Szeptember 10-én két órára elsötétül a Nickelodeon

forrás: Prím Online, 2017. szeptember 9. 11:00

A legnézettebb gyermekcsatorna szeptember 10-én két órán keresztül önként kikapcsolja a műsorát. A Nickelodeon ezzel arra buzdítja a közönségét, hogy álljanak fel a képernyő elől, és élvezzék a mozgás és a játék örömét. Az idehaza most első ízben megrendezendő Játék napján ingyenes játszóparkkal, szuper játékokkal és izgalmas nyereményekkel várja a csatorna a gyerekeket a Millenáris Parkban.

Az egész napos játékok mellett különböző sportprogramok kapnak helyet, lesz például futóverseny és családi jóga is. Katus Attila a gyerekeknek tart tornát, a szülőknek pedig életmód-tanácsadást, majd a napot a Búgócsiga Zenede zárja. Az érdeklődőket izgalmas kihívások is várják: felfújható akadálypálya, óriás kirakós, medúzavadászat és Mancs őrjárat puzzle, ugróiskola és sok más érdekes játék.

A Nickelodeon idén először Magyarországon is megrendezi A játék napját. A nagyszabású rendezvény a Millenárison kap helyet, és az biztos, hogy a kilátogató gyerekek és szüleik egy pillanatig sem fognak unatkozni. A gyerekcsatorna kiemelten kezeli, hogy a kicsik minél korábban megismerkedjenek a különböző mozgásformákkal, és hogy a sport is mielőbb beépüljön a mindennapjaikba. Éppen ezért szeptember 10-én, 10:00-től 12:00-ig nem sugározza a szokott műsorát, hanem fekete képernyős szünettel hívja fel a figyelmet a szabad mozgás fontosságára. A játék napja programjaival izgalmas alternatívát kínál a gyerekeknek, akik többek között az életnagyságú SpongyaBobbal és Dórával, a felfedezővel is találkozhatnak, sőt, a futóverseny első 100 regisztrálója pólót kap ajándékba.

Katus Attila nagyszerű kezdeményezésnek tartja a Nickelodeon mozgásra buzdító programját. „Igazán bátor, karakán döntés egy tévécsatorna részéről, hogy kétórás műsorszünetet tart, és mozogni viszi a gyerekeket a szabadba − ez a gyerekek életében sokszorosan meg fog térülni. Bízom benne, hogy minél többen kihasználják ezt a lehetőséget, és velünk sportolnak, játszanak majd a szabadban.”

Az eseményen a színpadi programok mellett egy 15 állomásos akadálypálya is várja a kicsiket. A játékban résztvevők egy útlevelet kapnak, melybe minden sikeresen teljesített állomás után egy pecsét kerül. 15-ből 12 pecsétet kell megszerezni a garantált ajándékért. Azonban annak sem kell elkeserednie, aki nem tud eljönni, mert akiről a szülei küldenek egy képet az info@nickelodeon.hu-ra, amint ezen a napon kint játszik a szabadban, részt vehet a sorsoláson, és Nickelodeonos ajándékcsomagot nyerhet.

Pogramok: