Mobilbiztonsági kockázatok a roaming díj eltörlése után

forrás: Prím Online, 2017. június 22. 13:47

Azonban a megnövekedett online jelenlét változó, bővülő biztonsági kockázatokkal is járhat, amellyel nem árt tisztában lenni. Az ESET szakemberei öt pontban összegyűjtötték a legfontosabb tippeket, hogy mire kell figyelnünk okoseszközeinknél a nyaralás alatti internethasználat során - függetlenül attól, hogy éppen nyilvános Wi-Fi hálózatot vagy mobilhálózatot használunk.

A szabadság ára: a roamingdíjak eltörlésének hatásai

A biztonsági szakemberek szerint a roaming díjak várva várt eltörlése pozitív változást hozhat abban, hogy a felhasználók már külföldön is kényelmesebben, olcsóbban és emiatt nagyobb arányban tudják majd használni saját mobilhálózatukat internetezésre, ezzel a korábban jellemző nyilvános Wi-Fi hálózatok használatából adódó veszélyek csökkenhetnek. A nyilvános Wi-Fi pontok használata ugyanis rengeteg adatot szolgáltathat a hálózatokat rendszeresen monitorozó kiberbűnözők számára is, és ha a felhasználó nem elég körültekintő, akkor könnyen áldozattá válhat. A publikus Wi-Fi-n zajló adatforgalom lehallgatásához a bűnözők részéről különösebb szakértelem sem kell, elég egy csali hotspot üzemeltetése, vagy akár csak egy egyszerű böngésző kiegészítő használata.

Számolni kell azonban azzal is, hogy a megnövekedett adatforgalom egyúttal bizonyos biztonsági kockázatok növekedésével is járhat. Külföldi weboldalakat látogatva sokszor nem fordítunk elegendő figyelmet a megbízható webhely ellenőrzésére, a letöltött appok biztonsági kockázataira, illetve az idegen nyelvi környezet miatt is belefuthatunk különféle veszélyekbe - ez pedig egyaránt igaz mind a Wi-Fi hálózatok, mind pedig a mobilhálózat alatti használat során.

Felhasználói tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan még a magyar nyelvű weboldalak vagy alkalmazások engedélykérési felületeit sem olvassák el alaposan és így sok esetben figyelmetlenül adnak hozzáférést adataikhoz, amellyel sok esetben a kiberbűnözők dolgát könnyítik meg. Ennek a jelenségnek a veszélye a külföldi mobilhasználat során megtöbbszöröződik, hiszen a nyelvi akadályok miatt is nehezebben veszünk észre egy hamis weboldalra való átirányítási kísérletet, vagy egy lokális alkalmazás túlzó adatigényét és engedélykéréseit.

És akkor még nem is beszéltünk a közösségi médiával kapcsolatos kockázatokról. Az állandó online jelenlét és a túlzott kitárulkozás miatt sokak előre bejelentik a nyaralásukat, vagy folyamatos képes beszámolóval, élő videókkal jelentkeznek, ezzel pedig fontos információt adhatnak a hagyományos bűnözőknek is, akik úgy törhetnek be az illető lakásba, hogy nagy valószínűséggel számíthatnak arra, hogy a tulajdonos nem fogja megzavarni őket. Emlékezetes, hogy már egy 2012-es felmérés is azt mutatta ki, hogy a betörők csaknem 80 százaléka aktívan használja a Twitter, Facebook és Google StreetView adatait a bűncselekményeinél.

Az ESET szakemberei összegyűjtötték a legfontosabb jótanácsokat az okoseszközeink biztonságos külföldi használatához, ezekre érdemes tehát figyelni attól függetlenül, hogy azt milyen hálózaton tesszük:

1. Ellenőrizzük a nyilvános Wi-Fi hálózatot

A nyilvános Wi-Fi hálózatokat is lehet biztonságosan használni. Ellenőrizzük, hogy a Wi-Fi hálózat neve valódi (lehetőleg a személyzet segítségével), győződjünk meg arról, hogy készülékünk adatmegosztási funkciói ki vannak kapcsolva, és kerüljük a banki alkalmazások használatát a titkosítatlan hálózatokon. Ha a szállásunk internetes kapcsolata azt kéri, hogy frissítsünk egy szoftvert a kapcsolódás érdekében, gyanakodjunk, és azonnal kapcsolódjunk le a hálózatról, illetve jelentsük szállásadóinknak a problémát. Győződjünk meg arról is, hogy laptopunkon és okostelefonunkon a legfrissebb operációs rendszer fut, és mindig frissítsük alkalmazásainkat és biztonsági megoldásainkat még mielőtt útra kelünk.

2. Fizikailag is védjük a készülékeinket

Soha ne hagyjuk felügyelet nélkül eszközeinket nyilvános helyen, vagy kocsiban. Ha van rá lehetőség, mindig vegyük igénybe a széf, vagy értékőrző szolgáltatást. Lopásvédelmi megoldás használatával pedig követhetjük elveszett eszközeinket, és esetleges lopás esetén távolról is törölhetjük adatainkat. Állítsunk be jelszavas védelmet és automatikus zárolást bizonyos inaktív időszak után, lehetőleg minden eszközünkön (laptop, táblagép, okostelefon). Próbáljuk lecsökkenteni a zárolás idejét a minimumra - a gyakori belépés így ugyan kényelmetlen lehet, de sokkal jobb, mintha idegenek könnyedén ellopnák és felhasználnák személyes adatainkat.

3. Ellenőrizzük alkalmazásainkat

Kapcsoljuk ki a Wi-Fi és a Bluetooth használatát alkalmazásainkban, amikor éppen nem használjuk őket. Ez is kényelmetlenséget jelent ugyan, ám érdemes meghozni ezt az áldozatot személyes adataink védelmének érdekében. Kikapcsolhatjuk a helymeghatározási szolgáltatásokat is, ezzel illetéktelenek nem férnek hozzá tartózkodási helyünkhöz. A legjobb, ha minden egyes alkalmazásban ellenőrizzük az adatvédelmi beállításokat - bár ez időigényes folyamat, azonban hosszútávon mindenképpen megéri a fáradtságot.

4. Maradjunk biztonságtudatosak

Használjunk minden oldalhoz erős, egyedi jelszavakat, amelyek hosszúak és bonyolultak, illetve ahol lehet, aktiváljuk a kétfaktoros azonosítást. Csak megbízható, hivatalos helyről telepítsünk alkalmazásokat, gondoljuk meg, mielőtt engedélyt adunk a programoknak, hogy hozzáférhessen adatainkhoz.

5. Cselekedjünk, ha baj van

Ha nincs antivírus megoldásunk, de úgy gondoljuk, hogy számítógépünk megfertőződhetett, akkor használhatjuk az ingyenes ESET Online Scanner megoldását, amely nem igényel telepítést, de segítségével utazásaink alatt is megtalálhatjuk és eltávolíthatjuk a kártevőket gépünkről. Ám nem csak a számítógépen, hanem az okostelefonunkon is kiemelten fontos, hogy használjunk naprakész biztonsági megoldást, ugyanis a mobil kártevők száma az utóbbi években meredeken emelkedett.