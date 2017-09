Év CIO-ja 2017

forrás: Prím Online, 2017. szeptember 1. 14:19

Az Év CIO-ja díj jelöltjére egy a VISZ elnöksége által felkért zsűri tesz javaslatot, és a Szövetség adományozza. A zsűriben az elnökség két tagja mellett független szakújságírók és szakmai szervezetek (többek között a PMI Budapest, a Projektmenedzsment Szövetség és az IVSZ) vezetői vesznek részt. Idén a zsűri tagja volt Nagyné Agárdi Györgyi, az Allianz Hungária CIO-ja, a VISZ elnökségének tagja, Sziebig Andrea, az IT Business főszerkesztője, Cserna József, a Magyar Projektmenedszment Szövetség elnöke, Dervenkár István, a Bitport főszerkesztője, Laufer Tamás, az IVSZ elnöke, Mester Sándor, a Computerworld lapigazgatója, Szalay Imre, a PMI Budapest Chapter elnöke, Braun Miklós, Braun Péter fia, valamint a Vezető Informatikusok Szövetségének elnöke, Takács Tibor, a zsűri elnöke.

Idén a zsűri döntése nyomán az Év CIO-ja elismerést Gál István, a FŐGÁZ Zrt. informatikai és üzemeltetési igazgatója kapta, aki 2017-től egyben az NKM Nemzeti Közművek Zrt. (korábban ENKSZ) vállalati szolgáltatások igazgatója is.

Gál István villamosmérnökként végzett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyeteme, de ösztöndíjaskánt Nagy-Britanniában a Readingi Egyetemen is tanult. Több mint két évtizede dolgozik az informatikai szakmában. Kipróbálhatta magát szállítói és vállalati felhasználói oldalon egyaránt.

Tapasztalt CIO-nak számít, pályája kezdete óta többször és több szektorban dolgozott informatikai vezetőként. Képzései befejeztével a Westpharma gyógyszer-nagykereskedelmi céghez került, ahol mindjárt belecsöppent egy nagy IT-konszolidációs projektbe. Fél évtizedet töltött hasonló, pozícióban a Pick Csoportnál és a Diákhitel Központnál, ahol többek között a hitelezési rendszer átalakítását, valamint a felsőoktatási rendszerekkel és az Ügyfélkapuval történő integrációját kellett elvégeznie. 2015 óta dolgozik a Főgáz CIO-jaként, ahol szintén komoly integrációs projekteket kellett és kell levezényelnie. 2017 januárjában kinevezték az NKM Nemzeti Közművek Zrt. (korábban ENKSZ) vállalati szolgáltatások igazgatójává. Szállítói oldalon elsősorban üzleti intelligenciával, adatbányászattal és határterületeivel foglalkozott.

Braun Péter-díj



Tavaly alapította a VISZ a Braun Péter-díjat. A Szövetség tavaly elhunyt elnökéről elnevezett díjjal a legtehetségesebb 35 év alatti CIO munkáját ismerik el. Az idei díjazott Kada Zsolt, a GIRO Zrt. CIO-ja. Kada Zsolt több mint tíz éve dolgozik különböző informatikai területeken. Volt fejlesztő, kutató, tanácsadó, szervező, projektmenedzser és vezető.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerzett informatikus-mérnök diplomát, a Pécsi Egyetem PhD fokozatot, és tanult ösztöndíjasként a Torinói Egyetemen is két évet, ahol emellett kutatóként is dolgozott. Dolgozott állami vállalatoknál és piaci cégeknél is, de jobbára mindig megmaradt a pénzügyi területen. Volt rendszertervező az Erste Banknál, fejlesztési vezető az IND Groupnál, GOP projektekben kutatási-fejlesztési igazgató. 2014 óta tölti be a GIRO Zrt.-nél a CIO pozíciót.

Erre az időszakra esik többek között a négyórás, majd órás utalási rendszer bevezetése. Jelenleg az azonnali utalások technikai feltételeinek megteremtésén dolgoznak vezetésével.

A VISZ-ről



A Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége (VISZ) egy társadalmi szervezet, mely a magyar informatikai piac legnagyobb, meghatározó vásárlóit tömörítve képviseli az informatikai eszközöket, rendszereket és szolgáltatásokat felhasználó vállalatok, intézmények érdekeit. Aktív szerepet vállal az informatikai szektor szereplői közti érdekegyeztetésben, a közös vélemény kialakításában, és tevékenyen támogatja az informatikai kultúra általános fejlődését. Szakmai rendezvényeiken az informatikai vezetők olyan programokon vehetnek részt, amelyek az új technológiák megismerése mellett az informatikai irányítási tevékenység eredményességének fejlesztését célozzák.

Kiemelt feladatának tekinti a szakmai utánpótlás-nevelést a felsőoktatásban és a közoktatásban egyaránt. Az Év CIO-ja díjat 2002 óta ítélik oda.

A pályázat célja, hogy felhívja a figyelmet az informatikai vezetők tevékenységének fontosságára, valamint a díjjal elismerje az elmúlt évek során kiemelkedő teljesítményt nyújtó CIO munkáját.