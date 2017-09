SES: változások a SES-12 és a SES-14 műholdak pályára állításában

forrás: Prím Online, 2017. szeptember 1. 11:53

Az új megállapodások értelmében a SES-12 a SpaceX Falcon 9-es hordozórakétájának segítségével, a SES-14 pedig az Ariane 5-tel áll majd pályára várhatóan 2018 első negyedévében. Az említett változások hozzásegítik a SES-t szolgáltatásaik minőségének javításához, az ügyfeleket pedig a zavartalan élményhez. A SES-12 és a SES-14 is elektromos hajtómű segítségével áll majd pályára, és a kilövés után 4-6 hónappal kezdi meg működését.

Az Airbus Defence and Space által gyártott SES-14 a nyugati 47,5°-os orbitális pozícióban foglal majd helyet. A C-sávos hasznos teherrel felszerelt műhold az NSS-806 műholdat helyettesíti majd, és a SES kábeles hálózatait támogatja Latin-Amerika-szerte. A széles sugár-, valamint a nagy átviteli sebességű nyalábok által biztosított Ku-sávos felszereltség növeli az NSS-806 által nyújtott korábbi kapacitást Amerikában és az észak-atlanti térségben. Ez a Ku-sávos kapacitás lehetővé teszi a SES számára, hogy kiszolgálja a légi és tengeri közlekedés, a mobil felhordóhálózatok, a szélessávú adatforgalom, valamint a vállalatok és a kormányzatok számára nyújtott VSAT szolgáltatások által generált növekvő igényeket. A Ku-sávos sugárnyalábok feladata videós és adatszolgálatások biztosítása Latin-Amerikában és a Karib-, valamint az észak-atlanti térségben. A SES-14 emellett a NASA egyedülálló GOLD-misszióját (Global-Scale Observations of the Limb and Disk) is segíti.

A nagyméretű SES-12 műhold gyártója szintén az Airbus Defence and Space, jövőbeni orbitális pozíciója pedig a keleti 95°-ban lesz. A műhold növeli majd a SES szolgáltatásainak (DTH műholdas televízió, VSAT, közlekedési és HTS adatkapcsolat) minőségét a Közel-Keleten, illetve az ázsiai és csendes-óceáni régióban, beleértve az olyan gyorsan fejlődő piacokat is, mint India vagy Indonézia. A SES-12 az NSS-6 műholdat váltja, és kolokációban a SES-8 mellett helyezkedik majd el. A SES valaha volt legnagyobb műholdjaként a SES-12 képes lesz akkora területeket kiszolgálni, mint Ciprustól Japán (NY-K) vagy Oroszországtól Ausztrália (É-D).