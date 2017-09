Megközelített egy álomhatárt a hazai tranzakciós piac

forrás: Prím Online, 2017. szeptember 16. 09:55

Megközelítőleg 980 millió dolláros forgalommal 2011 első hat hónapja óta a legsikeresebb első félévet zárta a hazai cégfelvásárlási piac – derül ki az EY Magyarország félévente kiadott M&A Barométeréből. Az elmúlt hat hónapban összesen 66 tranzakció zárult le, ami szintén növekedést jelent a tavalyi év első felének 64 felvásárlásához képest.

A legnagyobb aktivitás az ingatlanszektorban volt tapasztalható, itt összesen 16 adásvételt zártak le, ami az összes első féléves ügylet 24 százaléka. Ezt követte az élelmiszeripari szektor tíz tranzakcióval.

A tranzakciók értéke kapcsán a legnagyobb változás, hogy a 100 millió dollár alatti ügyletek átlagértéke jelentősen nőtt a tavalyi átlaghoz képest.

Ahogy tavaly, idén is a helyi tranzakciók uralták a piacot, az ügyletek 59 százaléka magyarországi cégek közt ment végbe. 23 esetben külföldi vállalat vásárolt részesedést hazai vállalatokban, négy alkalommal pedig magyar cégek akviráltak külföldön. Előbbiek közül az egyik legnagyobb visszhangot kapott felvásárlás a Sziget Kulturális Menedzseriroda Kft. tulajdonosai és a Providence Equity Partner közt végbement tranzakció, amelyben a vevő 70 százalékos többségi tulajdonrészt szerzett a hazai fesztiválpiac éllovasában.

„Az elmúlt években stabil növekedést tapasztalunk a hazai felvásárlási piacon. Érdekesség, hogy a hazai piacot továbbra is a kisebb értékű ügyletek dominálják. A növekedés mellett a másik figyelemre méltó tendencia az iparági átrendeződés. Idén is folytatódott az elsőként 2016-ban megfigyelt trend, azaz az IT szektor visszaesése és a feldolgozóipar megerősödése – előbbi 8., utóbbi 5. a legaktívabb szektorok listáján. Az elmúlt 6 hónapban az ingatlanszektor bizonyult a legerősebbnek: 16 tranzakció zárult le, ami hatalmas növekedés a tavalyi 6 ügylethez képest, és jól mutatja az ingatlanpiaccal kapcsolatos felfokozott várakozásokat is” – részletezte az eredményeket Dezse Margaret, az EY Magyarország Tranzakciós tanácsadási szolgáltatások üzletágának vezetője.

Regionális szinten a magyar tranzakciós és összeolvadási piac eredménye erősnek tekinthető. Míg a teljes, közép és dél európai piacon több mint 27 százalékkal csökkent az ügyletek száma a tavalyi év első félévéhez képest, addig Magyarországon, ha csekély mértékben is, de emelkedés volt tapasztalható. A tranzakciók értéke ugyanakkor a teljes régióban jelentősen, több mint 42 százalékkal bővült. A növekedés elsősorban a lengyel és a szlovén piacnak köszönhető. Utóbbi esetében 0,1 milliárd dollárról 12 hónap alatt 1,7 milliárd dollárra bővült a piac mérete.