megújuló energiával foglalkozik, meg volt elégedve az ABB-nél tapasztaltakkal, valamint a robotok működésébe is be tudott tekinteni. Ezek mellett tetszett neki a cég működésének bemutatása, a mérnöki pályát választó diákokra váró lehetséges feladatok, nehézségek és döntések felvázolása a program keretei között. Elmondása szerint az ösztöndíj program megerősítette abban, hogy továbbra is a szakma híve legyen, és a későbbiekben is az energetika területén próbáljon elhelyezkedni.

„A 2016-ban elindított hazai egyetemi programjainkkal kapcsolatban folyamatosan pozitív visszajelzéseket kaptunk a résztvevőktől, az elért eredmények alapján sikeresnek értékeljük és a jövőben is szeretnénk folytatni, és tovább építeni rendszeres együttműködésünket a hazai műszaki felsőoktatási intézményekkel. A női mentorprogram pedig jó lehetőséget biztosít számunkra, hogy képzett női műszaki munkavállalókat vonzzunk a céghez. Programjaink célja a jövő mérnökeinek megismertetése innovatív, korszerű technológiáinkkal, és karrierlehetőségeket mutatni számukra, illetve a női hallgatók bátorítása a műszaki pályán való elhelyezkedésre.” – mondta el Szilvási Krisztina, az ABB Kft. kommunikációs vezetője.