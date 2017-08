A külföldön dolgozó informatikusok egyéni motiváció alapján döntenek a hazatérésről

forrás: Prím Online, 2017. augusztus 4. 10:25

Az állandósult informatikai munkaerőhiány problémájának megoldására több hosszabb kifutású állami és magánkezdeményezés is indult az elmúlt években, azonban a már képzett, de nem itthon dolgozó munkaerő helyzetével kevesebbet foglalkoztak. Az IThon.info információs platform becslése szerint 8-10 ezer fő körül becsülhető a külföldön dolgozó informatikusok száma, akiknek hazajöveteli szándékáról és motivációjáról készítenek jelenleg átfogó trendelemzést Mi kéne, hogy hazagyere? címmel.

Az idén nyáron indított felmérésben egy rövid kérdőív, illetve mélyinterjúk segítésével térképezik fel a külföldön dolgozók ismereteit és motivációs elképzeléseiket a hazajövetelük elősegítése érdekében. Jelenleg már több mint kétszázan töltötték ki a kérdőívet, a mélyebb elemzésekhez szükséges interjúk pedig folyamatosan készülnek, az elsődleges trendek azonban már így is látszanak.

„Az IThon.info megalakulása óta különleges módszerekkel szeretné formálni és támogatni a hazai informatikai munkaerő piacot, amelynek fontos része a Mi kéne, hogy hazagyere? trendelemzésünk is. A sokak által emlegetett 22 ezer fős informatikus hiányra egy gyors válasz lehetséges azaz a már képzett és gyakorlott szakemberek hazahozatala. Szerettük volna megérteni és bemutatni, hogy mennyi információval rendelkeznek ők a jelenlegi hazai piacról, valamint milyen tényezők befolyásolják a hazajövetelüket.” – mondta el Pulay Gellért, az IThon.info alapítója. „Az elemzéseknél csak a szakmai szempontokat és motivációt vizsgáljuk és elemezzük, amelyekből már most kiderült, hogy nem naprakész és egyáltalán nem pontos információkkal rendelkeznek a külföldön munkavállalók. Közülük sokan egyetlen egy percet sem dolgoztak a hazai IT munkaerőpiacon, míg mások a rohamtempóban változó piac ellenére több éves információk birtokában ítélik meg a hazai helyzetet. A fizetések mellett, a szakmai projektekről, feladatokról sincsen pontos képük, amelyek bemutatásában nagy szerep hárul a versenyszféra szereplőire. A felmérésből egyértelműen kiderül, hogy a mikro szintű kapcsolatok, sok-sok információ és a jó példák a leghatékonyabb motivációs tényezők a hazatéréssel kapcsolatban.” – folytatta Pulay Gellért.

A kérdőív elérhető és kitölthető az IThon.info blogján: http://blog.ithon.info/2017/06/16/mi-kene-hogy-hazagyere/ A részletes eredményeket és következtetéseket szeptemberben fogja az IThon.info bemutatni.