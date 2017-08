Megnyílt a világ első drive-through szervizpontja Magyarországon

forrás: Prím Online, 2017. augusztus 18. 15:54

A Samsung a budaörsi Tesco parkolójában nyitotta meg a Samsung S-Drive szervizpontot, ahol az ügyfelek a szervizelés területén a világon először tapasztalhatják meg az autós kiszolgálás nyújtotta kényelmet. Nem kell sorszámot húzni és várakozni, elég a kocsival a szervizpont elé állni, és beadni az okostelefont vagy tabletet.

A drive-through kialakításnak köszönhetően az ügyfelek gyorsan, saját járművük kényelmét élvezve kerülnek sorra. A készülékek hibától függően, akár két órán belül elkészülhetnek, mire a felhasználók végeznek a nagybevásárlással. A javítás időtartamára mindenki számára kölcsönkészüléket biztosítunk. Ha a hiba helyben nem orvosolható, a készülékeket a Samsung központi márkaszervizébe szállítjuk. A drive-through szervizpont SMS-ben értesíti a vásárlót, amint a készülék átvehető. Amennyiben a készülék állapota hosszabb beavatkozást igényel, a telefont előre egyeztetett időpontban lehet átvenni az S-Drive-ban.

„Büszkék vagyunk rá, hogy az egész világon egyedülállót alkottunk. Ez a különösen gyors és kényelmes megoldás az ügyfélkiszolgálásban hiánypótló. Bízunk benne, hogy a magyar ötlet alapján született szervizpontot örömmel használják majd ügyfeleink, a jövőben több helyen, itthon és akár külföldön is – mondta el Gerzsei Attila, a Samsung Smart & Prémium Megoldások üzletágának igazgatója. – A prémiumkategóriás telefonokat szervizünk akár 2 óra leforgása alatt garanciában megjavíthatja a helyszínen.”

Az egyedi, modern kialakítású ügyfélszolgálat és szervizpont szakemberei garanciális és nem garanciális készülékekkel egyaránt foglalkoznak. A Samsung partnerének, az okostelefonok javítására specializálódott budaörsi TMX Mobile Solution Szerviz Kft.-nek rendkívüli tapasztalata van a szervizelés terén. A szintén Budaörsön található 800 m2-es szervizterében összesen 63 mérnök és technikus foglalkozik kizárólag Samsung termékekkel.

„Megtiszteltetés számunkra, hogy a Samsung ebben az egyedülálló projektben a TMX Mobile Solution-t kérte fel az együttműködésre, hiszen ahogy a Samsung, úgy mi is elhivatottak vagyunk a folyamatos újítások terén – mondta el Kotányi Balázs, a TMX Mobile Solution Szerviz Kft. elnöke. – Tökéletes helyszínnek érezzük a budaörsi Tesco áruházat, ahol az ügyfeleink mindennapjaiba tudjuk beemelni a Prémium szolgáltatásokat az S-Drive megoldással: amíg mi a javítást elvégezzük, a bevásárlás vagy ügyintézés kényelmesen megoldható az áruházban. Még gyorsabb, minőségi kiszolgálással várjuk ügyfeleinket.”

„Az innováció, a vásárlók kényelmét növelő és kiszolgálását felgyorsító megoldások a Tesco életében is különösen fontosak. Elég csak a Tesco Online Bevásárlásra, az áruházakban működő önkiszolgáló kasszákra, vagy a Scan&Shop szolgáltatásra gondolnunk. Büszkék vagyunk rá, hogy most a Samsunggal közösen egy újabb innovatív szolgáltatással növelhetjük budaörsi áruházunknál a vásárlói élményt, és nyújthatunk együtt még magasabb színvonalú kiszolgálást” – mondta Hevesi Nóra, a Tesco kommunikációs vezetője.

A Samsung Smart & Prémium Megoldások üzletága egyedülálló, négy különböző térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatástípuson alapuló rendszerrel valósítja meg az ügyféltámogatás minden területére kiterjedő modelljét. A Samsung honlapján található Terméktámogatás funkciónak köszönhetően az ügyfelek hasznos tippekhez juthatnak az esetleges kérdések leggyorsabb megoldásához. Itt a leggyakrabban előforduló ügyfélszolgálati témákhoz találnak megoldásokat, garanciával kapcsolatos információkat, illetve a Samsung munkatársaival is csetelhetnek.

A reggel 8 és este 8 között ingyenesen hívható CallCenteren (06-80-726-7864) keresztül a felhasználók azonnal kapcsolatba léphetnek a Samsung munkatársaival, így a lehető leggyorsabban oldhatják meg az esetlegesen felmerülő problémákat.

A Samsung Smart & Prémium Megoldások üzletága összesen 24 Szervizpontot üzemeltet országszerte, ebből 8 a fővárosban, 16 pedig a nagyobb vidéki városokban található.

Az olyan kiegészítő szolgáltatások, mint a Posta Pontok pedig a kisebb városokban élő ügyfelek dolgát könnyítik meg. Az így leadott készülékeket az ország 112 postáján és 27 postafiókjában vehetik át.

A fent említett megoldások sorát egészíti ki mostantól a budaörsi S-Drive is, ahol a Samsung az autós kiszolgálás mellett, egy megszokott Szervizpontot is létrehozott, ahol a készülékek leadása mellett az ügyfeleknek lehetőségük nyílik technikai konzultációra a Samsung munkatársaival, valamint eredeti mobil kiegészítőket is vásárolhatnak.