Kétéves az NMHH Szélessáv.net oldala

2017. augusztus 21. 13:13

A széles sávú szolgáltatásokat valós időben és a szolgáltatóktól független mérésekkel összehasonlító portált a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) két éve, 2015. augusztus 19-én indította útjára, ahol tájékozódni lehet a hang- és képi tartalmak valódi átviteli minőségéről és a szolgáltatók által esetlegesen korlátozott szolgáltatásokról, például a bitTorrentről vagy az online videoalkalmazásokról is.

Az NMHH internetmérő szolgáltatásán, a Szélessáv.net-en a beérkező sok, valós idejű adat alapján jól felrajzolható az ország tényleges szélessáv-ellátottsága. Az elmúlt két évben az ingyenesen igényelt felhasználói mérőeszközön 2,3 millió mérést, a weboldalon keresztül a regisztrált vagy anonim fogyasztók 420 ezer szoftveres, míg az NMHH mérőautói mintegy 3,5 millió mérést végeztek Magyarország egész területéről, így a rendszer összesen közel 3500 települést érintő összegyűjtött adatot őriz. Az oldalra naponta több mint ezren látogatnak el, a le- és feltöltési idő mellett pedig mérni lehet a késleltetési időt is, amelynek túl magas értéke az internetes élő beszélgetésben vagy online játékoknál okozhat problémát.

Hogyan ellenőrizhetők a szolgáltatások?

Ez három módon tehető meg: egyrészt anonim mérést lehet végezni az oldalon (Kihagyom és mérek gomb), másrészt regisztráció után kényelmesen hozzáférhetők a fogyasztók múltbeli mérései is (mindkét esetben mobiltelefonon és asztali gépen is megtehetők). Emellett ingyenes mérődoboz is igényelhető az NMHH-tól a honlap Hardverpartner rovatában, ami a nap minden szakában automatikusan mér olyan időszakokban is, amikor nincs forgalom az otthoni hálózaton, így még pontosabb eredményt ad. Eddig 246-an éltek ezzel a lehetőséggel.

Mérődoboz által plusz információk nyerhetők arról, hogy az internetszolgáltató korlátoz-e bizonyos szolgáltatásokat, például a bitTorrentet, a http- vagy az SSH-adatátvitelt, az online videolejátszást és egyes e-mail alkalmazásokat. A mérődoboz regisztrálja a csomagvesztést és a késleltetésingadozást is, amelyek a hang- és a képi tartalmak minőségének változásait, illetve a hálózatokban kialakult torlódásokat mutatják meg. Ezek a hálózatsemlegességet tesztelő plusz lehetőségek az év végétől már a Szélessáv.net oldalon keresztül is mérhetők lesznek az NMHH saját fejlesztésű szoftverével. Az NMHH emellett mérőautókat is bevet az adatgyűjtéshez, a mobilinternet-szolgáltatás minőségének méréséhez. Minden beazonosítható mérés eredménye – akár az NMHH-tól, akár a felhasználóktól származik – bekerül a mérőrendszer adatbázisába, az összesített eredmények pedig elérhetők Szélessáv.net oldalon.

A mérőpontok nem reprezentatív adataiból többek között kiderül, hogy a mérőpontok háromnegyedénél lehet hozzáférni ténylegesen a szolgáltatók által kínált le- és feltöltési sebességhez. A szolgáltatók zöménél ugyanakkor nagy a sebességingadozás a hálózat technológiájától (ADSL, koax, optika), a napszaktól és a hálózat leterheltségétől függően, és csúcsidőben a mért értékek elmaradtak a kínált sebességértékektől: 20 és 21 óra között a meghirdetett letöltési sebesség átlagosan mindössze 82 százaléka mérhető. A késleltetési idő növekedése magára a hálózati technológiákra, valamint a hálózatban esetleg előforduló torlódásokra vezethető vissza. A másodperc ezredrészében (msec) mért késleltetések jelentős várakozási időt jelenthetnek a gyakorlatban az adatok letöltésekor vagy online beszélgetésekkor. A technológiák szerinti elemzés alapján az esetek 65-70 százalékában a döntően optikai hálózatok késleltetése tipikusan 1-5 msec, a koaxiális hálózatoké tipikusan 6-12 msec, míg az ADSL-technológiára épülő hálózatok tipikusan 18-30 msec késleltetést okoznak, de itt a legnagyobb a szórás is. A technológiától függő késleltetési időt tovább növelheti a hálózatban esetlegesen előforduló torlódások hatása, amely során néhányszor 10 msec, szélsőségesebb esetekben akár több 100 msec késleltetési idő növekedése is kimutatható.

A letöltési sebesség napi eloszlása (2017. áprilisi adatok alapján)

Eddig is voltak már internetsebesség-mérő oldalak, miért volt szükség még egyre?

A Szélessáv.net oldalt az NMHH azért hozta létre, hogy a széles sávú szolgáltatások főbb jellemzőit egy független, a hatóság és a felhasználók rendszeres méréseinek eredményeit tartalmazó, folyamatosan hitelesített adatbázis segítségével lehessen ellenőrizni. Ugyan léteznek más, különböző le- és feltöltési sebességet mérő alkalmazások, de azok mérési módszerei nem egységesek, nem az adott országra optimalizáltak, ezért mérési adataik megbízhatósága is különböző mértékű. A Szélessáv.net objektív információkat ad a hazai széles sávú szolgáltatások valós minőségi paramétereiről. A sok mérési pont – a hatóság és a felhasználók mérései egyaránt szerepelnek az adatbázisban – elősegíti, hogy az előfizetők részletes, árnyalt képet kapjanak a valós piaci gyakorlatról, ami viszonyítási alap lehet a tudatos szolgáltatóválasztáshoz vagy a már meglévő szolgáltatás minőségének ellenőrzéséhez.

Az NMHH szélessávmérő-rendszere így növeli az átláthatóságot és a piaci versenyt. Ezért is fontos, hogy országosan minél több internethasználónál legyen mérőeszköz, illetve hogy a portálon rendszeresen végezzenek méréseket a hatósági mérések mellett.

A rendszeres méréseknek köszönhetően a fogyasztók egyre informáltabbak lesznek az általuk igénybe vett és a versenytárs szolgáltatásainak minőségéről – különböző napokon és napszakokban. A mérések révén mélyebben meg lehet ismerni a már meglévő szolgáltatások jellemzőit, és kedvezőbben lehet választani a szolgáltatók, illetve azok alternatív szolgáltatásai közül is. Az NMHH, illetve a felhasználói közösség egésze a szélessávmérő-rendszer eredményei birtokában objektív tényekhez jut hozzá az ország széles sávú ellátottságról és minőségéről. A Szélessáv.net oldalon hasznos információk is olvashatók többek között arról, mi mindent kell mérlegelni szolgáltatóválasztáskor, a szolgáltatóknak milyen jogszabályi kötelezettségeik vannak, és hogy milyen tényezők befolyásolják a netkapcsolat sebességét.

A 2,7 millió NMHH-mérőpont területi eloszlása