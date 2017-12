Négy magyar cég állít ki januárban a Las Vegas-i CES-en

forrás: Prím Online, 2017. december 18. 15:27

A CES a világ első számú technológiai seregszemléje, melynek keretében a világ legnagyobb vállalatai, feltörekvő startupok, illetve véleményvezérek rántják le a leplet a legfrissebb tech trendekről. A legnagyobb globális technológiai show-n rendre részt vesznek magyar cégek is, ez 2018. január 9-12. között sem lesz másként: hazánkat az NNG, a GPS Tuner, a Dension és a SignAll Technologies képviselik majd Nevadában.

A jövő év eleji CES a jelent és a közeljövőt meghatározó technológiai trendek, megoldások és eszközök teljes spektrumát felvonultatja majd. Így külön kiállítási teret kap többek között a kiterjesztett és virtuális valóság (AR/VR), az önvezető autók, és egyéb autóipari megoldások, az egészségügyi és fitnesz technológia, az okosotthon-, okosváros- és okosenergia megoldások, a 3D nyomtatás, a mesterséges intelligencia, drónok és a robotika, illetve az eSport és a számítógépes játékok.

A konferencia felhozatal is döbbenetesen színes, a világ legjelentősebb technológiai vállalatainak döntő többségét képviseli majd a színpadon egy-egy magas rangú vezető. A teljesség igénye nélkül előad majd Tim Armstrong, a Verizon vezérigazgatója, Rajil Kapoor, a Lyft stratégiai vezetője, Steven Kan, a Google Globális AR/VR Stratégiáért felelős vezetője, Rajat Mishra, a Cisco Globális Szolgáltatás Stratégiáért és Innovációért felelős alelnöke, Deepu Talla, az NVIDIA Autonóm Gépekért felelős alelnöke, Jordan Bitterman, az IBM Watson Advertising marketing igazgatója, vagy éppen Nick Sugimoto, a Honda Innovations vezérigazgatója.

Négy magyar cég az elitben



A CES-en rendszeresen részt vesznek magyar cégek is kiállítóként. A Las Vegas-i forgatagban 2018 januárjában négy hazai vállalkozás mutatkozik be: az NNG, a GPS Tuner, a Dension és a SignAll Technologies. Az autós navigációs és infotainment szoftvereiről ismert NNG a kiállításon elsősorban Arilou Cyber Security névre keresztelt autós kiberbiztonsági megoldására próbálja majd felhívni a figyelmet. A GPS Tuner biciklis navigációs és e-bike szoftverét állítja majd ki, míg a vezető autós bluetooth megoldásokat fejlesztő Dension, új termékvonalát, az intelligens szenzorokat kínáló Senses-t vezeti be a nemzetközi piacra a show-n. A SignAll Technologies pedig egy startup, ami világszinten egyedülálló és díjnyertes jeltolmács szoftverével arat majd remélhetőleg zajos nemzetközi sikert.