Magyarországon is debütál a Xerox új, fehér száraz tintája

forrás: Prím Online, 2017. szeptember 23. 10:39

Ennek köszönhetően a gyártók is fejlesztik megoldásaikat erre a platformra. A Xerox a napokban mutatta be az iGen5 digitális nyomdagéphez biztosított, 2017-ben a rangos MUST SEE ‘EMS díjjal kitüntetett új, fehér színű száraztintát, amelynek hozzáadásával a hagyományos módon elkészült nyomtatványok felületén olyan különleges folthatást keltő átalakítások végezhetőek el, amiknek köszönhetően eddig nem tapasztalt, exkluzív megjelenés érhető el.

A Xerox fejlesztésével többek között készíthető karácsonyi levelezőlap, amelyen a hópehely texturált részletekkel tehető egyedülállóvá, vagy tervezhető vele reklámtábla is, amin a fehérrel szedett szöveg még inkább figyelemfelkeltő hatást kelt.

“Az iGen5-re fejlesztett fehér színű száraztinta számos színes és átlátszó felületen érvényesül, ami egyben azt is jelenti, hogy a nyomdai vállalkozások ennek használatával bővíthetik az exkluzív termék-és szolgáltatási palettájukat kezdve a direkt levelektől a brosúrákon, a névjegykártyákon keresztül az üdvözlőlapokig, meghívókig, vagy éppen a könyvborítókig. Sőt a csomagolás terén is kiválóan igénybe vehető ez az új fejlesztés többek közt a hajtogatott karton dobozoknál.” – fejtette ki Amy Stear, a Xerox iGen termékeinek globális termékmarketing-menedzsere.

A várakozásokat van is mire alapozni, hiszen a Xerox fehér száraz tinta megoldása minden eddiginél messzebbre jutott a szín felhasználhatóságában. Egyebek mellett a fő megkülönböztető jellemzője a kiemelkedő fényerő és a fátyolosság, ami egyetlen fehér színben érhető el, illetve a két fehér réteg felvitelének opciója a nyomdagépen, automatikus többlépcsős eljárással.

A Xerox fehér száraz tintája 2017. októberétől lesz elérhető Magyarországon is.