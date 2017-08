360 fokos szoftvertesztelés a Micro Focus Silk 18.0-val

forrás: Prím Online, 2017. augusztus 4. 15:12

„A korábban a Borland-portfólióba tartozó Silk termékcsalád a felvásárlást követően már a Micro Focus kínálatának részeként került be a Magyarországi Képviselet termékei közé. A megoldáscsomag hatékonyan segíti a vállalatokat az alkalmazások teljesítményének és minden funkciójának ellenőrzésében, így jelentősen leegyszerűsíti a fejlesztési folyamatokat” – mondta Hargitai Zsolt, a Magyarországi Képviselet üzletfejlesztési vezetője.

A Silk termékcsalád több, teszteléshez használható megoldást foglal magába. A Silk Central egy központi felületen egyesíti ezeket. A skálázható, rugalmas tesztmenedzsment-eszköznek köszönhetően a fejlesztői csapatok gyorsabban fejleszthetnek alkalmazásokat, a minőségi szempontokat is szem előtt tartva. A megoldás segít a tervezésben, a nyomon követésben, a jelentések készítésében, a tesztek végrehajtásában, illetve mindezek nyilvántartásában. Az eszköz révén a vállalatok összehangolhatják az igényeket a rendelkezésre álló technológiával és folyamatokkal, beütemezhetik a manuális és az automatikus funkcionális-, illetve teljesítményteszteket, az eredményeket pedig egy központosított irányítópulton tekinthetik át.

A tesztkörnyezetek kiépítése költség-, valamint munkaigényes, és nem is mindig sikeres. Ugyanakkor a teszteléseken spóroló vállalatoknál fennáll a veszélye annak, hogy elveszítik ügyfeleiket, csökken a piaci részesedésük, esetleg a hírnevük is romlik. Az asztali, mobilos és webes alkalmazások teszteléséhez készített Silk Test segít a cégeknek az alkalmazások fejlesztésének felgyorsításában, miközben lehetővé teszi a szigorú minőségi előírások betartását is. A megoldás a legújabb igényeket figyelembe véve minden nagyobb mobil platformot támogat, beleértve az iOS és Android rendszereket. A Silk Test használatával a vállalatok egyetlen, hordozható tesztszkripten keresztül, hatékonyan ellenőrizhetik az alkalmazások funkcionalitását minden rendszeren, továbbá központosíthatják és automatizálhatják a különféle eszközökön zajló tesztelési folyamatokat.

A Silk Performer segítségével a cégek gondoskodhatnak arról, hogy alkalmazásaik minden eszközön és minden körülmény között egységes felhasználói élményt nyújtsanak, függetlenül attól, mekkora terheléssel kell megküzdeniük a vállalati erőforrásoknak a háttérben. Teljesítménybeli problémák általában akkor adódnak egy szervezetnél, amikor egyébként is sok a teendő, például amikor csúcsokat dönt a honlap látogatottsága, amikor új mobilalkalmazást jelentetnek meg, vagy amikor egyéb okból váratlanul megnő a felhasználói tevékenységek száma. Ahhoz, hogy a vállalatok versenyképesek maradhassanak, alkalmazásaiknak a legnagyobb terhelés alatt is megfelelően kell teljesíteniük, ezért érdemes minden esetre felkészülniük. A Silk Performer használatával a cégek olyan terhelési teszteket hajthatnak végre, amelyek nagy számú felhasználó viselkedését szimulálják, leképezve a valós körülményeket és az általuk használt készülékek beállításait, így a teljesítményt esetlegesen visszavető problémákat is gyorsan be tudják azonosítani.

A Silk Performance Manager az alkalmazások felhasználói élményeinek monitorozását támogatja. Segítségével a szervezetek folyamatosan ellenőrizhetik a programok állapotát, beleértve a válaszidőt és az elérhetőséget, illetve a funkciók integritását. Ez a fajta kontroll lehetőséget nyújt arra, hogy a vállalatok még azelőtt azonosítsák az esetleges hibákat, hogy azok közvetlenül, használat közben érintenék ügyfeleiket.