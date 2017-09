Az Eaton bővíti a piacvezető 93PM UPS kínálatát

forrás: Prím Online, 2017. szeptember 23. 08:45

Az Eaton 2017 júliusában jelentette be, hogy tovább bővíti háromfázisú 93PM UPS termékcsaládját, amely jelenleg az egyik legszélesebb választékot kínálja 30-tól egészen az 500 kVA teljesítményű modellekig.

A 93PM sorozatra példátlanul rugalmas skálázhatóság, rendkívüli hatékonyság és megbízhatóság jellemző, valamint az attraktív külső is vonzóvá teszi az adatközpontokban való alkalmazásokhoz. Az új modellek választ adnak az iparágra jellemző eltolódásra az egyre növekvő energiaigény felé, valamint moduláris felépítésüknek köszönhetően megfelelnek az adatfeldolgozási központok üzemeltetésének legfontosabb szempontjainak. A 93PM UPS berendezések lehetővé teszik a villamosenergia-felhasználás költségének csökkentését és egyúttal növelik az energiaellátó-rendszer optimális működtetéséhez elengedhetetlen rugalmasságot.

A szünetmentes tápegységek piaca egyre inkább szakít a hagyományos konvenciókkal és manapság a kereslet a rugalmas, vertikálisan és horizontálisan skálázható megoldások felé tolódott el. A felhasználók pontosan tisztában vannak az energiaigényükre vonatkozóan és tudatában vannak, hogy idővel vállalatuk növekedésével együtt a kezdeti energiaigényük is folyamatosan növekedni fog. A régi, egyetlen minél nagyobb UPS koncepcióval szemben ez a megközelítés sokkal rugalmasabb és energiahatékonyabb megoldásokat kíván. A 93PM moduláris felépítésének köszönhetően a rendelkezésre álló teljesítmény teljesítménybővítő modulok segítségével 50 kVA-es lépcsőkben bármikor tovább növelhető.

”Két fontos tényezőt láthatunk, ami folyamatosan előre mozdítja az adatközponti energiaellátási technológiákat. Ezek közül az egyik a TCO, vagyis a teljes bekerülési és üzemeltetési költség, a másik pedig a lehető legmagasabb rendelkezésre állás” – fejtette ki Teppo Henttonen, az Eaton Critical Power Solutions üzletágának marketing menedzsere. ”Vevőink folyamatosan keresik annak lehetőségét, hogy tovább növeljék rendszerük működési hatékonyságát és csökkentsék a villamosenergiára fordított költségeiket. Ennek eléréséhez alapvető fontosságú, hogy lehetőségük legyen fokozatosan növelni a rendelkezésükre álló szünetmentes kapacitást. Az Eaton UPS készülékeinek tervezésekor a rugalmasság továbbra is a középpontban fog maradni, de emellett külön hangsúlyt fektetünk azon funkciók tökéletesítésére, melyek lehetővé teszik a kritikus alkalmazások magas szintű menedzselhetőségét.”

A 93PM sorozatot a kritikus infrastruktúrákban való használatra fejlesztették ki, ennek megfelelően a készülékek 100%-os rendelkezésre állási időt biztosítanak. A 93PM készülékek számos olyan funkcióval rendelkeznek, melyek a kritikus alkalmazások számára a lehető legmagasabb szintű megbízhatóságot teszik lehetővé. Ilyen például a Hot Sync, az Eaton szabadalmaztatott, UPS-ek közötti terhelés-elosztási technológiája, amely a párhuzamosan működő UPS rendszerben megszünteti az összes potenciális meghibásodási pontot, illetve az Advanced Battery Management (ABM), mely intelligens töltési eljárást alkalmazva jelentősen megnövelhető az akkumulátorok élettartama.

A rendszer rugalmasságának és biztonságos használhatóságának további növelése érdekében az Eaton 93PM UPS-ekben integrált és előtesztelt biztonsági berendezések kerültek beszerelésre, melyek révén a 93PM szünetmentes tápegységek beüzemelése és használata biztonságosabbá és egyszerűbbé válik. Ennek köszönthetően nincs szükség kiegészítő védelmi eszközök betervezésére és beszerelésére az energia-elosztó szekrénybe. Ezáltal a tervezőt, illetve a végvevőt terhelő kockázat megszűnik, a telepítés teljes költsége pedig jelentősen csökken.

A 93PM sorozat tagjai a legmodernebb technológiákon alapulnak, így kettős konverzió módban az energiahatékonyság akár a 97%-ot is elérheti. Egy régebbi generációs UPS lecserélése esetén ez annyit jelent, hogy egy 93PM beruházási költsége nagyjából két-három év alatt visszahozhatja az árát. A két legfontosabb technológia, ami a magas energia megtakarítást és a rövid megtérülési időt eredményezi az ESS és a VMMS. Az Energy Saver System (ESS) a legjobb hatásfokkal rendelkező energiatakarékos rendszer a piacon, melynek hatékonysága akár 99% is lehet, a Variable Module Management System (VMMS), használatával pedig alacsony terhelési szintek mellett is optimális lesz a kettős konverzió hatékonysága.

A 93PM UPS-eket LCD érintőképernyő segítségével vezérelhetjük, mely az összes alapvető információt grafikus és numerikus formátumban is kijelzi. Emellett a teljes energia- és informatikai infrastruktúra részeként a 93PM monitorozására és távoli vezérlésére az Eaton Intelligent Power Management (IPM) szoftveres megoldása is használható. A web-alapú felhasználói interfész segítségével lehetséges több UPS, illetve egyéb készülék, például ePDU-k egyidejűleg történő távfelügyelete. A virtualizált adatközpontokban üzemelő IPM összekapcsolható más, már meglévő virtualizált menedzsment rendszerekkel, így a felhasználók egyszerűen konfigurálhatják a szabály-alapú automatikus eseményeket, például terhelés kiesés, vagy kontrollált kikapcsolás esetén. Az emberi beavatkozás szükségességének megszüntetése egyértelműen növeli az adatközpont megbízhatóságát.