A Bosch forradalmasítja a kis elektromos járművek piacát

forrás: Prím Online, 2017. szeptember 22. 15:03

Emellett a kisebb elektromos járművek könnyebben jutnak át a forgalmon, olcsóbb az üzemeltetésük, kisebb a zaj- és a károsanyag-kibocsátásuk, és nem utolsósorban a legszűkebb parkolóhelyekre is beférnek.

A Boxbergben idén júliusban tartott Bosch Mobility Experience 2017 rendezvény résztvevői személyesen is kipróbálhatták a Bosch legújabb, a nagyvárosi elektromobilitás jövőjét illető megoldásait: a kis, négyüléses e.Go-t és a legendás Schwalbe robogó elektromos változatát. Mindkettőt a Bosch integrált rendszere mozgatja, amit a vállalat főként a városi közlekedés számára alakított ki: a 48 voltos, moduláris innováció magában foglalja a motort, a vezérlőegységet, az akkumulátort, a töltőt, a kijelzőt és az applikációt. Mindezt pedig két-, három- és négykerekű járművekre szabva.

„Új felfogás terjed a nagyvárosok lakói között: azt szeretnék, hogy a mobilitás mindenekelőtt megbízhatóan és a lehető leggyorsabban juttassa el őket egyik pontból a másikba. Egyszerű és megfizethető közlekedési alternatívát akarnak, stressz és károsanyag-kibocsátás nélkül, a lehető legkisebb zajszint mellett. A Boschnál pedig hallgatunk a jelenben megfogalmazott és a jövőbe mutató igényekre, és igyekszünk kielégíteni őket” – mondta dr. Markus Heyn, a Robert Bosch GmbH igazgatótanácsának tagja.

Akár áruszállításról, akár a zsúfolt megavárosok napi közlekedéséről van szó, az ázsiai agglomerációkban már most a kis elektromos járművek képezik a mobilitás gerincét, de a nagyobb tömegek közlekedésének is ez az első számú módja. Az elmúlt évtizedben az elektromos robogók valósággal megszállták az ázsiai városok útjait: 1998-ban még csupán 58 ezer darab kelt el belőlük, mára több mint 30 milliót adnak el évente – manapság csak Kínában nagyjából 200 millió ilyen jármű poroszkál az utakon.

A kis elektromos járművekre a Bosch szerint azonban nemcsak Ázsiában, hanem világszerte fényes jövő vár: a városi elektromobilitás különösen a kis és könnyű járművek szegmensében kaphat szárnyra. A Bosch becslései alapján 2020-ig nagyjából 100 millió könnyű elektromos járművet gyártanak majd le – ezek között robogókat és olyan kis négykerekűeket is találunk majd, amelyek körülbelül akkorák, mint egy Smart. Ezzel párhuzamosan pedig az elektromos meghajtású szabadidő-autók (utcai terepjárók) is egyre gyakrabban tűnnek fel az utakon: Kínában például már az Európában árult elektromos autók hosszabb tengelytávú változataival is találkozhatunk.

Piaci előnyök, minimális fejlesztési költségek

Mivel a Bosch 48 voltos, moduláris rendszere az autóiparban már használatos elemekből épül fel, a gyártók a már tesztelt alkatrészek előnyeit élvezhetik, és minimális fejlesztési költségekkel számolhatnak. Ez a már működő eredeti gyári beszállítók (Original Equipment Manufacturer, OEM) és a piac újabb szereplői számára is lehetőséget ad arra, hogy nagyon gyorsan, akár 12-18 hónap alatt piacra dobjanak egy járművet.

Az egyszerű átalakíthatóságának köszönhetően a rendszer elemei ráadásul a kívánt járműosztálytól és teljesítményszinttől függően kombinálhatóak: egy második akkumulátoregység hozzáadásával például megduplázható a jármű hatótávolsága. Mindez csökkenti a bonyodalmat és a költségeket a gyártók, illetve mindazok számára, akik elektromos meghajtással szeretnének átjutni a városon.

Az erőteljes 48 voltos meghajtóegység az akkumulátorból érkező energia átalakításával a lehető legnagyobb vonóerőt állítja elő.

A vezérlőegység jelenti az erőátvitel agyát, ami tökéletes kezelhetőséget, a tölthető lítiumion-akkumulátor pedig magas energiasűrűséget biztosít.

A töltő gyors feltöltést tesz lehetővé akár egy szabványos otthoni konnektorból is.

A kijelző világosan közli a rendszer minden információját, ráadásul többféle vezetési mód közül lehet választani.

A rendszer lehetővé teszi a vezető és a jármű közötti kommunikációt egy Bluetooth-interfész és egy okostelefonos applikáció segítségével.

„Szilárdan hisszük, hogy az elektromobilitás gyorsabban terjed majd a kis járművek szegmensében, a moduláris, 48 voltos rendszerünkkel pedig megvan az ideális erőátviteli megoldásunk a gyorsan növekvő szegmens megfelelő kiszolgálásához. Arra számítunk, hogy ez a rendszer az értékesítés során jóval 100 százalék feletti növekedést fog generálni évente” – tette hozzá dr. Markus Heyn.