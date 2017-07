Mistory városi kalandjáték Egerben

forrás: Prím Online, 2017. július 7. 09:35

Nem mindennapi kalandban lehet részünk, ha idén nyáron Eger városába látogatunk: Július 10-től indul a hőskeresés! Az Eger Városi Turisztika Kft. által létrehozott legújabb Mistory történetben a város titokzatos hősének keresésére indulhatunk, és járhatjuk be a játék során a történelmi város legszebb pontjait.

Sok nemes hősnek ad és adott otthont a gazdag múltú Eger városa, híres történelmi események helyszíne. Itt védte a várat Dobó István kapitány 1552-ben a török túlerő ellen, oldalán a vitézen küzdő egri nőkkel, és itt élt és alkotott háromszáz évvel ezután Gárdonyi Géza író is, aki az egri vár ostromáról szóló, számos nyelvre lefordított regényével sokat tett azért, hogy világszerte híre menjen Eger nemes lelkű lakóinak. Ők ketten a város számos hőse közül. A sok ismert és elismert hős mellett azonban van még valaki, akinek nevét nem örökítették meg legendákban, énekekben vagy regényekben, azonban mégis igen jelentős személy a városban. De ki lehet ő? A titokzatos hős nyomába indulhatnak a bátor vállalkozók a Mistory legújabb játéktörténetével, mely július 10-től ingyenesen elérhető az applikáció Storykönyvtárában.

Az Eger Városi Turisztikai Kft. jóvoltából létrejött történetben a játékosok a rejtélyes hős után nyomozva, jószándékú egriek által segítve, és rosszakarók elől rejtőzködve járhatják be a belvárost, ismerhetik meg annak legszebb pontjait és nevezetességeit. A keresgélés során olyan érdekességeket is megtudhatnak a városról, mint hogy milyen szerepe volt Eger történelmében 400 ökörnek, hogy miért épült a belvárosnak háttal a szerb templom, de felfedezhetik azt is, hogy hol fut az ország legkülönlegesebb vasútvonala.

A Mistory városi kalandjáték applikáció már indulásakor sikeres fogadtatásra talált: 2015-ben elnyerte a Microsoft Imagine Cup világdöntőjének közönségdíját Amerikában. A játék azóta is egyre nagyobb népszerűségnek örvend, és egyre szélesebb közösségnek nyújt aktív szabadidős kikapcsolódási lehetőséget. A mobilapp letölthető történetei közül az Eger hőse című story az első folyamatosan elérhető, nem a főváros területén játszódó történet, mellyel az applikáció fejlesztői nyitni szeretnének a vidéki városok felé, és megmutatni a játékosítás turizmusban való kihasználási lehetőségeit.

Az alkalmazás képes egy egyszerű városnéző túrát, érdekes kalandjátékká alakítani, amelynek főszereplőjévé az applikáció használói válnak. A különféle történetekkel játszva, a játékosok hol rejtélyes bűnügyi eset után nyomozhatnak, hol pedig párhuzamos dimenziók között utazva teljesíthetnek küldetéseket.

A Mistory az offline és a virtuális teret ötvözve képes maradandó élménnyé varázsolni a városnéző sétákat. A történetek során a mobileszközön kapott feladványok, fejtörők megoldásához a játékosok a valós világból szerzett információkat használják fel, így a játék folyamatosan arra ösztönzi őket, hogy felemeljék tekintetüket a képernyőről, és felfedezzék, megismerjék a valós fizikai környezetüket.

A technológia segítségével megvalósítható az idegenvezető nélküli idegenvezetés. A játék által újszerű eszközzel mutatható be a történet helyszíne, a játékosok élvezetesebb, feldolgozhatóbb módon szerezhetnek új ismereteket az adott helyszín történelmi emlékeiről, épületeiről, művészeti alkotásairól. A kapott információk pedig az élménynek köszönhetően hatékonyabban rögzülnek.

Az alkalmazás nem csak a turisták, de a helyi lakosság számára is érdekes programként kínálható. Az applikációban elérhető történekkel kapcsolatos visszajelzések bizonyítják, hogy egy-egy izgalmas story képes az adott helyszínen élőket is a felfedezés örömében részesíteni. A játékos történetek érdekes részletekre hívták fel figyelmét azoknak is, akik azt hitték már jól ismerik városukat.

Hamarosan indul a hőskeresés Eger városában, az Eger hőse történet július 10-től elérhető az applikáció Storykönyvtárában. Vajon ki lehet az a titokzatos hős, akiről még a helyieknek is csak sejtéseik vannak?

A játék ingyenesen letölthető az App Storeból és Google Play Áruházból.