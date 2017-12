Ilyen volt az IT munkaerőpiac 2017-ben

forrás: Prím Online, 2017. december 18. 20:14

A kínálati oldalon több dolog befolyásolta az informatikai állásokra jelentkezők számát. Egyrészt az idei esztendőben már tudatosan ismerkedett a villámképzések elvégzése utáni kezdő szakembergárdával a munkaerőpiac, másrészt kiegyenlítődni látszik a trend az el- és hazavándorlás területén, amely bővülést nem is jelent, de szerencsére a munkaerőhiány növekedését lassíthatja. A következő évi trendeknél ezeknek a folyamatoknak az erősödése várható, hosszabb távon pedig érezhető lesz az informatikai felsőoktatást választó fiatalok növekvő száma is, amely idén az IVSZ közlése szerint +10%-os változást mutatott.

„Az IThon.info portál több idei kezdeményezésében mérte fel a szakemberek munkahely választásának vagy akár a külföldről való hazatérésének motivációt, amelyek eredménye egyértelműen a világos és tiszta munkáltatói kommunikáció jelentőségét mutatja. A munkaerőpiacra frissen belépő kollégáknak és a hazatérésen gondolkozóknak is információra van szüksége a vállalatot és projekteket bemutató alapoktól kezdve az ott használt technológiákig és fejlődési lehetőségekig. Ezek az apró mozzanatok kulcsfontosságúak lehetnek a munkahely választásnál és alapvetően meghatározzák a keresleti és kínálati oldal sikeres találkozásának tényezőjét.” – nyilatkozta Pulay Gellért, az IThon.info alapítója.

A keresleti oldal bővülése az idei és a következő években is erőteljes versenyre kényszeríti a piaci szereplőket. „A legnagyobb piaci szereplők hamar felszippantják a kezdő kollégák tömegeit, emellett azonban még mindig komoly küzdelmek folynak a tapasztaltabb, szenior kollégák megszerzéséért és megtartásáért. A hazai piacon ráadásul folyamatosan jelennek meg a nemzetközi kis és nagyvállalatok is, ahol a kezdetekben folyamatos a bővülés a munkavállalók létszámában. A nemzetközi trendekkel összhangban így a bérek emelkedésében sem várható érezhető tompulás a következő esztendőben.” – folytatta az információs platform vezetője.

Az elmúlt időszak tapasztalatai és a ránk váró kihívások alapján egyértelmű, hogy a már piacon lévő és a most végző munkaerő tömeg visszajelzéseire, információs igényeire a többi iparágnál is érzékenyebben kell figyelni. Az IThon.info portál ebben segíti közvetítőként mindkét oldalt és kampányaival a legfontosabb kérdésekre hívja fel a figyelmet. Idei aktivitásaik során több száz külföldön dolgozó informatikust kérdeztek hazajövetelük feltételeiről a „Mi kéne hogy hazagyere?” kérdőíves felmérés és mélyinterjúk során, több ezer informatikusnak adtak lehetőséget, hogy megmutassák szaktudásukat az Országos IT Megmérettetés keretein belül, most pedig az „év IT állására” várják a jelentkezőket, az éves munkájukra és környezetükre büszke szakemberektől, hogy kiderüljön milyen érdekes és sikeres projekteken dolgoztak idén is idehaza. A meghirdetett három kategóriában még január közepéig tudnak jelentkezni maguk a szakemberek: http://blog.ithon.info/2017/11/23/keressuk-2017-legjobb-allasat-idehaza/