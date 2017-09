Kerestetik az év projektektmenedzsere

forrás: Prím Online, 2017. szeptember 24. 13:07

A jó szakember fő ismérvei közé tartozik a hatékony munkatervezés és csoportszervezés – egyensúlyozva az időnyomás és a megfelelő minőségű teljesítés között, illetve a szűkös erőforrások és váratlanul felbukkanó kockázatok menedzselése.

2001 óta hirdetik meg az Év Projektmenedzsere Díjat, felhívva a figyelmet a tudás és a szakma jelentőségére, a kiemelkedő projektek eredményire és a projektmenedzsment kultúra fejleszthetőségére.

– Az elmúlt évtizedek tevékenységei bebizonyították, hogy a piaci versenyképességet biztosító stratégiai ötletek, a hatékony szervezetfejlesztés, a szükséges innovációk sikeres megvalósításának hatékony eszköze a projektmenedzsment. A jó szakember eredményorientáltsága mellett felügyel a költségvetés kézbentartására, a stratégiai célok megvalósítására, az átláthatóság megteremtésére, s képes a mindig jelenlevő kockázatok kezelésére – állítja dr. Prónay Gábor címzetes egyetemi docens, a Projektmenedzsment Kiválóság Tábla ezévi soros elnöke. Az alapítók között olyan országosan elismert szervezetek állnak, mint a FŐVOSZ (Fővállalkozók Magyarországi Szövetsége), a HTE (Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület), az IVSZ (Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége), a Magyar Projektmenedzsment Szövetség és a PMI Budapest. Az előző években díjazott szakemberek többek között az Erste Banknál, a Magyar Telekomnál, a Vodafone-nál és az NMHH-nál is bizonyítottak már.

A pályázó projektmenedzserek kompetenciájukat, rátermettségüket, problémakezelési módszereiket egy vagy több általuk vezetett és befejezett, öt évnél nem régebbi projekten keresztül mutathatják be 2017. október 8. éjfélig. Az eredményhirdetés a nemzetközi projektmenedzsment világnapjához, november 7-éhez kapcsolódik. A nyertes a vándordíjon felül különböző szakmai konferenciákra kap belépési jogosultságot, sőt publikálási lehetőségeket, de jogosulttá válik az IPMA Achievement Award nemzetközi pályázatán való részvételre is. Itt az elmúlt években a hazai győztesek harmadik, majd első díját is nyertek. Az Év Projektmenedzsere a következő évben a pályázat zsűriző tagjává is válik.

További információ a pályázatról: http://www.evprojektmenedzsere.hu/felhivas/