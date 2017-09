140 évnyi evolúció az építkezésben

A Fujitsu továbbra is befektet a kritikus mainframe-rendszerek működésébe. Legújabb operációs rendszerének fejlett rendelkezésre állási, interoperabilitási, biztonsági és karbantartási funkciói megerősítik, hogy a mainframe-ek hosszú távon is relevánsan tölthetik be a digitális világ gerincének szerepét.