A cégvezetők többsége optimista, mégis stagnálhatnak az IT fejlesztések

2017. december 8.

A felmérés idén a termelőeszközökre és az autóflottákra is kiterjedt. Noha a cégvezetők 82%-a optimista vállalatuk kilátásait illetően, 60%-uk szerint nem nőnek majd az IT fejlesztéseik, csökken a szoftverek iránti kereslet, a finanszírozás pedig egyre inkább a bérlet felé mozdul el a vásárlás „kárára”.

Az idei, 121 hazai KKV és nagyvállalat körében végzett felmérés szerint a vállalatok ritkábban cserélik IT eszközeiket – a tavalyi adatokhoz képest nőtt azok aránya, akik 1-2 év helyett 2-4 vagy 4-8 évente frissítik eszközparkjukat. A vállalatok többségére továbbra is az ad hoc módon történő vásárlás a jellemző, bár arányuk 46%-ról 39%-ra csökkent az előző év azonos időszakához képest. Különösen kiemelt figyelem övezi az informatikai biztonságba történő befektetéseket, de nő a mobil eszközök és a hálózatok iránti igény is. Csökken viszont a szoftverek iránti kereslet, 37,2%-ról 24,8%-ra.

A jövő évre nézve a megkérdezettek 60%-a gondolja úgy, hogy IT beruházásaik stagnálni fognak, ami a legmagasabb arány az elmúlt négy évet figyelembe véve. A felmérés idén kitért a gépekre és az autóflottára is, a megkérdezett nagyvállalatok 10,7%-a tervez autóflotta fejlesztést 2018-ban. Egyéb gépekkel kapcsolatos beruházással a vállalatok 24%-a kalkulál. A legtöbb nagyvállalat munkaállomást, szervert vagy hálózati partnert tervez a következő évre.

A felmérés évről-évre vizsgálja a beruházások finanszírozási hátterét is. Az elmúlt évek adatai alapján látható, hogy a vállalatok árbevételük 1-2 százalékát költik informatikai eszközökre, és ez nem is nagyon változik majd. Emellett a befektetésre tervezett összegek nagyságrendje viszont nő, míg 2015-ben 85%, 2016-ban 54%, 2017-ben és 2018-ban 30% tervezett 2 M Ft alatti összeget erre a célra, addig az 5-10 M Ft közötti befektetések tervezett aránya a tavalyi évhez képest 7,4%-ról közel 10%-ra nőtt.

A finanszírozási és beruházási lehetőségek kettőse mindig nagyban függ a gazdaság aktuális állapotától is, a megkérdezettek válaszai vagy semlegesek (29%) vagy csak kicsit pozitívak (48%) a gazdasági kilátásokkal kapcsolatban. Hasonlóak a számok a vállalati kilátásokat illetően is, bár inkább a pozitív jövőkép felé billen a mérleg nyelve. A megkérdezettek 50,4%-a kicsit pozitív a vállalat jövőképével kapcsolatban, további 31,4% pedig kifejezetten pozitívan személi a jövőt.

Egyre ismertebb a tartósbérlet

Noha jelenleg a készpénzes finanszírozási forma dominál a beruházásokkor, drámai csökkenés várható (85,1% vs 58,7%). A kutatást végző Rentasystem Kft. ügyvezetője, Székely Balázs szerint, a hazai piac lassan, de biztosan követi a nemzetközi trendeket. Míg tavaly a megkérdezettek csupán 6%-a gondolkodott bérlésben, a jövőre nézve már közel háromszor annyian választanák a tartósbérletet, más finanszírozási formák helyett. „Nem csak az emberek, a cégvezetők is sokkal kevésbé akarnak már birtokolni, inkább bérelnek, mint más európai országokban is” - véli Székely Balázs.

A tartósbérlés egyre ismertebb fogalom a vállalatvezetők körében, a megkérdezettek közel felének már van több-kevesebb információja a témáról. A szolgáltató választásnál a hozzáértés, a rugalmasság és a pénzügyi kondíciók a legfontosabb paraméterek, de nőtt az ügyintézés gyorsasága iránti igény is, a megkérdezettek 74,4%-a tartja fontosnak.

A Rentasystem által használt két mutató egyike, a „Rentasystem IT Beruházási Barométer” az IT beruházások stagnálásának/csökkenésének, illetve növelésének egymáshoz viszonyított arányát vizsgálja. A vizsgált arányszám két évvel ezelőtt 0,55 volt, vagyis kb. kétszer annyi cég tervezett a tavalyi évre stagnálást/csökkentést, mint növelést. (Ha az IT Beruházási Barométer magasabb, mint 1, akkor beszélhetünk arról, hogy nagyobb a tervezett növelés, mint a stagnálás/csökkentés). Tavaly ez az érték 0,54 volt, idén 0,57-re emelkedett. A másik mutatószám a „Rentasystem IT Finanszírozási Index”, amely a tartós bérlet és a saját készpénzállomány finanszírozási formák egymáshoz viszonyított arányát vizsgálja, az adott év tényleges számai, és a következő évre tervezett számok függvényében. A 2016-os évben a tényleges arányszám 0,099 lett, 2017-ben 0,068, és a 2018-as irányérték már 0,295.

A kutatást a SzondaPhone Kft. készítette 2017. novemberében, 121 fős, telefonos megkérdezéssel.

A megkérdezett cégek 49,6%-a szolgáltatás, 38,0 % ipar, 8,3 %-a mezőgazdaság szektorba sorolható vállalat. A cégek 2,5 %-a 0-100 M Ft, 37,2 %-a 100 M-1 MRD Ft, 24 % 1 MRD fölötti árbevétellel rendelkezik. A vállalkozások 59,5 %-a 11-50 fős, 38,8 % 51-2000 fős, 0,8 % 2000 fő feletti dolgozói létszámmal rendelkezik.