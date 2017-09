A Kaspersky Private Security Network következő generációja

forrás: Prím Online, 2017. szeptember 8. 19:36

A megújult Kaspersky Private Security Network további beállítási lehetőségeket kínál a vállalati ügyfelek egyéni igényeinek kielégítésére. A program lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy fokozzák informatikai védelmüket a megoldás testreszabott URL-listáival és fájlmegjelölésével – házon belüli forrásokkal és független szolgáltatókkal egyaránt.

A vállalkozások 57%-a elismeri, hogy az informatikai biztonság sérülhet egy bizonyos ponton túl, és a kereslet a valós idejű biztonsági észlelésre folyamatosan nő. A felhőalapú fenyegetettség-észlelő segít gyors és pontosan azonosítani a gyanús fájlokat (hash sum vagy tanúsítvány használatával) vagy URL-eket, így a vállalkozások elkerülik az érzékeny adatok vagy a teljes informatikai infrastruktúra elvesztését. A Kaspersky Security Network (KSN), a Kaspersky Lab megosztott felhőalapú infrastruktúrája néhány perc alatt azonosítja az új fenyegetettségeket a 80 millió szenzornak köszönhetően. Ugyanakkor egyes vállalkozások vagy szervezetek számára a felhőalapú szolgáltatások használata korlátozva lehet a törvény vagy bizonyos hálózatbiztonsági előírások által. A Kaspersky Private Security Network megoldást nyújt erre a problémára egy saját felhőn keresztül, amely a KSN belső példányát tartalmazza, így elérhetővé a KSN összes előnye a vállalati informatikai infrastruktúrán belül. A naprakész adatok a kiberfenyegetésekről a KSN-től egyirányú szinkronizálással érkeznek, ami azt jelenti, hogy a vállalati hálózaton keresztül nem kerül ki adat a felhőbe.

A KSN és KSPN működése

A következő generációs személyre szabott biztonsági hírszerzés kifejlesztése

A skálázhatóság és a rugalmasság alapvető követelmény egy modern vállalat IT-biztonsági stratégiájához. Ahhoz, hogy akár 500.000 csomópontot kezelő hálózatokhoz is skálázható legyen, a Kaspersky Private Security Network új generációja kiemelten kezeli a fenyegetés-észlelés egyéni testreszabását. Az új funkciók lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy ügyfél-specifikus adatokat adjanak hozzá a Kaspersky Private Security Network-höz, beleértve a fájlazonosítást is a hash sum segítségével. Lehetővé teszi az ügyfelek fájljainak engedélyezését a hamis pozitív észlelések kiküszöbölése érdekében. A külső hírszerző csatornákhoz készült speciális kezelőfelület lehetővé teszi a kiberbiztonsági csapatok számára, hogy a fájlok és az URL-címek adatait közvetlenül a Kaspersky Private Security Network-re töltsék fel.

Ezek a funkciók az IT részlegeket és a SOC (Security Operations Center – Biztonsági Operációs Központ) csapatokat segítik egy nagy teljesítményű automatizálási eszközzel valamint lehetővé teszik számukra, hogy felgyorsítsák a fenyegetéselemzést és az incidensek válaszidejét

Növelje védelmét a továbbfejlesztett menedzsment képességekkel



A Kaspersky Private Security Network legújabb generációját is kifejezetten a kezelési és használhatósági szempontok szerint fejlesztették. Az adatdióda protokoll a frissen támogatott CentOs operációs rendszerrel lehetővé teszi az internet-hozzáféréssel nem rendelkező vállalatok számára, hogy valós idejű fenyegetés-intelligenciát gyűjtsenek a KPSN-en keresztül anélkül, hogy egyetlen adatbájt is kikerülne a vállalati hálózatból. A program egy új online felületet is tartalmaz, amely jobban strukturálja és intuitívabbá teszi a kibercsapda-információ kezelését.

"Az a képesség, hogy a lehető leggyorsabban megállítsák a fejlett fenyegetések gyilkos láncát, kulcsfontosságú a különböző üzleti területeken működő kormányzati szervezetek és vállalkozások számára. Azonban vannak szervezetek, amelyek gyakran nem tudják teljes mértékben kihasználni a felhőalapú intelligenciát a biztonsági előírások és korlátozások miatt – főként az állami cégeknél és szervezeteknél van szigorú adatvédelmi-protokoll. Azért, hogy a kiberbiztonsági előírások összhangban legyenek az üzleti prioritásokkal, olyan szabadalmaztatott megoldást vezettünk be, amely minden vállalat számára lehetővé teszi a fenyegetés-hírszerzést, még a szigorú előírások követelményeinek is. A Kaspersky Private Security Network új generációja érzékeny vállalati adatokat tárol a hálózaton, miközben biztosítja az iparág által elismert felhőbiztonsági intelligenciát, hogy segítsen a vállalkozásoknak a mai fenyegetések elleni védelemben." – nyilatkozta Alessio Aceti, a Kaspersky Lab Vállalati Üzletágának vezetője

Bővebb információt a Kaspersky Private Security Network csomagról ezen a linken olvashat.