A Fujitsu és a NetApp bevezetik az NFLEX konvergens infrastruktúramegoldást

forrás: Prím Online, 2017. november 7. 08:50

Az üzemkész állapotban szállított NFLEX 20 év közös szakértelmét hasznosítva, egyszerű konvergens infrastruktúramegoldást kínál – moduláris méretezéssel, előkonfigurált bővítőcsomagokkal, egykapus támogatással és integrált felügyelettel. Ezek a jellemzők hozzájárulnak a működési költség csökkentéséhez és a gyorsabb üzleti eredményekhez. Az NFLEX 2018 elejétől lesz elérhető az EMEA-régióban.

Az üzleti követelmények fejlődésével a Fujitsu és a NetApp továbbra is úgy kívánják versenyelőnyhöz juttatni az ügyfeleket, hogy felkészítik őket a kiszámíthatatlanul változó igények rugalmas kezelésére és a rájuk való gyors reagálásra. Az NFLEX használatával a szervezetek a mindenkori alkalmazáskövetelményekhez és üzleti igények pontosan igazodva, egyszerűen bővíthetik számítási és tárkapacitásukat. A vásárlástól a bevezetésen át az üzemeltetésig és a rendszertámogatásig, az NFLEX minden szakaszban egyszerűsíti az ügyfélélményt, és kivételes energiahatékonysággal csökkenti a működési költséget. A kockázat enyhítése érdekében az adatközponton belül egyetlen rackszekrényben ötvözi a Fujitsu és a NetApp bevált számítási és tárolótechnológiáit, így az ügyfelek tökéletesen nyugodtak lehetnek IT-infrastruktúrájuk működése felől.

A bármely iparág közép- és nagyvállalatainak ajánlott NFLEX fejlett szolgáltatásnyújtási képességeket és innovatív szolgáltatásokat kínál. A Fujitsu Enterprise Service Catalog Manager* szoftver és a NetApp Data Fabric** kombinálása révén a hibrid és a felhőkörnyezeteket is támogatja.

„Az NFLEX azért is jó választás a nagyvállalatok számára, mert a komplexitás fokozása nélkül nyújt minden eddiginél magasabb teljesítményt a teljesen virtualizált környezetekhez. Az NFLEX egyszerűsíti az adatközponti infrastruktúrát, megkönnyíti a felügyeletüket, és ennek nyomán reagálókészebb és gazdaságosabb működést tesz lehetővé, mint eddig bármikor. A megoldás rendelkezésre bocsátja a virtualizált hálózatok optimális sebességű működéséhez szükséges teljesítményt és megbízhatóságot. Azoknak a CIO-knak készült, akik szeretnék megtalálni az egyensúlyt a költségek és a számítási erőforrások között” – jelentette ki Michael Keegan, a Fujitsu alelnöke és EMEIA-régióbeli terméküzletágának vezetője.

„A digitális átalakulás minden ügyfelünknél és partnerünknél kiemelt cél. Nyilvánvalóan lehetőséget biztosít az általuk birtokolt adatokban rejlő érték kiaknázására és az üzleti fejlődésre. Ám az IT-részleg erőforrásai, készségei és költségvetési korlátai kihívást jelenthetnek e cél megvalósítása során. Az NFLEX és a hozzá hasonlóan könnyen beszerezhető, telepíthető, üzemeltethető és támogatható konvergens megoldások segítenek kezelni ezt a kihívást. Az NFLEX egyben ütőképes adatkezelési komponenssel támogatja a vállalatokat az innováció ösztönzésében és a felhőszolgáltatások egyszerű bevezetésében” – hangsúlyozta Alexander Wallner, a NetApp alelnöke és EMEA-régióbeli ügyvezető igazgatója.

Az új konvergens infrastruktúramegoldást gyárilag integrált, előtelepített és előtesztelt formában szállítják. A megoldás a NetApp és a Fujitsu kategóriavezető komponenseit tartalmazza: a legújabb nagy teljesítménysűrűségű PRIMERGY CX400 M4 x86 szervereket és a Fujitsu ServerView Infrastructure Manager (ISM) szoftvert. Opcionálisan NetApp All Flash FAS A-Series vagy Hybrid Flash FAS rendszerekkel és NetApp ONTAP adatkezelési szoftverrel is rendelhető. Az NFLEX optimális rendelkezésre állásra készült, így a szervezetek szigorú SLA-kat vállalhatnak, és azokat be is tudják tartani. A vállalatok maguk állíthatják össze az igényeiknek megfelelő konfigurációt: módosíthatják a szervernode-ok számát, az adattárolási és memóriakapacitást és a tárolók típusát (hibrid vagy all-flash). Az NFLEX a meglévő környezetekkel is együttműködik.

*A helyben telepített és a felhőinfrastruktúra közötti szakadék áthidalása céljából a Fujitsu Enterprise Service Catalog Manager szoftvere lehetőséget nyújt olyan, egyszerre több ügyfél által igénybe vehető, saját márkaarculathoz igazított önkiszolgáló portálok létrehozására, amelyek automatikus erőforráskiosztással biztosítják a hibrid felhőszolgáltatásokat.



**A NetApp Data Fabric használói az adatokban rejlő lehetőségeket kiaknázva tehetnek szert új versenyelőnyre. A megoldás a helyi és a felhőkörnyezet adatkezelési feladatainak egyszerűsítésével és integrálásával gyorsítja a digitális átalakulást.