A digitális szakadék áthidalásáért tesz a Vodafone

forrás: Prím Online, 2017. október 16. 15:29

A Vodafone elindította Digitális Jólét Alapcsomagjának értékesítését, ami azoknak az embereknek nyújt lehetőséget, akik korábban anyagi okokból voltak kénytelenek távol maradni az internet világától, jelentette be a szolgáltató hétfői sajtótájékoztatóján.

Az állami kezdeményezésként létrejött Digitális Jólét Alapcsomagot elérhető árazással kínálja a Vodafone, hiszen az 1 GB adatforgalmat tartalmazó csomag 1113 forintos áron vásárolható meg egy év hűségidő vállalása esetén. A szolgáltatás havidíja az internet ÁFA csökkentésének köszönhetően 2018. január 1-től még kedvezőbb, 990 forint lesz.

„A Vodafone a technológia és az innováció elkötelezett híveként és felelős vállalatként örömmel támogatja, hogy a Digitális Jólét Program keretében a lehető legtöbben részesüljenek az országos kültéri 4G-s hálózatunk nyújtotta előnyökből. Hiszünk benne, hogy a jövő izgalmas lesz, és sok olyan újdonságot, technológiai fejlesztést tartogat, melyek jobbá tehetik életünket. A Digitális Jólét Alapcsomag bevezetésével újabb lépést teszünk azért, hogy a Gigabit Magyarország víziónk mielőbb valósággá válhasson” – mondta el Alexandre Froment-Curtil, a Vodafone Magyarország vezérigazgatója.

Amennyiben a készülékük erre alkalmas, a Digitális Jólét Alapcsomagot választó ügyfelek számára is elérhető a Vodafone 4G és 4G+ hálózata, így ők is a legmodernebb technológiát élvezhetik. A csomagban foglalt 1 GB-os adatforgalmat az ügyfelek használhatják akár EU roamingra is.

„Nagyon fontosnak tartjuk, hogy mindenki egyenlő esélyekkel induljon a digitális világban, a technológiai tudást és innovációt a lehető legtöbb ember számára elérhetővé tegyük. Ezt a célt szolgálja Vodafone Magyarország Alapítvány által indított Digitális Iskola Program, amelynek keretében az ország 25 iskolájában több mint 6500 hátrányos helyzetű gyermekeket támogatunk digitális eszközökkel és eszközönként havi 3 GB mobilinternet hozzáféréssel. A most bevezetett Digitális Jólét Alapcsomag is ehhez a célunkhoz visz közelebb, hiszen elérhető áron vezeti be az internet világába azokat, akik eddig anyagi okok miatt voltak kénytelenek távol maradni tőle” – mondta el dr. Budai J. Gergő, a Vodafone Vállalati Kapcsolatokért felelős Vezérigazgató-helyettese.

„A Digitális Jólét Program legfontosabb célkitűzése, hogy minden polgár a digitalizáció nyertesévé váljon. Minden akadályt lebontunk, ami annak az útjában áll, hogy valaki internethasználó lehessen. Annak érdekében, hogy az anyagi erőforrások hiánya egyetlen magyar polgárt se zárjon ki a digitális világban való részvételből adócsökkentéssel, a Digitális Jólét Alapcsomag bevezetésével és az ország minden településén ingyenes wifi-szolgáltatással igyekszünk segíteni. Az áfa-csökkentésnek és a DJA-nak köszönhetően 2017-ben mintegy 20-25%-kal olcsóbban juthatnak internet előfizetéshez a polgárok. A szolgáltatók számára nyár elején nyílt meg a pályázati lehetőség a Digitális Jólét Alapcsomag állami védjegyhasználatára és a szerződésben vállaltak szerint 45 napjuk lenne arra, hogy a kínálatukban is megjelenítsék a Digitális Jólét Alapcsomagot, de minden szolgáltatónál szinte azonnal megjelenik a kínálatban rendkívül olcsó, de korszerű internet-elérést kínáló Digitális Jólét Alapcsomag.” – mondta el Deutsch Tamás, Digitális Jólét Programért felelős miniszterelnöki biztos.

További információt a Vodafone Digitális Jólét Alapcsomagról az alábbi weboldalon találhat: www.vodafone.hu/digitalis-jolet